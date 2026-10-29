Fjolårets favoriter utklassade börsen – nu pekas 7 nya aktier ut

Förra årets aktier med potential för återköp har slagit Stockholmsbörsen. Nu pekas sju nya bolag ut där återköp av egna aktier kan ge kursen en skjuts. Låga värderingar och starka balansräkningar står i centrum.
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När ett börsbolag återköper egna aktier köper det tillbaka aktier från marknaden. Om aktierna makuleras minskar antalet aktier i bolaget, vilket kan höja vinsten per aktie.
Återköp kan också signalera att ledningen anser att aktien är undervärderad.
Svenska börsbolag återköpte aktier för över 40 miljarder kronor under 2025, enligt siffror från Holdings som EFN rapporterat om.
I slutet av oktober 2026 hade summan redan nått 62,5 miljarder kronor, rapporterar nu Privata Affärer.
Ratos, Securitas och Afry på listan
För ett år sedan lyfte affärstidningen fram oljebolaget IPC och kontanthanteraren Loomis som intressanta återköpskandidater. Sedan dess har IPC stigit nära 60 procent och Loomis omkring 40 procent – inklusive utdelningar.
Nu pekar tidningen ut investmentbolaget Ratos, säkerhetsbolaget Securitas, teknikkonsulten Afry och läkemedelsjätten Astra Zeneca som fyra nya kandidater.
Ratos har en låg värdering och en nettoskuld som motsvarar 1,0 gånger det justerade rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda), klart under bolagets målintervall. Ytterligare försäljningar av portföljbolag skulle kunna frigöra kapital för återköp. Privata Affärer bedömer att aktien kan fördubblas inom ett par år om verksamheterna fortsätter att utvecklas väl.
Securitas värderas till omkring tolv gånger årets väntade vinst. Nettoskulden motsvarar 2,1 gånger rörelseresultatet före avskrivningar, vilket ligger under bolagets mål på högst tre gånger.
Även Afry lyfts fram efter en period av svag aktieutveckling och tecken på förbättrade marginaler.
Läkemedelsjätten Astra Zeneca har låg nettoskuld och en verksamhet som är mindre konjunkturkänslig än många andra branscher. Bolaget har inte genomfört något återköpsprogram på närmare 20 år.
Fastighetsaktier med stora rabatter
I fastighetssektorn pekar Privata Affärer ut Atrium Ljungberg och Fabege. Båda har substansrabatter på över 50 procent och belåningsgrader under 50 procent. Även Hufvudstaden nämns, med en belåningsgrad på endast 25 procent.
Castellum visar hur återköp kan bli en central del av bolagens kapitalallokering. Den 22 oktober meddelade bolaget att styrelsen beslutat om återköpsprogram på upp till 8 miljarder kronor. Beloppet motsvarar 60 procent av intäkterna från fastighetsförsäljningen till Wihlborgs på 13,3 miljarder kronor.
Återköp innebär dock ingen garanti för stigande kurser. Enligt finansanalytikerorganisationen CFA Institute beror effekten bland annat på priset bolaget betalar för aktierna och hur återköpen finansieras.
Ett bolag kan därför skapa eller förstöra aktieägarvärde beroende på hur kapitalet används.
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