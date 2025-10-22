Dagens PS
Efter Northvolt och grönt stål: Här är nya jättesatsningen

Aluminium
En ny jättesatsning med den gröna omställningen i fokus. Den här gången handlar det om ett tillverka aluminium i Europa. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Svenska Vargas Holdings har bland annat varit med i Northvolt och Stegra. Nu är man med i en ny miljardsatsning på europeiskt aluminium.

Motgångarna för Northvolt och Stegra avskräcker inte nya aktörer från att fortsätta försöka. Ett exempel på detta är planen på att upprätta nordisk produktion av aluminium. Det skulle i så fall bli den första nya europeiska aluminiumtillverkningen på över 30 år.

“Aluminium som material befinner sig i en paradox. Det behövs i många applikationer i den gröna omställningen, men det är rätt energikrävande att producera”, säger Torbjörn Sternsjö från svenskledda Arctial som leder arbetet med en ny aluminiumfabrik till Ny Teknik.

Bakom Arctial vilar tunga namn som Mitsubushi, Rio Tinto och investmentbolaget Vargas holdings som alltså varit involverade i såväl Northvolt som Stegra.

Långt från Northvolt

Likheterna med Northvolt eller Stegra finns där. Den gröna omställningen används för att motivera nyttan i fabriken och det är delvis samma ägare. Dessutom är en stor del av motivet bakom den nya fabriken att säkerställa att Europa har egen produktion.

Men det finns också stora skillnader. Både Northvolt och Stegra var i någon mån banbrytare som skulle göra något nytt. Men på Arctials aluminiumfabrik verkar det handla mer om att säkerställe europeisk produktion.

“Med invasionen har hela geopolitiken ändrats, och det finns ett stort intresse för att ersätta ryskt primäraluminium med europeiskt. Nato har klassat aluminium högst på listan över kritiska material”, säger Torbjörn Sternsjö.

Beroende av Ryssland

Europa har inte byggt en ny primäraluminiumfabrik på över 30 år och importerar fortfarande runt 6 procent av sitt aluminium från Ryssland, trots kraftigt minskad handel efter invasionen av Ukraina.

Sveriges enda primäraluminiumfabrik, Kubal i Sundsvall, är ryskägd och har tappat alla svenska kunder. Landets behov täcks nu främst genom import från Norge.

Det är ytterligare ett exempel på den paradox där EU fortsätter att handla med Ryssland samtidigt som man kämpar med att stötta Ukraina i sitt försvar mot landets invasion.

Miljarder euro ska investeras

Fabriken väntas kosta flera miljarder euro och ska generera omkring 800 000 ton koldioxidutsläpp per år, runt hälften av genomsnittet i Europa och 75 procent lägre än globalt.

Produktionen ska drivas med fossilfri el och använda konventionell elektrolysteknik, vilket minskar utsläppen till omkring 4 kg koldioxid per kilo aluminium, jämfört med Europas 7–8 kg.

“Men det behöver skjutas till mer elkraft, helt klart. Vi har Fortum som energipartner i Arctial, och det är såklart värdefullt att ha ett stort energibolag med i projektet. Vindkraft kommer att vara en stor del i det här”, säger Torbjörn Sternsjö till Ny teknik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

