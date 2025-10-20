Nu sågas Stegra: "Nästa Northvolt"

Det svenska koldioxidsnåla stål som under namne Stegra, tidigare H2 Green Steel, är ett flaggskepp inom grönt stål, kämpar för att överleva ett växande finansieringsgap, skriver Financial Times som mäter gapet till drygt 16,5 miljarder svenska kronor just nu.

Stegra är ”startat av samma svenska finansiärer som den konkursdrabbade batteritillverkaren Northvolt”, konstaterar FT och skriver att det akuta kapitalbehovet ”tredubblats under de senaste tre månaderna”.

Pengarna är slut

”Risken för insolvens diskuterades vid ett styrelsemöte nyligen på inrådan av koncernens jurister efter att förseningar och kostnadsöverskridanden påverkat företaget”, skriver FT.

”Investerare börjar acceptera att deras pengar nästan säkert kommer att utplånas”, säger en källa hos FT.

Stegras problem kommer mindre än ett år efter Northvolts konkurs, en konkurs som kom trots att man tagit in i storleksordningen 145 miljarder kronor.

Flera europeiska projekt kring grönt stål har övergivits det senaste åren, bland annat eftersom höga energikostnader gör den koldioxidsnåla legeringen för dyr för många kunder.

