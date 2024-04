Embracers tredelning: "Tänkt på det här länge"

Aktier

Blytung rapportvecka – världens börser stiger

Reuters uppger att aktiemarknaderna stiger i Europa och att Wall Street-terminerna lyfter inför denna tunga rapportvecka. Hela 158 företag under det breda amerikanska jämförelseindexet S&P 500 i New York redovisar sina resultat. På STOXX 600 i Europa kommer 173 företag in med sina resultatrapporter. Det visar en sammanställning som Reuters hänvisar till och världens börser …