Arvtagaren och sonen till en miljardär riskerar nu åtal för sin fars död. Han förnekar brott i den omfattande utredningen.
Arvtagare till mode-miljardär kan åtalas för mord
45-årige Jonathan Andic, delägare och vice ordförande i modekedjan Mango, har precis släppts mot borgen efter att ha gripits och förhörts om sin fars, Isak Andics, död den 14 december 2024.
Isak Andic föll då under en vandring med sin son i de katalanska bergen och nu ska en domstol ta beslut om arvtagaren Jonathan Andic ska ställas inför rätta för mord på sin far.
Han nekar till brott och även hans familj bedyrar hans oskuld, men frihetsberövandet som nu är hävt i väntan på domstolens avgörande i Barcelona väcker stort medieintresse, rapporterar Bloomberg.
När han fördes in i domstolen inför kamerablixtar från den församlade pressuppbådet hade han handfängsel och flankerades av fem poliser.
Kan väcka åtal för mord
Drygt två timmar senare försattes han på fri fot mot en borgen på 1 miljon euro, men risken för att han ska åtalas för mord på modeföretagets grundare, tillika hans far Isak Andic, kvarstår.
Det är nu upp till domaren i det uppmärksammade fallet av bestämma om Jonathan Andic ska åtalas för mord.
Han är arvtagaren till modeimperiet som hans far grundade och byggde upp och dynamiken dem emellan är föremål för spekulationer då relationen uppges ha kantats av ansträngda tvister och trätor om vem som ska ta över modekedjan efter den nu döda grundaren Isak Andic.
Kedjan konkurrent till Zara
Mango är enligt nyhetsbyrån en av Zaras huvudrivaler och en av de mest framgångsrika klädåterförsäljarna i Europa.
Jonathan Andic började arbeta på Mango 2005 och har ansetts som den mest troliga arvtagaren. Han har också agerat informell vd under en period.
I familjen finns även två systrar som tidigare jobbat på företaget för att sedan gå vidare i sina karriärer.
Personer med insyn i modejättens affärer konstaterar att Isak Andic, en turkisk-judisk invandrare till Spanien, under många år vägrade släppa kontrollen över bolaget. Han uppges ha startat en välgörenhetsstiftelse i slutet av sitt liv som skulle få del av hans förmögenhet.
Sonen drabbad av familjekris
I domstolsdokumenten kring frihetsberövandet den 19 maj av sonen Jonathan, som refereras, framgår det vidare att drabbade av en ”professionell, personlig och familjekris, särskilt i relation till sin far”.
I mitten av 2024, några månader innan faderns död, ska Jonathan ha fått reda på planerna att testamentet skulle ändras.
Han har nu tvingats lämna in sitt pass och är beordrad att infinna sig i domstolen en gång i veckan.
En talesperson för familjen har avböjt att kommentera saken och utredningen på 1 400 sidor, där flera mystiska omständigheter kring Jonathans förehavanden förekommer.
Uttalande: Smärtsam mordteori
I ett tidigare uttalande heter det: ”Mordteorin är inkonsekvent, men framför allt är den smärtsam. Den stigmatiserar en oskyldig man. Nu börjar den verkliga processen, och sanningen och hans oskuld kommer att lysa igenom”.
Mangos ledning och en pr-byrå kopplad till familjen backar också upp Jonathan i den pågående processen och hävdar att han är ett offer.
Mango grundades 1984 och blev en av Europas största modekedjor, vilket gav Isak Andic en förmögenhet värd cirka 4 miljarder dollar.
Grundaren blev 71 år gammal
Han var 71 år vid sin död efter fallet från en klippa i Montserrat, cirka 60 kilometer från Barcelona på en vandringsled.
Initialt rubricerades händelsen som en olycka, men bara några dagar senare öppnades ärendet och kan nu resultera i ett mordåtal mot sonen, som berättat i förhör att det var han som föreslog att de skulle göra utflykten i ett försök att försonas.
Bland annat ska fadern haft synpunkter på sin sons privatliv.
Familjens ägande 95 procent
Jonathan har i dag ingen aktiv affärsroll på Mango, men han kontrollerar 95 procent av företaget tillsammans med sina två systrar.
Modejätten, som länge varit föremål för rykten om en stundande börsnotering, leds i dag av den tidigare finanschefen Toni Ruiz som är både vd och numera även styrelseordförande. Han uppges kontrollera resterande 5 procent av företaget.
