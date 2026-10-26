Spretigt i Asien – oljepriset sjunker

Onödigt höga avgifter kan minska din pension

I Tokyo i Japan backar Nikkei 225 och står på minus 0,7 procent vid lunchtid. Bredare Topix stiger samtidigt med 0,3 procent.

I Sydkorea backar Kospi med 1,4 procent.

De kinesiska börserna i Shenzhen och Shanghai backar båda, ned 1,1 respektive 0,2 procent. Hongkong-baserade Hang Seng stiger med 0,4 procent.

Oljepriset inleder den nya veckan med nedgångar. Nordsjöoljans decembertermin backar med 2,2 procent och kostade under natten 114,1 dollar per fat enligt CNBC.