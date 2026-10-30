Premiepensionsspararna hade i slutet av augusti drygt 146 miljarder kronor i Swedbank Robur Technology. Bara sedan årsskiftet har beloppet vuxit med drygt 20 miljarder kronor.
Teknikfonden PPM-spararna älskar: Förvaltar 146 miljarder
Knappt två av tre premiepensionssparare har aldrig gjort ett eget fondval. Vid årsskiftet låg 64,4 procent av spararna kvar i förvalet, medan 29,6 procent hade valt fonder på fondtorget, enligt Pensionsmyndighetens rapport om premiepensionen 2025.
Gustav Sundén, analytiker på Pensionsmyndigheten, sa följande när rapporten presenterades i april:
Vår rapport visar att det statliga förvalet AP7 Såfa har fungerat väl för majoriteten av spararna.
I genomsnitt 371 000 kronor per tekniksparare
Den 31 juli 2026 fanns cirka 179,5 miljarder kronor i de aktivt förvaltade teknikfonderna, fördelat på 483 634 sparare, enligt Fondtorgsnämndens upphandlingsrapport. Kategorin svarade för cirka 12 procent av kapitalet på fondtorget utanför AP7 Såfa. Cirka 78 procent av pengarna låg i en och samma fond. Varje sparare i kategorin hade därmed i snitt 371 000 kronor.
Vid förra årsskiftet hade premiepensionsspararna omkring 123 miljarder kronor bara i Swedbank Robur Technology, som är den klart största fonden i teknikkategorin, enligt Placera.
Fonden har drygt 300 000 sparare i premiepensionen och är den mest valda aktiefonden där utanför AP7 Såfa, enligt ett pressmeddelande från Swedbank Robur den 22 september. Den har vuxit till Sveriges största fond näst efter AP-fonderna, skrev Dagens PS den 10 september.
Hela fonden, inklusive sparare utanför premiepensionen, förvaltade 229 miljarder kronor den 28 oktober, enligt Garantum.
De aktivt förvaltade globala aktiefonderna hade vid årsskiftet 204 miljarder kronor och cirka 910 000 sparare. Kategorin stod för omkring 16 procent av fondtorgets kapital utanför AP7 Såfa, enligt Fondtorgsnämndens rapport. Per sparare blir det istället cirka 224 000 kronor.
Den 31 juli 2025 hade de aktivt förvaltade Sverigefonderna 91,5 miljarder kronor och omkring 573 000 sparare, enligt Fondtorgsnämnden. Det blir cirka 160 000 kronor per sparare. De svenska indexfonderna hade drygt 65 miljarder kronor och 451 513 sparare, cirka 144 000 kronor per sparare.
Lägre avgifter i teknik och globalt
I teknikfonderna sjunker snittavgiften från likaviktade 0,396 procent till 0,194 procent om året i det upphandlade utbudet, och omkring 90 procent av spararna behöver inte byta fond, enligt teknikrapporten. Kapitalviktat låg avgiften på 0,247 procent före upphandlingen.
Viktor Ström, kommunikationschef på Fondtorgsnämnden, sa i en intervju med Dagens PS:
Vi upphandlar alla fonder till premiepensionens fondtorg. Spararna ska få tryggare och högre pension.
I den globala kategorin ska omkring 127 miljarder kronor flyttas, enligt Fondtorgsnämndens rapport, men flytten har ännu inte genomförts, enligt Pensionsmyndighetens information.
Indecap förlorade i domstol och överklagar nu
Fondbolaget Indecap förlorade i förvaltningsrätten den 14 oktober 2026, rapporterade Dagens PS, efter en utdragen process som Fondtorgsnämnden redan i maj kallade olycklig för spararna. Bolaget begär nu prövningstillstånd i kammarrätten, enligt en nyhet på Indecaps webbplats den 23 oktober.
Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden, skrev i en uppdatering efter domen:
Vi har tyvärr ingen uppfattning om hur lång tid en eventuell fortsatt prövning kommer att ta.
Om upphandlingen står sig sjunker snittavgiften i de globala aktiefonderna från 0,371 procent till 0,186 procent, enligt Fondtorgsnämndens rapport.
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