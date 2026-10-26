Förtroendet för den kinesiska råvarumarknaden har fått sig en rejäl känga. När landets mest inflytelserika kopparbaron nu dömts till livstids fängelse blottläggs ett svindlande nätverk av luftaffärer som sätter skräck i globala långivare.
Råvarujättens fall skakar marknaden: Livstid för miljardsvindeln
Livstidsdomen mot grundaren av den kinesiska råvarujätten Maike Metals International Co, He Jinbi, skakar finansvärlden och markerar ett dramatiskt slut på en epok för en av Kinas mest kända handlare inom råvarumarknaden.
En domstol i den västkinesiska staden Xi’an har funnit råvarubjässen skyldig till kontraktsbedrägeri samt mutor och andra brott. Företagets chef, 61-årige He Jinbi, dömdes till livstids fängelse för brotten.
Domen om livstid har hemlighållits
Enligt personer med kännedom om domen har Maike Metals agerande utsatt flera kinesiska banker för potentiella förluster på över 1 miljard dollar, skriver Bloomberg och förklarar att dessa källor har valt att vara anonyma på grund av ärendets känslighet.
Domen föll förra månaden men har hittills inte offentliggjorts. Även om Kina har onlinedatabaser för de flesta rättsliga förfaranden kan politiska och andra undantag för känsliga fall göra det möjligt för domstolar att hålla tillbaka publiceringen. Kopparbaronen He Jinbi har överklagat domen. Familjemedlemmar och försvarsteamet har inte varit tillgängliga för kommentarer.
Försvarets motangrepp i rättssalen
Under rättegången hävdade He Jinbis försvar att ”varken företaget eller dess grundare hade för avsikt att begå bedrägeri”. Försvaret framhöll att Maike Metals hade arbetat med banker i mer än ett decennium samt återbetalade sina lån regelbundet. Företaget strävade efter att göra detta även när omvälvningar på grund av pandemins restriktioner minskade kassaflödena, enligt försvaret.
Försvaret menade dessutom att ”åtminstone vissa förluster hos långivarna i stället kan kopplas till otillräckliga interna riskkontroller och rutiner”.
Så blev He Jinbi en kopparbaron
He Jinbi beskrivs som en karismatisk figur. Han var en del av en grupp företagsamma handlare som skapade sig stora förmögenheter under råvarujakten i början av 2000-talet när Kina urbaniserades och utvecklades i en rasande takt.
Han grundade Maike Metals tillsammans med vänner i Xi’an 1993 med ett lån på 50 000 yuan, vilket motsvarade nära 8 700 dollar vid den tiden. Bolaget gick från mekaniska och elektriska produkter till att fokusera på skrotmetall, koppartråd och raffinerad koppar.
Maike Metals byggde upp en position som en viktig länk mellan internationella gruvbolag, handlare och köpare. Som mest hanterade gruppen var fjärde ton koppar som importerades till världens största konsument av metallen. Företaget satsade djärvt och blev en pionjär inom lånefinansiering mot de enorma volymer metall som fraktades och lagrades i lagerlokaler.
Råvarubolaget låg också i framkant av en trend som ledde till att många kinesiska konglomerat expanderade till den blomstrande fastighetssektorn och investerade i hotell och affärscentra.
Likviditetskris och ansökan om konkurs
2022 pressades företagets ekonomi hårt. Covidrestriktionerna vände upp och ner på verksamheten och en nedgång på Kinas fastighetsmarknad skadade investeringarna. Ett kraftigt fall i kopparpriserna ökade pressen ytterligare. He Jinbi erkände samma år att Maike Metals hade sökt hjälp för att hantera en likviditetskris.
När Maike Metals kämpade för att uppfylla sina skyldigheter började fordringsägarna vidta åtgärder. I oktober 2023 berättade företagets chefer att de tappat kontakten med He Jinbi och de trodde att han hade blivit gripen av polisen. Maike Metals ansökte om konkurs följande månad.
Räddningsaktion och omstrukturering
Xiamen Xindeco Ltd, som är ett statligt ägt företag och en av Maike Metals största fordringsägare, vann ett bud på att leda omstruktureringen av företaget och 25 dotterbolag. Detta framgick av ett börsmeddelande som lämnades in i december förra året.
Xiamen Xindeco meddelade att de skulle investera 285 miljoner yuan kontant. Enligt planen skulle en av deras enheter ta en 75-procentig andel i ett nybildat företag som konsoliderar Maike Metals återstående handels- och logistiktillgångar. Detta omfattade anläggningar i Shanghais frihandelszon samt kontor i Shanghai, Xi’an och Shenzhen.
En konkursförvaltningsfond i Shaanxi-provinsen kommer att inneha de återstående 25 procenten enligt beskedet som lämnades i december, uppger Bloomberg.