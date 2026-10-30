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Börs & Finans

Rejäla nedgångar i Asien – teknikjättar faller

Samsung Electronics faller. Arkivbild.
Samsung Electronics faller. Foto: Ahn Young-joon/AP/TT
Teknikbjässarna på Wall Street backade på löpande band under torsdagen, med Google-ägaren Alphabet som den kanske tydligaste förloraren i form av ett aktieras på 12,6 procent.

Flera börsindex i Asien tar rygg på teknikfrossan i USA – och ser ut att avsluta veckan rejält ned.

Teknikbjässarna på Wall Street backade på löpande band under torsdagen, med Google-ägaren Alphabet som den kanske tydligaste förloraren i form av ett aktieras på 12,6 procent.

I Asien följer flera teknikbolag med. I Sydkorea faller Samsung Electronics med 5,2 procent – SK Hynix backar hela 7,3 procent. Kospi – som varit förhållandevis volatilt de senaste månaderna – backar i sin helhet 4,7 procent vid lunchtid.

Inte heller i Tokyo är handelsdagen särskilt munter. Nikkei 225 backar med 2,5 procent och bredare Topix tappar 1,3 procent.

Börsen i Shanghai sjunker 0,3 procent och Shenzhen backar 0,6 procent. Hongkong-baserade Hang Seng är ett av dagens undantag och stiger 1,7 procent.

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