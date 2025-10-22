Efter Northvolt och grönt stål: Här är nya jättesatsningen

Motgångarna för Northvolt och Stegra avskräcker inte nya aktörer från att fortsätta försöka. Ett exempel på detta är planen på att upprätta nordisk produktion av aluminium. Det skulle i så fall bli den första nya europeiska aluminiumtillverkningen på över 30 år.

“Aluminium som material befinner sig i en paradox. Det behövs i många applikationer i den gröna omställningen, men det är rätt energikrävande att producera”, säger Torbjörn Sternsjö från svenskledda Arctial som leder arbetet med en ny aluminiumfabrik till Ny Teknik.

Bakom Arctial vilar tunga namn som Mitsubushi, Rio Tinto och investmentbolaget Vargas holdings som alltså varit involverade i såväl Northvolt som Stegra.

Långt från Northvolt

Likheterna med Northvolt eller Stegra finns där. Den gröna omställningen används för att motivera nyttan i fabriken och det är delvis samma ägare. Dessutom är en stor del av motivet bakom den nya fabriken att säkerställa att Europa har egen produktion.

Men det finns också stora skillnader. Både Northvolt och Stegra var i någon mån banbrytare som skulle göra något nytt. Men på Arctials aluminiumfabrik verkar det handla mer om att säkerställe europeisk produktion.

“Med invasionen har hela geopolitiken ändrats, och det finns ett stort intresse för att ersätta ryskt primäraluminium med europeiskt. Nato har klassat aluminium högst på listan över kritiska material”, säger Torbjörn Sternsjö.