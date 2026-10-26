USA-valet kan slå mot ditt fondsparande – tre saker att kontrollera

2. Fundera på när du behöver pengarna

Ett sparande som ska användas till en bostad om två år kräver en annan risknivå än pengar som ska ligga kvar till pensionen.

”Om du sover väldigt dåligt när portföljen faller fem till femton procent tror jag att problemet är din risknivå, inte nödvändigtvis valet”, säger Sundfør enligt ABC Nyheter.

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Hur stora svängningar du klarar av beror också på din ekonomi. En buffert och en stabil inkomst kan göra det lättare att sitta still när börsen faller.

3. Glöm inte dollarn

Även valutakursen påverkar hur dina fonder utvecklas i svenska kronor. Om dollarn försvagas mot kronan kan värdet på ditt sparande sjunka trots att de amerikanska aktierna stiger. En starkare dollar kan i stället förstärka avkastningen.

Valet kan också påverka förväntningarna på USA ekonomiska politik. Deutsche Bank pekar bland annat på att valresultatet kan påverka finanspolitiken och investeringarna i AI och infrastruktur.

Rådet inför valet: Håll fast vid planen

Det är svårt att veta hur börsen reagerar på valresultatet.

Statsvetaren Espen Moe varnar enligt ABC Nyheter för att dra enkla slutsatser om vilket parti som är bäst för aktiemarknaden.

”Aktiemarknaden har gått ganska bra under både demokratiska och republikanska presidenter”, säger han.

Sundfør rekommenderar långsiktiga sparare att hålla fast vid sina regelbundna fondköp även om börsen faller.

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”Jag tror inte att du ska ändra din plan på grund av valet eller en dålig vecka”, säger hon enligt ABC Nyheter.

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