Avanzas kunder nettoköpte ändå aktier för 18 gånger så mycket som under samma vecka i fjol. ”Kunderna gör som de brukar när börsen skakar. De köper mer”, skriver Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson i ett mejl till Placera.

Förvaltarna i Bank of Americas novemberenkät, som publicerades den 17 november, hade gjort tvärtom. Nettoandelen förvaltare som övervikter teknikaktier föll från 37 till 12 procent på en månad, den snabbaste neddragningen sedan 2006.

Fondspararna höll också fast vid sina innehav. ”Till skillnad från börsoron i mars, då fondspararna slängde sig på säljknappen, nettoköper man nu som under en vanlig börsmånad”, skriver Avanzas sparekonom Felicia Schön i nätmäklarens månadsgenomgång.

De som sålde i mars gjorde det i en nedgång som nådde botten den 27 mars, och sedan dess har OMXS30 stigit 15,1 procent.

Botten den här gången kom fredagen den 20 november. På måndagen tog Nvidias styrelse tillbaka Huang och aktien steg 32 procent. För de sex miljoner svenskar som har premiepensionen i AP7 Såfa ökade Nvidia-innehavet 16,1 miljarder i värde på en dag, räknat på antalet aktier som AP7 Aktiefond ägde vid halvårsskiftet. Räknat på stängningskurserna har OMXS30 sedan fredagsbotten stigit 3,9 procent och tagit igen två tredjedelar av fallet.

Bakelser i stället för räntor

Den finländske investeraren Timo Huhtamäki berättade i veckan vad det kan vara värt att sitta kvar, när affärstidningen Kauppalehtis marknadspanel diskuterade oron kring AI-jättarna.

Vintern 2022, när Ryssland gick in i Ukraina och energipriserna steg, tänkte han som många andra att pengarna måste till säkra hamnar, och i stället för att sälja träffade han sin förvaltare. ”Sedan åt vi bakelser och tänkte att det var ett bra läge att i lugn och ro titta på hur realekonomin bakom kulisserna fungerar”, sa Huhtamäki, som i dag är vd för en naturvårdsstiftelse.

Huhtamäki har i efterhand räknat på vad det hade kostat att sälja. ”Om man hade sålt och spritt riskerna i februari 2022, lagt pengarna i räntor och senare köpt tillbaka, talar vi om hundratusentals”, sa han och berättade att hans egen portfölj i dag ligger ”runt en miljon”.

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På Stockholmsbörsen har OMXS30 stigit 58,7 procent sedan stängningen på invasionsdagen den 24 februari 2022, och då är utdelningarna oräknade. Hundratusen kronor i indexet har blivit drygt 158 000, men tålamodet prövades länge eftersom botten kom först den 29 september 2022, 13,7 procent under nivån på invasionsdagen.