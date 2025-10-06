Dagens PS
Fonderna som rusat – ettan upp 25 procent på en månad

Johanna Englundh, svensk redaktör på fondanalysfirman Morningstar som rankat fondernas prestation i september.
Johanna Englundh, svensk redaktör på fondanalysfirman Morningstar som rankat fondernas prestation i september. (Foto: Morningstar)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Börsen puttrade på uppåt men fondmarknaden bjöd på tvära kast i september. Ädelmetallfonder steg kraftigt när guldpriset slog rekord, samtidigt som fonderna inom svenska småbolag gick kräftgång.

Det visar en ny genomgång från fondanalysfirman Morningstar.

Råvaruboom även bland fonderna

Medan börserna i stort utvecklades positivt i september – OMXS30 steg med 1,5 procent och det amerikanska Morningstar-indexet med 2,8 procent – var det ädelmetallfonderna som tog täten bland fonderna.

Johanna Englundh, redaktör på Morningstar, skriver att;

”Den Morningstar-kategori som presterade bäst ädelmetallaktier efter att guldpriset återigen nådde nya rekordhöjder samtidigt som silverpriset också avancerade högre.”

Den enskilt starkaste fonden var AuAg Silver Bullet, som steg med 25,76 procent under månaden och därmed slog sitt jämförelseindex med drygt 6,3 procentenheter. Hittills i år har fonden stigit hela 105,99 procent.

Förvaltaren: “Silver har mycket uppgång kvar”

Ädelmetalls-förvaltaren Erik Strands målkurs för guldpriset i slutet av 2024 passerades i juli. Även priset på silver har stigit kraftigt under året och nu ser han flera faktorer som talar för fortsatt prisuppgång.

Även Schroder Global Gold Fund (+24,73 %), Ninety One Global Gold Fund (+23,44 %) och Craton Capital Precious Metal (+22,67 %) tillhörde toppresterarna i september.

Sektorns styrka syns även i det bredare perspektivet. Morningstar Global Other Precious Metals & Mining Index steg med hela 36,7 procent i september, medan Global Gold Index avancerade 19,5 procent.

Långsiktig trend: Guld- och silverfonder leder även i år

Det är inte bara september som varit stark för råvarufonderna.

“Sju av fonderna som toppar månadens lista är även de som utvecklats allra bäst i år”, konstaterar Johanna Englundh.

Avkastningen sedan årsskiftet ligger på mellan 84,1 procent och 106 procent, vilket gör ädelmetallfonder till årets stora vinnare så här långt.

De senaste tre till fem åren har flera av dessa fonder dessutom levererat tvåsiffrig årlig avkastning – ett tecken på att uppgången inte är en ren tillfällighet.

Den kraftiga prisuppgången för guld och silver drivs både av lägre räntor globalt och ökad geopolitisk osäkerhet, vilket har gjort investerare mer benägna att söka skydd i reala tillgångar.

Småbolagsfonderna i botten

I andra änden av spektrumet domineras listan över sämst presterande fonder den gångna månaden av svenska småbolagsfonder.

Hela sju av de tio fonder som utvecklades sämst i september tillhör denna kategori.

“Svenska småbolag har haft en tuff period i ryggen, där de – utöver ett säsongsmönster där småbolag tenderar att gå sämre denna tid på året – tyngts av den rådande lågkonjunkturen och dystra stämningen bland hushållen”, menar Morningstars svenska redaktör.

Svagast gick Lannebo Småbolag (−5,99 %) och Spiltan Småbolagsfond (−5,98 %), följt av bland andra SEB Sverigefond Småbolag (−5,1 %).

Även den nordiska småbolagsfonden Gaia Microcap föll med 5,34 procent, fondkategorins genomsnitt var på minus 1,46 procent.

September illustrerar en tydlig tudelning på fondmarknaden och en påminnelse hur viktigt det är att sprida sina investeringar över olika sektorer och marknader.

ÄdelmetallerFonderGuldSmåbolagStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

