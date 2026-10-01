Eurobattery Minerals har återkommande lyft fram Boliden som en potentiell köpare av koppar från ett framtida gruvprojekt. Nu uppger Boliden att något avtal aldrig har funnits. Beskedet är ännu ett bakslag för det handelsstoppade gruvbolaget.
Nytt bakslag för Eurobattery – Boliden förnekar avtal
Gruvbolaget Eurobattery Minerals befinner sig redan i en djup förtroendekris.
Aktien har varit handelsstoppad sedan den 15 september efter att det framkommit att vd och storägare Roberto García Martínez dömts för bedrägeri i Spanien och misstänks för grovt insiderbrott i Sverige. Börsoperatören NGM har också placerat aktien under observation.
Som Realtid tidigare rapporterat har García Martínez fått nära 44 miljoner kronor i ersättningar från bolaget sedan 2019. Under samma period har Eurobattery Minerals inte haft några intäkter.
Affärsvärlden har dessutom granskat bolagets kommunikation kring en gruvrätt i Spanien som enligt tidningen aldrig varit i bolagets ägo. Projektet ska trots det ha använts i samband med kapitalanskaffningar.
Nu kommer nya frågetecken kring kommunikationen med investerarna.
Boliden: Det var inget avtal
I augusti 2024 meddelade Eurobattery Minerals att bolaget hade ingått ett ”icke-bindande offtake-avtal” med Boliden för kopparkoncentrat från Hautalampi-projektet i Finland.
Bolaget beskrev det som ett långsiktigt inköpsavtal. Beskedet kom bara 19 dagar innan Eurobattery Minerals beslutade om en företrädesemission på 35,5 miljoner kronor.
Inför emissionen lyftes Boliden fram ytterligare. I en videointervju uppgav García Martínez att Boliden stod redo att köpa hela kopparkoncentratproduktionen från Hautalampi.
Men Boliden ger en annan bild.
Till Affärsvärlden uppger gruvjätten att det som undertecknades var ”non-binding indicative terms” – icke-bindande indikativa villkor. Det handlade enligt Boliden om ett potentiellt intresse för råmaterialet och om att hjälpa Eurobattery Minerals att bedöma värdet av sitt gruvprojekt i ett tidigt skede.
Boliden betonar att detta inte kan likställas med ett avtal och skriver att bolagen är ”väldigt långt” från någon typ av avtal.
Skillnaden är viktig ur ett börsperspektiv. Ett indikativt intresse är något helt annat än ett kommersiellt offtake-avtal där en köpare åtar sig att köpa framtida produktion.
Eurobattery Minerals har däremot återkommande använt formuleringen offtake-avtal i sin kommunikation. I årsredovisningen för 2024 beskrev bolaget exempelvis samarbetet med Boliden som ett långsiktigt offtake-avtal.
Nya frågetecken för aktieägarna
Uppgifterna om Boliden kommer efter flera andra avslöjanden som ökat pressen på Eurobattery Minerals och bolagets ledning.
García Martínez är dömd till två års fängelse för bedrägeri i Spanien. Ekobrottsmyndigheten har dessutom delgett honom misstanke om tre fall av grovt insiderbrott. Det är en misstanke och inget åtal har väckts i den delen.
För aktieägarna handlar den senaste uppgiften därför om mer än ordvalet kring ett avtal. Den väcker frågor om hur bolagets projekt och kommersiella möjligheter har presenterats i samband med kapitalanskaffningar.
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