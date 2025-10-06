Börsen puttrade på uppåt men fondmarknaden bjöd på tvära kast i september. Ädelmetallfonder steg kraftigt när guldpriset slog rekord, samtidigt som fonderna inom svenska småbolag gick kräftgång.
Fonderna som rusat – ettan upp 25 procent på en månad
Mest läst i kategorin
Fonderna som rusat – ettan upp 25 procent på en månad
Börsen puttrade på uppåt men fondmarknaden bjöd på tvära kast i september. Ädelmetallfonder steg kraftigt när guldpriset slog rekord, samtidigt som fonderna inom svenska småbolag gick kräftgång. Det visar en ny genomgång från fondanalysfirman Morningstar. Läs även: Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering” – Dagens PS Råvaruboom även bland fonderna Medan börserna i stort …
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen. Hans småbolagsfond är upp nära 12 procent för året och har därmed med råge slagit sitt index. Nu avslöjar han två nya aktieinköp i sitt senaste månadsbrev. Läs även: Förvaltarduons svenska toppaktier i pressade hälsovårdssektorn – Dagens PS …
Det visar en ny genomgång från fondanalysfirman Morningstar.
Läs även: Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering” – Dagens PS
Råvaruboom även bland fonderna
Medan börserna i stort utvecklades positivt i september – OMXS30 steg med 1,5 procent och det amerikanska Morningstar-indexet med 2,8 procent – var det ädelmetallfonderna som tog täten bland fonderna.
Johanna Englundh, redaktör på Morningstar, skriver att;
”Den Morningstar-kategori som presterade bäst ädelmetallaktier efter att guldpriset återigen nådde nya rekordhöjder samtidigt som silverpriset också avancerade högre.”
Den enskilt starkaste fonden var AuAg Silver Bullet, som steg med 25,76 procent under månaden och därmed slog sitt jämförelseindex med drygt 6,3 procentenheter. Hittills i år har fonden stigit hela 105,99 procent.
Förvaltaren: “Silver har mycket uppgång kvar”
Ädelmetalls-förvaltaren Erik Strands målkurs för guldpriset i slutet av 2024 passerades i juli. Även priset på silver har stigit kraftigt under året och nu ser han flera faktorer som talar för fortsatt prisuppgång.
Även Schroder Global Gold Fund (+24,73 %), Ninety One Global Gold Fund (+23,44 %) och Craton Capital Precious Metal (+22,67 %) tillhörde toppresterarna i september.
Sektorns styrka syns även i det bredare perspektivet. Morningstar Global Other Precious Metals & Mining Index steg med hela 36,7 procent i september, medan Global Gold Index avancerade 19,5 procent.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Långsiktig trend: Guld- och silverfonder leder även i år
Det är inte bara september som varit stark för råvarufonderna.
“Sju av fonderna som toppar månadens lista är även de som utvecklats allra bäst i år”, konstaterar Johanna Englundh.
Avkastningen sedan årsskiftet ligger på mellan 84,1 procent och 106 procent, vilket gör ädelmetallfonder till årets stora vinnare så här långt.
De senaste tre till fem åren har flera av dessa fonder dessutom levererat tvåsiffrig årlig avkastning – ett tecken på att uppgången inte är en ren tillfällighet.
Den kraftiga prisuppgången för guld och silver drivs både av lägre räntor globalt och ökad geopolitisk osäkerhet, vilket har gjort investerare mer benägna att söka skydd i reala tillgångar.
Småbolagsfonderna i botten
I andra änden av spektrumet domineras listan över sämst presterande fonder den gångna månaden av svenska småbolagsfonder.
Hela sju av de tio fonder som utvecklades sämst i september tillhör denna kategori.
“Svenska småbolag har haft en tuff period i ryggen, där de – utöver ett säsongsmönster där småbolag tenderar att gå sämre denna tid på året – tyngts av den rådande lågkonjunkturen och dystra stämningen bland hushållen”, menar Morningstars svenska redaktör.
Svagast gick Lannebo Småbolag (−5,99 %) och Spiltan Småbolagsfond (−5,98 %), följt av bland andra SEB Sverigefond Småbolag (−5,1 %).
Även den nordiska småbolagsfonden Gaia Microcap föll med 5,34 procent, fondkategorins genomsnitt var på minus 1,46 procent.
September illustrerar en tydlig tudelning på fondmarknaden och en påminnelse hur viktigt det är att sprida sina investeringar över olika sektorer och marknader.
Läs även: Kan Sverige bygga framtiden på försvarsbolag och privat konsumtion? – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
Persson köper fler H&M-aktier – spekulationerna tar fart
Ägarfamiljen Persson har köpt ytterligare aktier i H&M för hundratals miljoner. Det får bedömare att spekulera i familjens framtidsplaner för företaget. Ramsbury Invest, ägarbolaget som ägs av familjen Persson, har återigen köpt aktier i H&M (börskurs H&M). I början av oktober förvärvades 1,51 miljoner B-aktier på Nasdaq Stockholm, vilket innebär att affären uppgick till cirka …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
Proffset dömer ut sparkontot – på hemmaplan faller priserna
Sparproffset sågar sparkontot och lyfter sex råd som kan få pengarna att växa. Samtidigt ser svenska bostadsägare sina värden krympa. Snart lägger vi ännu en händelserik vecka till handlingarna. Den här gången har det handlat om pension utomlands, försvunna kontatinsatser, sparande och ett transparent arbetsliv.? Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.? Pensionen räcker …