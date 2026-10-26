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Börs & Finans

Spretigt i Asien – oljepriset sjunker

Japanska Nikkei 225 backar. Arkivbild.
Japanska Nikkei 225 backar. Foto: Hiro Komae/AP/TT
I Tokyo i Japan backar Nikkei 225 och står på minus 0,7 procent vid lunchtid. Bredare Topix stiger samtidigt med 0,3 procent.

De ledande asiatiska indexen inleder veckan åt olika håll.

Samtidigt faller priset på olja.

I Tokyo i Japan backar Nikkei 225 och står på minus 0,7 procent vid lunchtid. Bredare Topix stiger samtidigt med 0,3 procent.

I Sydkorea backar Kospi med 1,4 procent.

De kinesiska börserna i Shenzhen och Shanghai backar båda, ned 1,1 respektive 0,2 procent. Hongkong-baserade Hang Seng stiger med 0,4 procent.

Oljepriset inleder den nya veckan med nedgångar. Nordsjöoljans decembertermin backar med 2,2 procent och kostade under natten 114,1 dollar per fat enligt CNBC.

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