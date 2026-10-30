Spararna har sökt "stabil krockkudde" i rapportfloden och kursfallen

Jojo-resor och strukturella skiften i portföljerna

Alla aktier rör sig dock inte i en rak linje uppåt. Försvarskoncernen Saab fortsätter exempelvis att fungera som en riktig jojo-aktie på månadslistorna där spararna utnyttjar både uppgångar och nedgångar för att köpa och sälja om vartannat.

Parallellt med direkta aktieköp fortsätter den bredare strukturella trenden där privatpersoner väljer bort traditionella bland- och räntefonder. Spararna flyttar i stället över kapitalet mot en mer renodlad aktieexponering för att få mer fart på sitt långsiktiga sparande.

”Aktiehandeln under oktober präglas i stor utsträckning av rapporthandel i många av svenska börsens större bolag, både på köp- och säljsidan”, konstaterar Carl-Henrik Söderberg.

Bankerna åter på köplistan efter rejäla ras

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Marknadens svängningar har varit kraftiga mellan enskilda bolag vilket har gett spararna klara incitament att agera på de uppkomna prisfallen. Avanzas kunder har under denna stökiga period passat på att dammsuga marknaden efter drabbade favoriter.

De svenska storbankerna har under tidigare månader präglats av försäljningar men klev nu återigen in i värmen hos aktiespararna. Både Nordea Bank och SEB hamnade på minus med tvåsiffriga procentsatser under månaden till följd av diskussioner kring riskmodeller och skärpta kapitalkrav som tvingade fram pausade aktieåterköp.

Tankar sina börsfavoriter under kursfallen

Marknadens oro för framtida kapitalutskiftningar till aktieägarna betraktades dock av många sparare som en överreaktion. Elin Benjaminsson, som är börsstrateg på Avanza, konstaterar i en kommentar till statistiken över aktiehandeln:

”Generellt är det storbolag som toppar listan, och det är även dessa som åkt på stryk på börsen under rapportsäsongen. Bra siffror har inte räckt utan oro för framtiden och höga såväl värderingar som förväntningar har fått även de bästa på fall. Spararna är dock inte sena med att se sitt läge och köper gärna sina favoritbolag när de faller.”

Även Volvo Cars lockade stort intresse sedan bolaget redovisat en miljardförlust och rasat över tjugo procent i kölvattnet av sin rapport. Eftersom aktien redan hade presterat svagt inför beskedet fanns kunderna på köpsidan för att dippköpa under själva raset.

Utöver bankerna och biltillverkaren hamnade även Atlas Copco B ABB Swedbank A Boliden Cibus Nordic Real Estate AB och Volvo B bland de mest köpta tillgångarna.

Vinsthemtagningar präglar månadens säljtopp

På säljlistan syntes en helt annan dynamik där spararna i stället valde att realisera vinster i bolag som gynnats av starka kvartalsrapporter eller fungerat som trygga hamnar under oroliga perioder. Investor B toppade denna lista trots att flera av investmentbolagets egna innehav återfanns i köptoppen.

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Att Investor som annars brukar vara en stående favorit på köplistan nu såldes av kan bero på att spararna ifrågasätter premievärderingen och vill sköta aktievalen på egen hand.

Spararna har dumpat många rapportvinnare

”Oktober har varit stökigt med stora skillnader i utveckling, vilket spararna valt att agera på. På säljlistan hittar vi flera bolag som fått positiva mottaganden på sina kvartalsrapporter och defensiva bolag som stått emot när osäkerheten satt tänderna i marknaderna”, säger Elin Benjaminsson om aktieförsäljningarna.

Bland de avyttrade bolagen fanns utöver Investor B även Ericsson B, Tesla, ABB, Saab, Axfood, Bonesupport, Microsoft, Evolution, Essity B och Telia Company.

För tillgångar som Microsoft och Axfood som tidigare under våren och sommaren köptes i djupa bottnar har uppgångarna under året varit betydande. Microsoft har klättrat över femtio procent från sina lägstanivåer och Axfood har stigit över 20 procent vilket gjorde att många valde att ta hem sina vinster efter framgångsrika börsresor.