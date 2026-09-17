Flera av Sveriges största globalfonder ligger så nära index att det går att ifrågasätta vad du betalar för, visar en ny kartläggning från Privata Affärer. Samtidigt visar Fondtorgsnämndens upphandling att fondbolagen är beredda att förvalta exakt samma fonder för en bråkdel av priset.
Din globalfond kostar upp till 13 gånger mer än i PPM
Nordea Global har en aktiv risk på 2,7 procent och en aktiv andel på 59,5 procent, visar Privata Affärers kartläggning av de 20 största globalfonderna. SEB Global Aktiefond ligger på 2,8 procent i aktiv risk och Swedbank Robur Global Trends på 3,0. Folksam LO Världen och AMF Aktiefond Global når 3,1 procent.
EU:s tillsynsmyndighet Esma använder tumregeln att en aktiv globalfond bör ha en aktiv risk över 3 procent, gärna över 4, och en aktiv andel på minst 60 procent, enligt tidningens faktaruta.
I går visade samma kartläggning att tre av de största Sverigefonderna ligger under 3 procent i aktiv risk.
Statens pris avslöjar marginalen
I februari meddelade Fondtorgsnämnden tilldelningsbeslut i upphandlingen av aktiva globalfonder till premiepensionen, en kategori med 204 miljarder kronor och 910 000 sparare enligt nämndens upphandlingsrapport.
Tre av de fonder Privata Affärer pekar ut fick plats bland de 14 utvalda: AMF Aktiefond Global, Folksam LO Världen och SEB Global Aktiefond.
SEB erbjöd sig att förvalta SEB Global Aktiefond för 0,0999 procent, enligt rapporten. På öppna marknaden är förvaltningsavgiften 1,30 procent, enligt Nordnets fondsida. Det är tretton gånger mer.
AMF Aktiefond Global, med 46 miljarder kronor i kapital och en avgift på 0,63 procent enligt Privata Affärer, kostar 0,08 procent i premiepensionen. Folksam LO Världen, en fond på 166 miljarder kronor med 0,40 procent i förvaltningsavgift enligt Swedbank Roburs fondlista, kostar 0,089 procent för PPM-spararna.
En del av skillnaden är distribution. Men förvaltaren, portföljen och den aktiva risken är desamma. Kan fonden förvaltas för 0,1 procent i premiepensionen är det svårt att se vad de övriga 1,2 procentenheterna betalar för.
SEB visar själva hur lite indexexponeringen kostar. I februari lanserade banken SEB Global Indexnära, som följer MSCI World för en total avgift på 0,19 procent. SEB Global Aktiefond mäts mot samma index, enligt Fondtorgsnämndens rapport, men kostar 1,30 procent.
Spärrat i domstol sedan februari
Det låga priset gäller ännu inte. Fondbolaget Indecap begärde överprövning i förvaltningsrätten, vilket stoppade 127 miljarder kronor för omkring 900 000 pensionssparare.
Fondtorgsnämnden svarade domstolen att Indecaps fond var långt från en avtalsplats och att bolaget tjänar 10,3 miljoner i månaden på att processen drar ut på tiden.
Enligt nämndens månadsuppdatering den 4 september ligger målet kvar hos förvaltningsrätten i Stockholm. Kanslichefen Erik Fransson har sagt till Dagens PS att det kan ta upp till ett år.
Fondbolagen försvarar sig
Nordea avvisar kritiken. ”Aktiv risk och aktiv andel är ögonblicksbilder och speglar inte i sig graden av aktiv förvaltning över tid”, säger presskommunikatören Annie Edwards till Privata Affärer, och pekar på att Nordea Global slagit index på ett, tre, fem och tio års sikt.
SEB medger att nyckeltalen fallit de senaste två åren. ”Det beror delvis på att skillnaderna i avkastning mellan länder, sektorer och stilar varit ovanligt små”, säger pressansvariga Johanna Helsing Martin till tidningen.
Så mycket kostar det dig
Sätter du in 100 000 kronor i en fond med 1,30 procent i avgift och får 7 procent i årlig avkastning före avgifter har du 303 000 kronor efter 20 år. I en indexfond med 0,20 procent blir det 373 000 kronor.
Till premiepensionens upphandlade pris, 0,10 procent, landar du på 380 000 kronor. Beräkningen är Dagens PS egen.
Skillnaden på 70 000 kronor är priset för aktiv förvaltning. Fondtorgsnämndens egen genomgång visar att bara fem av 44 globalfonder på fondtorget slog sitt index under tre år fram till september 2024. I snitt låg fonderna 3,6 procentenheter under index per år.
Över hälften av svenska fondsparare vet inte vad de betalar i avgift, enligt Finansinspektionen. ”Det finns mycket att kamma hem genom att titta på sina fondavgifter”, säger konsumentskyddsekonomen Moa Langemark till Realtid.
Vill du kontrollera din egen fond finns siffrorna på fondbolagets hemsida, under aktiv risk eller tracking error.
Ligger den under 3 procent samtidigt som avgiften ligger över 1 procent betalar du för något du inte får.