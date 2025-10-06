Fonderna som rusat – ettan upp 25 procent på en månad

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Långsiktig trend: Guld- och silverfonder leder även i år

Det är inte bara september som varit stark för råvarufonderna.

“Sju av fonderna som toppar månadens lista är även de som utvecklats allra bäst i år”, konstaterar Johanna Englundh.

Avkastningen sedan årsskiftet ligger på mellan 84,1 procent och 106 procent, vilket gör ädelmetallfonder till årets stora vinnare så här långt.

De senaste tre till fem åren har flera av dessa fonder dessutom levererat tvåsiffrig årlig avkastning – ett tecken på att uppgången inte är en ren tillfällighet.

Den kraftiga prisuppgången för guld och silver drivs både av lägre räntor globalt och ökad geopolitisk osäkerhet, vilket har gjort investerare mer benägna att söka skydd i reala tillgångar.

Småbolagsfonderna i botten

I andra änden av spektrumet domineras listan över sämst presterande fonder den gångna månaden av svenska småbolagsfonder.

Hela sju av de tio fonder som utvecklades sämst i september tillhör denna kategori.

“Svenska småbolag har haft en tuff period i ryggen, där de – utöver ett säsongsmönster där småbolag tenderar att gå sämre denna tid på året – tyngts av den rådande lågkonjunkturen och dystra stämningen bland hushållen”, menar Morningstars svenska redaktör.

Svagast gick Lannebo Småbolag (−5,99 %) och Spiltan Småbolagsfond (−5,98 %), följt av bland andra SEB Sverigefond Småbolag (−5,1 %).

Även den nordiska småbolagsfonden Gaia Microcap föll med 5,34 procent, fondkategorins genomsnitt var på minus 1,46 procent.

September illustrerar en tydlig tudelning på fondmarknaden och en påminnelse hur viktigt det är att sprida sina investeringar över olika sektorer och marknader.

