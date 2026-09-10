Den brittiska storbanken Barclays riskerar en nota på närmare en halv miljard kronor efter att ha hanterat pengarna i ett misstänkt Ponzi-upplägg.
Storbanken stäms efter Ponzi-bedrägeri – riskerar halv miljard
Det Liverpoolbaserade bolaget Denaro lockade närmare 1 000 britter att investera pengar mot löften om en avkastning på tre procent i månaden. Grundarna var en IT-tekniker, en bilmekaniker och en mattförsäljare som alla saknade bakgrund inom finans.
Pengarna kunde sedan flyttas mellan Denaros företagskonto och partnerskapets konto. Enligt likvidatorerna användes pengar bland annat för att betala ut avkastning till tidigare investerare och för andra investeringar, rapporterar CityAM.
Det hela var ett Ponzi-upplägg, enligt jurister som stämt bolaget på uppdrag av investerarna i ett civilrättsligt mål i Storbritannien.
När nya pengar kom in kunde tidigare investerare få sina utlovade betalningar. Upplägget behövde därför hela tiden nya pengar för att fortsätta fungera.
Investerade vidare i andra Ponzi-upplägg
Grundarna ”tog ut mycket stora summor till sig själva” och öste in pengar i andra spekulativa investeringsupplägg. I en bisarr vändning skulle det senare visa sig att vissa av dessa investeringar också var Ponzi-upplägg, som grundarna själva föll offer för, rapporterar CityAM.
När Denaro tvingades sluta ta emot nya investerare 2019 kollapsade det hela, och företaget tvingades att stänga ned helt förra året.
Denaro hade vid toppen tillgångar på mer än 41 miljoner pund enligt uppgifter från Companies House. Nästan 1 000 personer ska ha satsat pengar i upplägget.
När bolaget kollapsade fanns mer än 90 miljoner pund i krav från fordringsägare.
Barclays nekades avskrivning av fallet
Nu har domstolsprocesserna börjat – och bland de tilltalade finns den brittiska storbanken Barclays. Storbanken har försökt få domstolen att avskriva dem från fallet, men domaren vägrade och processen fortgår med banken som medåtalad enligt ett domslut från High Court.
En av de mest besvärande delarna för banken gäller relationchefen Andrew Wileman.
Han hade hand om både Denaros företagskonto och det separata partnerskapskontot och arbetade med banken redan när kontona öppnades. I domstolshandlingarna framgår att Wileman under flera år gjorde bankkontroller av verksamheten.
Hävdade att licens inte behövdes
Bland annat uppges han ha beskrivit Denaro som en verksamhet där pengarna placerades i investeringar. Han ska också ha noterat att någon licens inte behövdes – en uppgift som likvidatorerna nu hävdar var felaktig.
2020 beskrev Wileman enligt domstolshandlingarna grundarna som transparenta och Denaro som en slags medlemsklubb. Verksamheten beskrevs som till 99 procent inriktad på valutaspekulation och på att generera avkastning till medlemmarna.
Den beskrivningen fick en riskansvarig på Barclays att bedöma banken som bekväm med situationen, bland annat eftersom Denaro inte längre tog in nya medlemmar.
Vad är bankens ansvar?
Likvidatorerna hävdar däremot att bilden var helt missvisande. De menar att Wileman genom att släppa igenom transaktionerna och inte reagera på varningssignaler hjälpte till att hålla verksamheten igång.
Den brittiska domstolen ska nu pröva den stora frågan: Hur långt sträcker sig bankens ansvar när dess betalningssystem används för att driva ett bedrägligt investeringsupplägg? Barclays har avböjt att kommentera anklagelserna.
”En sak kan jag säga med säkerhet: om inte Barclays hade varit inblandade i det här skitspektaklet hade jag hållit mig långt borta”, skrev en användare på sociala medier som beskrev sig själv som investerare i upplägget enligt CityAM.
Denaros direktörer Anthony Bracken och Colin Hesketh nekar också till ha drivit ett Ponzi-bedrägeri. Domstolsprocesserna fortgår och ingen är ännu dömd.
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