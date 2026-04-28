Spotifys vinst över förväntan – men aktien faller ändå

Däremot var rörelseresultatet högre än väntat positivt. Det uppgick till 715 miljoner euro – klart över analytikernas snittprognos på 683 miljoner euro, enligt Infront, och även över bolagets egen guidning på 660 miljoner euro.

Första sedan Daniel Ek slutade

Lönsamhetsmåttet bruttomarginal landade på starka 33 procent, något högre än både analytikernas och bolagets egna förväntningar som låg kring 32,8 procent. Marginalens utveckling följs noggrant av investerare eftersom den ses som en nyckelindikator på bolagets långsiktiga lönsamhet.

Kvartalsrapporten är särskilt uppmärksammad då den är den första sedan medgrundaren Daniel Ek lämnat vd-posten.

Men trots vinst över förväntningarna ser det ut att bli börsfall för Spotify på New York-börsen när den öppnar. Vid 14-tiden handlades terminskontrakten ned 12 procent.

”Tilltro till fortsatt tillväxt”

Bloomberg skriver att analytikerna på Wall Street var mindre nöjda med de operativa intäkterna, som var lägre än analytikernas förväntningar.

”Vi passerade 760 miljoner månatliga aktiva användare, levererade den premiumanvändartillväxt vi hade som mål och såg ett starkt engagemang från såväl befintliga, som återkommande och nya användare. Sedan den globala lanseringen av vår mer personaliserade gratisupplevelse lyssnar och tittar användare i nyckelmarknader som USA på Spotify fler dagar per månad. Allt detta stärker vår tilltro till fortsatt tillväxt vad gäller både totala användare och premiumanvändare, låg churn samt fortsatt utveckling av intäkter och marginal” säger Alex Norström i rapporten.

Han delar på vd-rollen med Gustav Söderström.

ANNONS

