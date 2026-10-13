Spararna flockas kring Wallenberg men överger Evolution

Livekasinobolaget Evolution tappar mark

I den andra vågskålen finns bolag som Evolution (börskurs) och Embracer (börskurs) som har fått se flest aktieägare lämna. Båda är verksamma inom spel- och gamingbranschen där utvecklingen på fem års sikt har varit ursvag. När spelarna flyr märks det att tålamodet med de sektorer som tidigare haussats nu tryter ordentligt.

Spelutvecklarna möter en tuffare verklighet på Stockholmsbörsen. Aktieägarna söker sig aktivt bort från branschen för att omfördela kapitalet till mer robusta alternativ. Det är ett tydligt skifte i riskaptit som präglar börshandeln.

Så ser framtiden ut för sparandet i Sverige

ANNONS

Det förändrade klimatet på börsen speglar ett nytt normläge. Privatinvesterarna har blivit mer selektiva i sina val av aktier. Fokus flyttas från snabba tillväxtcachar till långsiktigt värdeskapande.

När sparpengarna flyttas från gaming till den gamla svenska industriadeln ritas spelplanen om. På topplistan över flest nya nettoägare finns även storbankerna Swedbank (börskurs) och Handelsbanken (börskurs). Räntebalansen just nu beskrivs som perfekt för bankerna vid sidan av lockande utdelning och stark kursutveckling.

”De är stabila i en rätt stökig omvärld. Skulle börsen gå ner tycker man ändå att det finns en stabil affärsmodell, en hög utdelning och att de verkar kunna tjäna bra med pengar oavsett vart världen tar vägen”, säger Carl-Henrik Söderberg om bankerna, uppger EFN.

Tidninge Privata Affärer skrev nyligen om aktierna som ger högst direktavkastning, läs mer om det här. issa inte heller vår egen guide till sju krisstarka aktier som står pall för räntechocken.

Här är ytterligare en svensk aktie i ropet. Åtminstone när det kommer till AI-robotkapplöpningen.