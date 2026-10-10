När lånekostnaderna stiger blir starka kassaflöden och begränsade skulder allt viktigare för börsbolagen. En genomgång av över 1 000 aktier har vaskat fram sju bolag som står bättre rustade när finansieringen blir dyrare.
7 krisstarka aktier som står pall för räntechocken
Högre räntor kan snabbt förändra förutsättningarna för börsens bolag. Företag som vant sig vid billig finansiering får svårare att bära sina skulder, medan bolag med stabila intäkter och starka kassaflöden får ett större strategiskt handlingsutrymme.
Det är utgångspunkten för det tyska finansmagasinet Focus Money som i en genomgång av mer än 1 000 aktier har valt ut sju bolag med särskilt god motståndskraft i ekonomiska kriser.
Urvalet omfattar Mastercard, Hermès, Costco, Schindler, Procter & Gamble, L’Oréal och Walmart.
Bakom urvalet ligger ett fyrdelat stresstest där bolagens lönsamhet, skuldsättning, kassaflöden och historiska kursutveckling har granskats.
Räntesmällen sätter skulderna i fokus
Bakgrunden är ett ränteläge som gör det dyrare att finansiera investeringar och refinansiera gamla lån. För bolag med stora skulder kan högre räntekostnader snabbt äta upp vinsterna och begränsa utrymmet för utdelningar och återköp av aktier.
Enligt Reuters väntas amerikanska företag behöva refinansiera omkring 4 300 miljarder dollar i företagsobligationer mellan 2027 och 2031.
För bolag som lånade när räntorna var rekordlåga kan det innebära en betydligt dyrare nota när lånen löper ut.
Focus Moneys urval bygger på historiska erfarenheter från finanskrisen 2008, eurokrisen 2011, coronakraschen 2020 och börsnedgången 2022. Bolagen har bland annat bedömts utifrån lönsamhet, skuldsättning och kassaflöde. Även aktiernas utveckling under tidigare kriser har vägts in.
Sju aktier som klarade testet
Mastercard toppar listan. Betalningsjätten gynnas av att avgifterna i kronor och ören växer när beloppen som passerar kortnätverket stiger. Enligt Focus Money räknar analytiker med att vinsten per aktie ökar med omkring 16 procent per år 2027 och 2028.
På andra plats kommer lyxbolaget Hermès som enligt magasinet har en nettokassa på 12,2 miljarder euro. Det innebär att bolagets likvida medel överstiger skulderna med betydande marginal.
Även lågpriskedjan Costco, hissbolaget Schindler, konsumentvarujätten Procter & Gamble, kosmetikabolaget L’Oréal och detaljhandelskoncernen Walmart klarade granskningen.
Urvalet visar att motståndskraft inte är knuten till en enda bransch. Det handlar snarare om bolag som kan finansiera verksamheten med egna intäkter och har tillräcklig lönsamhet för att hantera ekonomiska motgångar.
Stor uppsida – men ingen garanti
Focus Money redovisar också analytikernas kursmål för de sju aktierna. Den beräknade uppsidan varierar från 11 procent för Procter & Gamble till 34 procent för Hermès.
För Walmart anges 23 procent och för Mastercard 22 procent.
Siffrorna är analytikernas bedömningar vid publiceringen, inte någon garanti för framtida avkastning. Ett bolag kan ha en stark balansräkning och ändå vara en dyr aktie. Även verksamheter med stabila kassaflöden påverkas av konjunkturen, konkurrensen och förändrade konsumentvanor.
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