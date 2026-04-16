Investmentbolaget stoppar alla nya gröna investeringar

In kom som sagt istället Rubin Ritter som ny tf vd den 15 mars. Nu bara en månad senare har han lagt fram sin första kvartalsrapport och det är ord och inga visor.

Substansvärdet – alltså det värde som investmentbolaget själv sätter på sina samlade tillgångar – kapas med 22 procent till totalt 101 kronor.

Aktie stängde på onsdagen på 53,9 kronor vilket ger en rabatt om nära 47 procent.

Stopp för investeringar i grönt

”För att bli framgångsrika framåt är jag övertygad om att vi behöver förändra vårt arbetssätt. Från och med i dag går vi mot en mindre och mer fokuserad organisation”, skriver också Rubin Ritter i rapporten.

”Varje medarbetare kommer att ha ett tydligare ansvar och större möjlighet att skapa genomslag”.

Samtidigt sätter han nu stopp för investmentbolagets alla nya investeringar på klimatområdet.

”Vår egen utveckling inom området har ännu inte levt upp till våra förväntningar, och vi har därför beslutat att inte göra några nya investeringar i sektorn, samt att inte längre redovisa den separat”.

Ny kultur i investmentbolaget

Rubin Ritter är som sagt tydlig med att Kinnevik inte skapat aktieägarvärde de senaste åren.

Och han siktar bland annat in sig på behovet av att ändra kulturen på det anrika invetsmentbolaget.

”Att vara en god förvaltare kräver en kultur som är inriktad på gemensamma resultat, både inom Kinneviks team och i våra portföljbolag. En sådan kultur kännetecknas av ägarskap och ansvarstagande, av fokus och enkelhet, samt av tydlighet och öppenhet”, skriver han och avslutar;

”Mina första veckor som tillförordnad vd har till stor del handlat om att främja just en sådan kultur”.

Kinneviks aktie handlas ned runt 2 procent strax efter börsöppningen klockan 9 på torsdagen.

