Din globalfond kostar upp till 13 gånger mer än i PPM

EU:s tillsynsmyndighet Esma använder tumregeln att en aktiv globalfond bör ha en aktiv risk över 3 procent, gärna över 4, och en aktiv andel på minst 60 procent, enligt tidningens faktaruta.

I går visade samma kartläggning att tre av de största Sverigefonderna ligger under 3 procent i aktiv risk.

Statens pris avslöjar marginalen

I februari meddelade Fondtorgsnämnden tilldelningsbeslut i upphandlingen av aktiva globalfonder till premiepensionen, en kategori med 204 miljarder kronor och 910 000 sparare enligt nämndens upphandlingsrapport.

Tre av de fonder Privata Affärer pekar ut fick plats bland de 14 utvalda: AMF Aktiefond Global, Folksam LO Världen och SEB Global Aktiefond.

SEB erbjöd sig att förvalta SEB Global Aktiefond för 0,0999 procent, enligt rapporten. På öppna marknaden är förvaltningsavgiften 1,30 procent, enligt Nordnets fondsida. Det är tretton gånger mer.

AMF Aktiefond Global, med 46 miljarder kronor i kapital och en avgift på 0,63 procent enligt Privata Affärer, kostar 0,08 procent i premiepensionen. Folksam LO Världen, en fond på 166 miljarder kronor med 0,40 procent i förvaltningsavgift enligt Swedbank Roburs fondlista, kostar 0,089 procent för PPM-spararna.

En del av skillnaden är distribution. Men förvaltaren, portföljen och den aktiva risken är desamma. Kan fonden förvaltas för 0,1 procent i premiepensionen är det svårt att se vad de övriga 1,2 procentenheterna betalar för.

SEB visar själva hur lite indexexponeringen kostar. I februari lanserade banken SEB Global Indexnära, som följer MSCI World för en total avgift på 0,19 procent. SEB Global Aktiefond mäts mot samma index, enligt Fondtorgsnämndens rapport, men kostar 1,30 procent.