Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld.
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Mest läst i kategorin
Nu är techjättarna större än EU:s BNP – experter varnar för bubbla
De sju största amerikanska techbolagen har nu tillsammans ett marknadsvärde som överstiger hela EU:s ekonomi. Uppgången saknar motstycke och väcker frågan: är det här början på en ny teknologisk era, eller ännu en bubbla som väntar på att spricka? De sju amerikanska jättarna – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta och Tesla – är tillsammans …
John Skogman: ”De bästa affärerna gör du i de sämsta aktierna”
”Om man skulle rada upp alla miljoner jag har tjänat på aktier så skulle 90 procent komma från börsens första fem minuter”, berättar John Skogman, den i börskretsar så välkända daytradern och poddaren. I en längre intervju med Dagens PS berättar han nu bland annat om sin främsta ”edge”, Stockholmsbörsens topp tre mest överskattade bolag …
Gör ingenting alls – och nå framgång på börsen
Långsiktiga aktieägare presterar systematiskt bättre än professionella förvaltare med tillgång till toppmoderna analysverktyg. En ny studie från Columbia University visar att aktier med uthålliga ägare ger sex procent högre årlig avkastning. Mönstret har hållit i över fyra decennier. Trots att institutionella kapitalförvaltare förvaltar hundratals miljarder dollar och har tillgång till marknadens bästa analysverktyg, finns det …
Varningsklockorna ringer – men Wall Street bryr sig inte
Sentimentindikatorer tyder på överoptimism på den amerikanska börsen, men få vågar satsa mot den AI-drivna uppgången. Ju högre varningsklockor ringer om att börsrallyt blivit överdrivet, desto mer verkar investerare strunta i dem. På en marknad som slår nya rekord var fjärde dag sedan juni är Wall Street för upptagen med att jaga uppgångar för att …
Konkursen som får Wall Street att hålla andan
First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig. Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar. Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster. Missa inte: Nya ESG trenden: försvar och …
Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså.
Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, Japan och flera länder i Europa.
Chris Weston, forskningschef för Pepperstone Group, säger till nyhetsbyrån att de politiska situationerna i de aktuella länderna ger investerare ”en anledning att köpa guld och bitcoin som säkring mot förnedring”.
Yenen faller och dollarpressen fortsätter
I Japan rasar yenen på måndagen då det står klart att prostimulanspolitikern Sanae Takaichi blir landets nästa premiärminister.
Läs mer: Ny ledare får marknaden att rusa till Japan DagensPS
Vid sidan av det fortsätter den amerikanska dollarn vara under hård press. Dollarn har enligt Bloomberg försvagats med cirka 30 procent mot bitcoin hittills i år.
Det som sätter tryck på dollarn nu är bland annat att USA:s nedstängning av statsaparraten drar ut på tiden.
Därför lockar guld och bitcoin just nu
I Europa har euron, framgår det vidare, ”sina egna problem med Frankrike som svarta fåret på grund av landets politiska turbulens.
Där till brottas USA, Japan och delar av Europa med växande skulder.
”Detta ökar attraktionskraften hos alternativa tillgångar som ädelmetaller och kryptovalutor, vilka sätter nya milstolpar. Guld steg till en ny topp på måndagen och silver närmade sig ett rekord”, skriver nyhetsbyrån och konstaterar att bitcoin å sin sida låg nära sin nya rekordnivå som världens största kryptovaluta noterade under helgen.
Läs även: Japan är tillbaka – efter flera förlorade årtionden Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Frankrike i fritt fall – kaos i Europas näst största ekonomi
Frankrike går mot någon slags rekord i avhoppade premiärministrar. Mindre än en månad efter att han fick jobbet lämnar han nu sin post. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu lämnar sin post, rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Élyséepalatset har president Emmanuel Macron godkänt Lecornus avskedsansökan, skriver Le Monde. Han var den femte franska premiärministern på mindre …
Bankerna går sin egen väg efter Riksbankens sänkning
Riksbanken har sänkt räntan, men hushållen märker inte hela sänkningen i plånboken. Så här förklarar experterna varför bankerna håller igen. Den 23 september valde en oenig direktion att sänka Sveriges styrränta till 1,75 procent. Sänkningen på 25 punkter (0,25 procentenheter) var årets fjärde. Sänkningen gäller från och med 1 oktober. Men bankernas svar har varit …
Författaren: Så ska du spendera dina pengar
Författaren Morgan Housel är tillbaka med en bok om något han menar de flesta misslyckas med: att använda sina pengar på "rätt sätt". När hans förra bok The Psychology of Money slog igenom 2020 förändrade den hur miljontals människor såg på sparande och investeringar.? Nu vill Morgan Housel ta itu med nästa stora blindfläck: hur …
Nu säljs Cartierchefens unika Ferrari från 1963
1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, form och finess i samma chassi. Den senaste bilen från Bernard Fornas samling är nu på väg ut på auktion. Här visas varför Lusso fortfarande är den civiliserade grand tourern som får purister att le och designers att nicka instämmande. Detta unika exemplar finns hos auktionshuset Bonhams med en …
Spelet är över: därför har Las Vegas tappat glansen
Las Vegas brukade vara staden där allt var möjligt – giftermål på fyllan, miljonvinster på snurr och bufféer som aldrig tog slut. Nu är det mest kreditkortet som går varmt. Turisterna sviker, priserna skenar och Elvis-imitatörerna börjar fundera på karriärbyte. Spelet är över – åtminstone för stunden. Från öken till överpris Las Vegas byggdes på …