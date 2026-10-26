Den norske fastighetsmiljardären Christian Ringnes bolag sålde i november 2025 halva innehavet i Scandic Hotels. Det väckte skarp kritik från svenska aktieägare.
Norske miljardären slår tillbaka: Scandic var en finansiell chansning
Christian Ringnes är en av Norges mest kända fastighetsmoguler. Hans bolag Eiendomsspar har under lång tid haft ett stort inflytande över den skandinaviska hotellmarknaden.
Mellan september 2024 och november 2025 var bolaget största ägare i den svenska hotelljätten Scandic Hotels. Eiendomsspar valde då att sälja hälften av sitt innehav i en dramatisk blockaffär som fick aktiekursen i Scandic att falla kraftigt på Stockholmsbörsen.
Händelsen väckte skarp kritik från svenska aktieägare som ifrågasatte hans dubbla roller som storägare i både Scandic Hotels (börskurs) och hotellfastighetsbolaget Pandox. Nu ger den norske miljardären svar på tal under ett möte i Oslo, rapporterar Handelsbankens ekonomikanal EFN.
Opportunistiskt spel på börsen
”Scandic har varit en opportunistisk finansiell investering och det har vi sagt hela tiden”, säger Christian Ringnes till EFN, även om han tillstår att det var ett dåligt tillfälle att sälja med tanke på börsraset den dagen.
Kritiker menar att det är djupt problematiskt att samma aktör har ett finger med i spelet på båda sidor av förhandlingsbordet. Själv tonar han ner dramatiken och förklarar att engagemanget i den svenska hotellkedjan aldrig har varit långsiktigt eller strategiskt. Eiendomsspars ägande i Scandic beskrivs i stället som en ren affärsmässig möjlighet. Som svar på den svenska kritiken konstaterar den norske miljardären krasst:
”Vi har ingen formell position i Scandic. Scandic och Pandox (börskurs) är mycket mer samarbetspartner än konkurrenter och Dalataaffären är gynnsam för både Scandic och Pandox.”
Så ser ägandet i Scandic ut i dag
Eiendomsspar är i dag tredje största ägare i Scandic. Trots att den kritiserade försäljningen skedde under en dag med kraftiga börsfall menar Ringnes att samarbetet mellan Scandic och Pandox fungerar väl. De två bolagen betraktas i hans ögon som nära samarbetspartner i stället för direkta konkurrenter på marknaden.
Christian Ringnes har gjort sig känd för okonventionella metoder i näringslivet. Tidigare har hans bolag skapat stora rubriker genom att agera som falsk budgivare i samband med budstrider på den internationella marknaden. Genom att köpa upp stora aktieposter i hemlighet utan traditionella förhandlingsprocesser har han utmanat etablerade börsregler.
Tar kritiken med en klackspark
Metoden har skapat både förvåning och irritation bland storbolag och internationella fondjättar. Den färgstarka miljardären kommenterar sitt tillvägagångssätt med glimten i ögat:
”Det är roligt att inte följa de uppsatta reglerna även om vi normalt sett gjort det, men det var besvärligt för Dalata och de var inte särskilt glada över det”, säger Christian Ringnes till EFN.
När det gäller framtiden stänger den norske miljardären inga dörrar för ytterligare investeringar i Sverige. Eftersom Scandic enbart betraktas som en finansiell tillgång finns det utrymme för nya drag om rätt läge uppstår på börsen.
Generationsskifte och framtiden
Vid sidan av affärerna har Christian Ringnes även planer för framtiden genom att ro i hamn ett omfattande generationsskifte. Under hösten 2025 överförde han miljardtillgångar till sina tre barn för att undvika framtida arvstvister och konflikter inom familjen.
Själv fortsätter han att driva sitt fastighetsimperium med högt tempo. Oavsett om det handlar om att förvalta hotellfastigheter i Oslo eller att utöka sin enorma samling av småflaskor och konst.