Storbankernas experter oense om populära aktiens värdering

Aktien dök kraftigt på senaste rapporten och i november är det dags för ny kvartalsrapport.

Rasade på senaste rapporten

Spelbolaget Embracer (Embracer) har haft ett par händelserika år för att uttrycka sig milt.

Aktien rasade kraftigt under 2022 och 2023 när räntekostnaderna för den höga skuldsättningen rusade och transaktionsmarknaden stängde ned.

2024 meddelade bolagets grundare Lars Wingefors att bolaget skulle delas i tre samtidigt som andra delar såldes av. Det har fått fart på aktien igen även om man inte nått upp till tidigare höjder.

Förra rapporten bröt dock det senaste årets positiva trend med ett ras på 22 procent på rapportdagen.

Inför att bolaget öppnar böckerna igen den 7 november har två storbanker synat utsikterna – och kommit fram till helt olika slutsatser.