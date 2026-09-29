USA-ränta på högsta nivån sen 2002 – börsen föll
Det alltjämt stigande långräntorna i USA fick Wall Street på fall under tisdagen. Samtliga ledande index backade när en 24-årig toppnotering passerades.
Räntan på USA:s 30-åriga statsobligationer lyfte under tisdagen över 5,61 procent. Det är den högsta nivån sedan 2002, enligt nyhetsbyrån Bloomberg. Vid stängning låg räntan på 5,59 procent.
Breda S&P 500-index backade 0,2 procent, Dow Jones industriindex föll 0,3 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex tappade 0,1 procent.
Det är andra dagen i rad med röda siffror på USA-börsen.