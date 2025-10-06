”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle

Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså.

Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, Japan och flera länder i Europa.

Chris Weston, forskningschef för Pepperstone Group, säger till nyhetsbyrån att de politiska situationerna i de aktuella länderna ger investerare ”en anledning att köpa guld och bitcoin som säkring mot förnedring”.

Yenen faller och dollarpressen fortsätter

I Japan rasar yenen på måndagen då det står klart att prostimulanspolitikern Sanae Takaichi blir landets nästa premiärminister.

Vid sidan av det fortsätter den amerikanska dollarn vara under hård press. Dollarn har enligt Bloomberg försvagats med cirka 30 procent mot bitcoin hittills i år.

Det som sätter tryck på dollarn nu är bland annat att USA:s nedstängning av statsaparraten drar ut på tiden.

Därför lockar guld och bitcoin just nu

I Europa har euron, framgår det vidare, ”sina egna problem med Frankrike som svarta fåret på grund av landets politiska turbulens.

Där till brottas USA, Japan och delar av Europa med växande skulder.

”Detta ökar attraktionskraften hos alternativa tillgångar som ädelmetaller och kryptovalutor, vilka sätter nya milstolpar. Guld steg till en ny topp på måndagen och silver närmade sig ett rekord”, skriver nyhetsbyrån och konstaterar att bitcoin å sin sida låg nära sin nya rekordnivå som världens största kryptovaluta noterade under helgen.

