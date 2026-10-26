Råvarujättens fall skakar marknaden: Livstid för miljardsvindeln

Försvarets motangrepp i rättssalen

Under rättegången hävdade He Jinbis försvar att ”varken företaget eller dess grundare hade för avsikt att begå bedrägeri”. Försvaret framhöll att Maike Metals hade arbetat med banker i mer än ett decennium samt återbetalade sina lån regelbundet. Företaget strävade efter att göra detta även när omvälvningar på grund av pandemins restriktioner minskade kassaflödena, enligt försvaret.

Försvaret menade dessutom att ”åtminstone vissa förluster hos långivarna i stället kan kopplas till otillräckliga interna riskkontroller och rutiner”.

Så blev He Jinbi en kopparbaron

He Jinbi beskrivs som en karismatisk figur. Han var en del av en grupp företagsamma handlare som skapade sig stora förmögenheter under råvarujakten i början av 2000-talet när Kina urbaniserades och utvecklades i en rasande takt.

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Han grundade Maike Metals tillsammans med vänner i Xi’an 1993 med ett lån på 50 000 yuan, vilket motsvarade nära 8 700 dollar vid den tiden. Bolaget gick från mekaniska och elektriska produkter till att fokusera på skrotmetall, koppartråd och raffinerad koppar.

Maike Metals byggde upp en position som en viktig länk mellan internationella gruvbolag, handlare och köpare. Som mest hanterade gruppen var fjärde ton koppar som importerades till världens största konsument av metallen. Företaget satsade djärvt och blev en pionjär inom lånefinansiering mot de enorma volymer metall som fraktades och lagrades i lagerlokaler.

Råvarubolaget låg också i framkant av en trend som ledde till att många kinesiska konglomerat expanderade till den blomstrande fastighetssektorn och investerade i hotell och affärscentra.

Likviditetskris och ansökan om konkurs

2022 pressades företagets ekonomi hårt. Covidrestriktionerna vände upp och ner på verksamheten och en nedgång på Kinas fastighetsmarknad skadade investeringarna. Ett kraftigt fall i kopparpriserna ökade pressen ytterligare. He Jinbi erkände samma år att Maike Metals hade sökt hjälp för att hantera en likviditetskris.

När Maike Metals kämpade för att uppfylla sina skyldigheter började fordringsägarna vidta åtgärder. I oktober 2023 berättade företagets chefer att de tappat kontakten med He Jinbi och de trodde att han hade blivit gripen av polisen. Maike Metals ansökte om konkurs följande månad.

Räddningsaktion och omstrukturering

Xiamen Xindeco Ltd, som är ett statligt ägt företag och en av Maike Metals största fordringsägare, vann ett bud på att leda omstruktureringen av företaget och 25 dotterbolag. Detta framgick av ett börsmeddelande som lämnades in i december förra året.

Xiamen Xindeco meddelade att de skulle investera 285 miljoner yuan kontant. Enligt planen skulle en av deras enheter ta en 75-procentig andel i ett nybildat företag som konsoliderar Maike Metals återstående handels- och logistiktillgångar. Detta omfattade anläggningar i Shanghais frihandelszon samt kontor i Shanghai, Xi’an och Shenzhen.

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En konkursförvaltningsfond i Shaanxi-provinsen kommer att inneha de återstående 25 procenten enligt beskedet som lämnades i december, uppger Bloomberg.