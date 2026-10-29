Fjolårets favoriter utklassade börsen – nu pekas 7 nya aktier ut

Återköp kan också signalera att ledningen anser att aktien är undervärderad.

Svenska börsbolag återköpte aktier för över 40 miljarder kronor under 2025, enligt siffror från Holdings som EFN rapporterat om.

I slutet av oktober 2026 hade summan redan nått 62,5 miljarder kronor, rapporterar nu Privata Affärer.

Ratos, Securitas och Afry på listan

För ett år sedan lyfte affärstidningen fram oljebolaget IPC och kontanthanteraren Loomis som intressanta återköpskandidater. Sedan dess har IPC stigit nära 60 procent och Loomis omkring 40 procent – inklusive utdelningar.

Nu pekar tidningen ut investmentbolaget Ratos, säkerhetsbolaget Securitas, teknikkonsulten Afry och läkemedelsjätten Astra Zeneca som fyra nya kandidater.

Ratos har en låg värdering och en nettoskuld som motsvarar 1,0 gånger det justerade rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda), klart under bolagets målintervall. Ytterligare försäljningar av portföljbolag skulle kunna frigöra kapital för återköp. Privata Affärer bedömer att aktien kan fördubblas inom ett par år om verksamheterna fortsätter att utvecklas väl.

Securitas värderas till omkring tolv gånger årets väntade vinst. Nettoskulden motsvarar 2,1 gånger rörelseresultatet före avskrivningar, vilket ligger under bolagets mål på högst tre gånger.

Även Afry lyfts fram efter en period av svag aktieutveckling och tecken på förbättrade marginaler.

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Läkemedelsjätten Astra Zeneca har låg nettoskuld och en verksamhet som är mindre konjunkturkänslig än många andra branscher. Bolaget har inte genomfört något återköpsprogram på närmare 20 år.