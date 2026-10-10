7 krisstarka aktier som står pall för räntechocken

Det är utgångspunkten för det tyska finansmagasinet Focus Money som i en genomgång av mer än 1 000 aktier har valt ut sju bolag med särskilt god motståndskraft i ekonomiska kriser.

Urvalet omfattar Mastercard, Hermès, Costco, Schindler, Procter & Gamble, L’Oréal och Walmart.

Bakom urvalet ligger ett fyrdelat stresstest där bolagens lönsamhet, skuldsättning, kassaflöden och historiska kursutveckling har granskats.

Räntesmällen sätter skulderna i fokus

Bakgrunden är ett ränteläge som gör det dyrare att finansiera investeringar och refinansiera gamla lån. För bolag med stora skulder kan högre räntekostnader snabbt äta upp vinsterna och begränsa utrymmet för utdelningar och återköp av aktier.

Enligt Reuters väntas amerikanska företag behöva refinansiera omkring 4 300 miljarder dollar i företagsobligationer mellan 2027 och 2031.

För bolag som lånade när räntorna var rekordlåga kan det innebära en betydligt dyrare nota när lånen löper ut.

Focus Moneys urval bygger på historiska erfarenheter från finanskrisen 2008, eurokrisen 2011, coronakraschen 2020 och börsnedgången 2022. Bolagen har bland annat bedömts utifrån lönsamhet, skuldsättning och kassaflöde. Även aktiernas utveckling under tidigare kriser har vägts in.