Teknikfonden PPM-spararna älskar: Förvaltar 146 miljarder

Gustav Sundén, analytiker på Pensionsmyndigheten, sa följande när rapporten presenterades i april:

Vår rapport visar att det statliga förvalet AP7 Såfa har fungerat väl för majoriteten av spararna.

I genomsnitt 371 000 kronor per tekniksparare

Den 31 juli 2026 fanns cirka 179,5 miljarder kronor i de aktivt förvaltade teknikfonderna, fördelat på 483 634 sparare, enligt Fondtorgsnämndens upphandlingsrapport. Kategorin svarade för cirka 12 procent av kapitalet på fondtorget utanför AP7 Såfa. Cirka 78 procent av pengarna låg i en och samma fond. Varje sparare i kategorin hade därmed i snitt 371 000 kronor.

Vid förra årsskiftet hade premiepensionsspararna omkring 123 miljarder kronor bara i Swedbank Robur Technology, som är den klart största fonden i teknikkategorin, enligt Placera.

Fonden har drygt 300 000 sparare i premiepensionen och är den mest valda aktiefonden där utanför AP7 Såfa, enligt ett pressmeddelande från Swedbank Robur den 22 september. Den har vuxit till Sveriges största fond näst efter AP-fonderna, skrev Dagens PS den 10 september.

Hela fonden, inklusive sparare utanför premiepensionen, förvaltade 229 miljarder kronor den 28 oktober, enligt Garantum.

De aktivt förvaltade globala aktiefonderna hade vid årsskiftet 204 miljarder kronor och cirka 910 000 sparare. Kategorin stod för omkring 16 procent av fondtorgets kapital utanför AP7 Såfa, enligt Fondtorgsnämndens rapport. Per sparare blir det istället cirka 224 000 kronor.

Den 31 juli 2025 hade de aktivt förvaltade Sverigefonderna 91,5 miljarder kronor och omkring 573 000 sparare, enligt Fondtorgsnämnden. Det blir cirka 160 000 kronor per sparare. De svenska indexfonderna hade drygt 65 miljarder kronor och 451 513 sparare, cirka 144 000 kronor per sparare.