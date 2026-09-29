Fastighetsaktiernas rabatt kan vara en illusion

En sådan rabatt kan spegla flera saker: högre räntor, finansieringsrisk, vakanser eller att investerarna ifrågasätter de värden som bolagen sätter på sina fastigheter.

Men det finns ytterligare en faktor: kostnaden för att underhålla och modernisera bestånden.

Vad kostar det att hålla fastigheterna i skick?

En genomgång som Affärsvärlden gjort visar att underhållsinvesteringarna potentiellt kan motsvara omkring en fjärdedel av fastighetssektorns förvaltningsresultat.

Det är en uppskattning av det möjliga totala underhållsbehovet och inte ett konstaterande av att 25 procent av resultatet redan redovisas som underhåll.

Här finns en viktig redovisningsskillnad.

Kostnadsfört underhåll tas direkt över resultaträkningen och minskar det redovisade resultatet. Aktiverat underhåll läggs i stället till värdet på tillgången i balansräkningen. Det kan exempelvis handla om åtgärder som bedöms höja eller återställa fastighetens ekonomiska värde.

Enligt Affärsvärldens genomgång ligger det kostnadsförda underhållet för de flesta bolag på omkring 20–70 kronor per kvadratmeter, medan aktiverat underhåll snarare ligger på 50–250 kronor per kvadratmeter och i vissa fall ännu högre.

För investeraren blir frågan därför större än vad som syns som en kostnad i resultaträkningen.

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Hur mycket av kassaflödet kan faktiskt användas till utdelningar, skuldsättning eller nya investeringar efter att fastigheterna hållits i skick?