Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"

Stegra illa ute, enligt källor
Trängd i dag. Stegras vd Henrik Henriksson under bolagets kapitalmarknadsdag vid anläggningen i Boden där stålverket byggs. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, enligt Financial Times som drar paralleller till Northvolt.

Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder svenska kronor just nu.

Stegra är ”startat av samma svenska finansiärer som den konkursdrabbade batteritillverkaren Northvolt”, konstaterar FT och skriver att det akuta kapitalbehovet ”tredubblats under de senaste tre månaderna”.

Pengarna är slut

”Risken för insolvens diskuterades vid ett styrelsemöte nyligen på inrådan av koncernens jurister efter att förseningar och kostnadsöverskridanden påverkat företaget”, skriver FT.

”Investerare börjar acceptera att deras pengar nästan säkert kommer att utplånas”, säger en källa hos FT.

Stegras problem kommer mindre än ett år efter Northvolts konkurs, en konkurs som kom trots att man tagit in i storleksordningen 145 miljarder kronor.

Flera europeiska projekt kring grönt stål har övergivits det senaste åren, bland annat eftersom höga energikostnader gör den koldioxidsnåla legeringen för dyr för många kunder.

Tagit in drygt 70 miljarder

Stegra har tagit in drygt 70 miljarder från bland andra familjerna Agnelli, Maersk och Wallenberg samt från Mercedes-Benz, Siemens och Scania.

Bland investerarna finns även svenska Altor, singaporianska förmögenhetsfonden GIC och franska Hy24.

Hos FT säger Henrik Henriksson, Stegras vd som av FT beskrivs som ”en tidigare chef för Scania som inte har någon erfarenhet av stålindustrin”, säger att han inte känner igen ”den mycket ensidiga bild som förmedlas”.

”Våra pågående diskussioner är konstruktiva och fortskrider enligt plan, och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med vår finansieringsrunda”, tillägger han.

Stegras stålverk i Boden, under produktion. Men nu ifrågasätts alltmer om företaget kommer att gå i mål med sitt gröna stål-projekt. (Foto: Joakim Ståhl/TT)

”Cheferna är desperata”

”Stegras chefer är desperata i att undvika jämförelser med Northvolt och hävdar att Stegra har en mer beprövad affärsmodell och starkare kundefterfrågan”, skriver FT.

Hos Aftonbladet kommenterar Andreas Cervenka uppgifterna i FT.

”Stämmer uppgifterna innebär det att svenska pensionssparare går mot en ny svidande förlust på ett stort industriprojekt. AMF Pension, som förlorade 2 miljarder i Northvolt, har investerat cirka 1,8 miljarder i Stegra och är i dag sjätte största ägare med lite mindre än sex procent.”

Torbjörn Karlgren
