Arvtagare till mode-miljardär kan åtalas för mord

Kedjan konkurrent till Zara

ANNONS

Mango är enligt nyhetsbyrån en av Zaras huvudrivaler och en av de mest framgångsrika klädåterförsäljarna i Europa.

Jonathan Andic började arbeta på Mango 2005 och har ansetts som den mest troliga arvtagaren. Han har också agerat informell vd under en period.

I familjen finns även två systrar som tidigare jobbat på företaget för att sedan gå vidare i sina karriärer.

Personer med insyn i modejättens affärer konstaterar att Isak Andic, en turkisk-judisk invandrare till Spanien, under många år vägrade släppa kontrollen över bolaget. Han uppges ha startat en välgörenhetsstiftelse i slutet av sitt liv som skulle få del av hans förmögenhet.

Sonen drabbad av familjekris

I domstolsdokumenten kring frihetsberövandet den 19 maj av sonen Jonathan, som refereras, framgår det vidare att drabbade av en ”professionell, personlig och familjekris, särskilt i relation till sin far”.

I mitten av 2024, några månader innan faderns död, ska Jonathan ha fått reda på planerna att testamentet skulle ändras.

Han har nu tvingats lämna in sitt pass och är beordrad att infinna sig i domstolen en gång i veckan.

En talesperson för familjen har avböjt att kommentera saken och utredningen på 1 400 sidor, där flera mystiska omständigheter kring Jonathans förehavanden förekommer.

ANNONS

Uttalande: Smärtsam mordteori

I ett tidigare uttalande heter det: ”Mordteorin är inkonsekvent, men framför allt är den smärtsam. Den stigmatiserar en oskyldig man. Nu börjar den verkliga processen, och sanningen och hans oskuld kommer att lysa igenom”.

Mangos ledning och en pr-byrå kopplad till familjen backar också upp Jonathan i den pågående processen och hävdar att han är ett offer.

Mango grundades 1984 och blev en av Europas största modekedjor, vilket gav Isak Andic en förmögenhet värd cirka 4 miljarder dollar.

Isak Andic, grundare av modekedjan Mango, blev 71 år. (Foto: Thibault Camus/AP/TT)

Grundaren blev 71 år gammal

Han var 71 år vid sin död efter fallet från en klippa i Montserrat, cirka 60 kilometer från Barcelona på en vandringsled.

Initialt rubricerades händelsen som en olycka, men bara några dagar senare öppnades ärendet och kan nu resultera i ett mordåtal mot sonen, som berättat i förhör att det var han som föreslog att de skulle göra utflykten i ett försök att försonas.

Bland annat ska fadern haft synpunkter på sin sons privatliv.

ANNONS

Familjens ägande 95 procent

Jonathan har i dag ingen aktiv affärsroll på Mango, men han kontrollerar 95 procent av företaget tillsammans med sina två systrar.

Modejätten, som länge varit föremål för rykten om en stundande börsnotering, leds i dag av den tidigare finanschefen Toni Ruiz som är både vd och numera även styrelseordförande. Han uppges kontrollera resterande 5 procent av företaget.

Läs även: Modejätten siktar på comeback – wellness och smycken i sikte DagensPS