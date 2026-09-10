Storbanken stäms efter Ponzi-bedrägeri – riskerar halv miljard

Pengarna kunde sedan flyttas mellan Denaros företagskonto och partnerskapets konto. Enligt likvidatorerna användes pengar bland annat för att betala ut avkastning till tidigare investerare och för andra investeringar, rapporterar CityAM.

Det hela var ett Ponzi-upplägg, enligt jurister som stämt bolaget på uppdrag av investerarna i ett civilrättsligt mål i Storbritannien.

När nya pengar kom in kunde tidigare investerare få sina utlovade betalningar. Upplägget behövde därför hela tiden nya pengar för att fortsätta fungera.

Investerade vidare i andra Ponzi-upplägg

Grundarna ”tog ut mycket stora summor till sig själva” och öste in pengar i andra spekulativa investeringsupplägg. I en bisarr vändning skulle det senare visa sig att vissa av dessa investeringar också var Ponzi-upplägg, som grundarna själva föll offer för, rapporterar CityAM.

När Denaro tvingades sluta ta emot nya investerare 2019 kollapsade det hela, och företaget tvingades att stänga ned helt förra året.

Denaro hade vid toppen tillgångar på mer än 41 miljoner pund enligt uppgifter från Companies House. Nästan 1 000 personer ska ha satsat pengar i upplägget.

När bolaget kollapsade fanns mer än 90 miljoner pund i krav från fordringsägare.