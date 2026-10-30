Rejäla nedgångar i Asien – teknikjättar faller

Teknikbjässarna på Wall Street backade på löpande band under torsdagen, med Google-ägaren Alphabet som den kanske tydligaste förloraren i form av ett aktieras på 12,6 procent.

Flera börsindex i Asien tar rygg på teknikfrossan i USA – och ser ut att avsluta veckan rejält ned.

Teknikbjässarna på Wall Street backade på löpande band under torsdagen, med Google-ägaren Alphabet som den kanske tydligaste förloraren i form av ett aktieras på 12,6 procent.