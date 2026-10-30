Rejäla nedgångar i Asien – teknikjättar faller
Flera börsindex i Asien tar rygg på teknikfrossan i USA – och ser ut att avsluta veckan rejält ned.
Teknikbjässarna på Wall Street backade på löpande band under torsdagen, med Google-ägaren Alphabet som den kanske tydligaste förloraren i form av ett aktieras på 12,6 procent.
I Asien följer flera teknikbolag med. I Sydkorea faller Samsung Electronics med 5,2 procent – SK Hynix backar hela 7,3 procent. Kospi – som varit förhållandevis volatilt de senaste månaderna – backar i sin helhet 4,7 procent vid lunchtid.
Inte heller i Tokyo är handelsdagen särskilt munter. Nikkei 225 backar med 2,5 procent och bredare Topix tappar 1,3 procent.
Börsen i Shanghai sjunker 0,3 procent och Shenzhen backar 0,6 procent. Hongkong-baserade Hang Seng är ett av dagens undantag och stiger 1,7 procent.