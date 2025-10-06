Dagens PS
Storbankernas experter oense om populära aktiens värdering

Lars Wingefors är grundare av bolaget vars aktie nu får helt olika råd av storbankerna.
Lars Wingefors är grundare av bolaget vars aktie nu får helt olika råd av storbankerna. (Foto: Jessica Gow/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Köp säger Swedbank men sälj säger Handelsbanken. Storbankernas börsexperter ger motstridiga råd till spararna om den populära aktiens värdering.

Aktien dök kraftigt på senaste rapporten och i november är det dags för ny kvartalsrapport.

Rasade på senaste rapporten

Spelbolaget Embracer (Embracer) har haft ett par händelserika år för att uttrycka sig milt.

Aktien rasade kraftigt under 2022 och 2023 när räntekostnaderna för den höga skuldsättningen rusade och transaktionsmarknaden stängde ned.

2024 meddelade bolagets grundare Lars Wingefors att bolaget skulle delas i tre samtidigt som andra delar såldes av. Det har fått fart på aktien igen även om man inte nått upp till tidigare höjder.

Embracers tredelning: “Tänkt på det här länge”

Spelföretaget Embracers styrelse levererar en rejäl överraskning på måndagsmorgonen. Spelkoncernen ska delas upp i tre separata börsnoterade delar.

Förra rapporten bröt dock det senaste årets positiva trend med ett ras på 22 procent på rapportdagen.

Inför att bolaget öppnar böckerna igen den 7 november har två storbanker synat utsikterna – och kommit fram till helt olika slutsatser.

Spela klippet
Handelsbanken negativa

Jesper Stugmo, analytiker på Handelsbanken, tycker sparare gör bäst i att sälja aktien.

“Vi anser att mycket redan är inprisat i aktien och att det finns få kvarvarande kursdrivare. Vi menar att investerare kan hitta bättre riskjusterad avkastning bland andra spelbolag och sänker vår rekommendation till Sälj (från Behåll)”, skriver han i storbankens analys.

Riktkursen höjs visserligen till 100 kronor från tidigare 84 men det ska sätta i relation till de 112 kronor som Embracers aktie stängde på i fredags.

“Även om vi anser att Embracer är på rätt väg, är det en utmanande resa som kommer att ta ytterligare tid. Embracer har ännu inte en optimal kostnadsstruktur och konkurrensen är hård”, konstaterar Handelsbanken.

Swedbank tror på aktien

Swedbanks analytiker Rasmus Engberg har dock en mer positiv syn.

“Den centrala frågan är vilka långsiktiga ambitioner som finns för Coffe Stain. Detta kan frigöra betydande värde, då det idag betraktas som en kassako med en ebitdac-marginal nära 50 procent”, skriver han om den tredje och sista planerade avknoppningen Coffe Stain efter att Asmodee sattes på börsen framgångsrikt tidigare i år.

122 kronor tycker Swedbanks analytiker är en rimlig kurs från tidigare 116 kronor.

Rådet blir köp i analysen som därmed sällar sig till Pareto som också tror på aktien i oktober.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsEmbracerKöprådSäljrådStockholmsbörsenSverige
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

