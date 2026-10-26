Norske miljardären slår tillbaka: Scandic var en finansiell chansning

Mellan september 2024 och november 2025 var bolaget största ägare i den svenska hotelljätten Scandic Hotels. Eiendomsspar valde då att sälja hälften av sitt innehav i en dramatisk blockaffär som fick aktiekursen i Scandic att falla kraftigt på Stockholmsbörsen.

Händelsen väckte skarp kritik från svenska aktieägare som ifrågasatte hans dubbla roller som storägare i både Scandic Hotels (börskurs) och hotellfastighetsbolaget Pandox. Nu ger den norske miljardären svar på tal under ett möte i Oslo, rapporterar Handelsbankens ekonomikanal EFN.

Opportunistiskt spel på börsen

”Scandic har varit en opportunistisk finansiell investering och det har vi sagt hela tiden”, säger Christian Ringnes till EFN, även om han tillstår att det var ett dåligt tillfälle att sälja med tanke på börsraset den dagen.

Kritiker menar att det är djupt problematiskt att samma aktör har ett finger med i spelet på båda sidor av förhandlingsbordet. Själv tonar han ner dramatiken och förklarar att engagemanget i den svenska hotellkedjan aldrig har varit långsiktigt eller strategiskt. Eiendomsspars ägande i Scandic beskrivs i stället som en ren affärsmässig möjlighet. Som svar på den svenska kritiken konstaterar den norske miljardären krasst:

”Vi har ingen formell position i Scandic. Scandic och Pandox (börskurs) är mycket mer samarbetspartner än konkurrenter och Dalataaffären är gynnsam för både Scandic och Pandox.”