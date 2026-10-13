Nu har SSAB officiellt sparkat i gång sin investering på 3,3 miljarder i en ny härdlinje i Oxelösund, 2030 ska produktionen starta.
SSAB: Nu är 3,3-miljarders-investeringen i gång
SSAB (börskurs SSAB) markerade denna tisdag officiellt byggstarten för en ny härdlinje i Oxelösund.
Investeringen på 3,3 miljarder kronor presenterades i maj 2026 och kommer att öka kapaciteten för SSAB när det gäller avancerade höghållfasta slit- och skyddsstål. Produktionsstart beräknas till år 2030.
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Tre tryckte på knappen
Johnny Sjöström, vd och koncernchef för SSAB, tryckte på startknappen för satsningen tillsammans med Per Elfgren, chef för SSAB Special Steels, och Karin Palmqvist som är plats- och produktionschef i Oxelösund.
Härdning är en värmebehandlingsprocess där stålet kyls ned snabbt för att uppnå hög hårdhet och hållfasthet.
Processen är avgörande för många av SSAB:s mest avancerade slit- och skyddsstål, däribland produkter som Hardox och Armox.
Härdlinjen kommer att markant öka SSAB:s kapacitet för dessa avancerade stålprodukter, konstaterar bolaget.
Ytterligare 100 000 ton per år
Den nya härdlinjen är en del av SSAB:s strategi för att stärka sin ledande position inom premiumstål och bredda erbjudandet av avancerade stål, skriver bolaget.
Investeringen kommer att tillföra cirka 100 000 ton årlig kapacitet för de mest avancerade och värdeskapande produkterna inom SSAB Special Steels.
”Den här investeringen stärker vår ledande position inom avancerade premiumstål och ökar kapaciteten för några av de mest avancerade och differentierade produkterna i vår portfölj, samtidigt som vi slutför omställningen av stålverket i Oxelösund”, sammanfattar koncernchefen Johnny Sjöström.
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”Viktigt steg i utvecklingen”
”Med den nya härdlinjen och genom investeringar i modern elektrifierad teknik tar vi ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vårt produktionssystem och i utbyggnaden av vårt erbjudande av avancerade stål”, tillägger han.
”Det gör att vi kan bredda vårt erbjudande av avancerade stål och hjälpa våra kunder att möta höga krav på prestanda och hållbarhet samt behov av avancerade skyddslösningar.”
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