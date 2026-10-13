SSAB: Nu är 3,3-miljarders-investeringen i gång

Ytterligare 100 000 ton per år

Den nya härdlinjen är en del av SSAB:s strategi för att stärka sin ledande position inom premiumstål och bredda erbjudandet av avancerade stål, skriver bolaget.

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Investeringen kommer att tillföra cirka 100 000 ton årlig kapacitet för de mest avancerade och värdeskapande produkterna inom SSAB Special Steels.

”Den här investeringen stärker vår ledande position inom avancerade premiumstål och ökar kapaciteten för några av de mest avancerade och differentierade produkterna i vår portfölj, samtidigt som vi slutför omställningen av stålverket i Oxelösund”, sammanfattar koncernchefen Johnny Sjöström.

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2030 ska den nya härdlinjen vara klar och i bruk. SSAB gör en investering på 3,3 miljarder och ökar kapaciteten på området med 100 000 ton per år. (Illustration: SSAB)

”Viktigt steg i utvecklingen”

”Med den nya härdlinjen och genom investeringar i modern elektrifierad teknik tar vi ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av vårt produktionssystem och i utbyggnaden av vårt erbjudande av avancerade stål”, tillägger han.

”Det gör att vi kan bredda vårt erbjudande av avancerade stål och hjälpa våra kunder att möta höga krav på prestanda och hållbarhet samt behov av avancerade skyddslösningar.”

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