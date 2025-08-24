Klippläge i Spanien – ekonomin mosar EU-rivalerna

I andra kvartalet ökade Spaniens BNP, bruttonationalprodukt, med överraskande 0,7 procent.

Väntat var en tillväxt på 0,6 procent, skriver amerikanska CNBC som berättar att investeringar och konsumtion ger mest bränsle åt den spanska ekonomin vid sidan av den stora turistsektorn.

Spanien tar täten för andra året

Spanien överträffar sina ekonomiska grannländer, mycket tack vare intresset från utländska investerare men också genom en stor invandring. Det sydeuropeiska landet har till och med bäst tillväxt i eurozonen med en BNP som i år väntas öka med 2,5 procent, vilket kan jämföras med en betydligt lägre prognostiserat tillväxt på 0,6 procent för närliggande Frankrike och Italien.

”För andra året i rad kommer vi att vara den avancerade ekonomin nummer ett vad gäller BNP-tillväxt”, sade Spaniens finansminister Carlos Cuerpo till CNBC i april.

Han tillade att den spanska ekonomin är undantaget från regeln med sin sprakande tillväxt.