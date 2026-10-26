USA:s mellanårsval den 3 november kan märkas i svenska fondsparares plånböcker. Med en stor del av globalfonderna investerad i USA finns det tre saker du bör kolla innan valoron får dig att ändra din sparplan.
USA-valet kan slå mot ditt fondsparande – tre saker att kontrollera
Sparar du i en global indexfond är du mer beroende av den amerikanska börsen än du kanske tror.
Valet till kongressen kan påverka både aktiemarknaden och dollarn, något som i sin tur kan slå mot avkastningen i svenska kronor.
Norska Nordnets sparekonom Else Sundfør lyfter fram tre saker som fondsparare bör ha koll på, rapporterar ABC Nyheter.
1. Kolla vad du faktiskt äger
Börja med att se hur stor del av dina fonder som är placerad i USA och vilka bolag som väger tyngst.
USA utgjorde 64,2 procent av det globala aktieindexet MSCI ACWI den 30 september 2026, enligt indexleverantören MSCI. Ett sparande på 3 000 kronor i en fond som följer indexet motsvarar därmed omkring 1 926 kronor i amerikansk exponering.
Nvidia, Apple och Microsoft hör till de största innehaven. Äger du både en globalfond och en teknikfond kan du därför ha större exponering mot samma bolag än du räknat med.
Detta är också en risk att hålla koll på när AI-boomen driver börsen. Ett starkt valresultat för Demokraterna kan öka den politiska granskningen av datacenter och AI-investeringar, rapporterar Reuters.
2. Fundera på när du behöver pengarna
Ett sparande som ska användas till en bostad om två år kräver en annan risknivå än pengar som ska ligga kvar till pensionen.
”Om du sover väldigt dåligt när portföljen faller fem till femton procent tror jag att problemet är din risknivå, inte nödvändigtvis valet”, säger Sundfør enligt ABC Nyheter.
Hur stora svängningar du klarar av beror också på din ekonomi. En buffert och en stabil inkomst kan göra det lättare att sitta still när börsen faller.
3. Glöm inte dollarn
Även valutakursen påverkar hur dina fonder utvecklas i svenska kronor. Om dollarn försvagas mot kronan kan värdet på ditt sparande sjunka trots att de amerikanska aktierna stiger. En starkare dollar kan i stället förstärka avkastningen.
Valet kan också påverka förväntningarna på USA ekonomiska politik. Deutsche Bank pekar bland annat på att valresultatet kan påverka finanspolitiken och investeringarna i AI och infrastruktur.
Rådet inför valet: Håll fast vid planen
Det är svårt att veta hur börsen reagerar på valresultatet.
Statsvetaren Espen Moe varnar enligt ABC Nyheter för att dra enkla slutsatser om vilket parti som är bäst för aktiemarknaden.
”Aktiemarknaden har gått ganska bra under både demokratiska och republikanska presidenter”, säger han.
Sundfør rekommenderar långsiktiga sparare att hålla fast vid sina regelbundna fondköp även om börsen faller.
”Jag tror inte att du ska ändra din plan på grund av valet eller en dålig vecka”, säger hon enligt ABC Nyheter.
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