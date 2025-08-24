Dagens PS
Klippläge i Spanien – ekonomin mosar EU-rivalerna

Spanien
Den spanska ekonomin blomstrar och krossar all konkurrens i euroområdet. (Foto: Manu Fernandez/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 aug. 2025Publicerad: 24 aug. 2025

Spaniens ekonomi sticker ut och växer så det sprakar och en strålande glad finansminister påpekar att landet är ”ett utmärkt ställe” för investeringar.

I andra kvartalet ökade Spaniens BNP, bruttonationalprodukt, med överraskande 0,7 procent.

Väntat var en tillväxt på 0,6 procent, skriver amerikanska CNBC som berättar att investeringar och konsumtion ger mest bränsle åt den spanska ekonomin vid sidan av den stora turistsektorn.

Spanien tar täten för andra året

Spanien överträffar sina ekonomiska grannländer, mycket tack vare intresset från utländska investerare men också genom en stor invandring. Det sydeuropeiska landet har till och med bäst tillväxt i eurozonen med en BNP som i  år väntas öka med 2,5 procent, vilket kan jämföras med en betydligt lägre prognostiserat tillväxt på 0,6 procent för närliggande Frankrike och Italien.

”För andra året i rad kommer vi att vara den avancerade ekonomin nummer ett vad gäller BNP-tillväxt”, sade Spaniens finansminister Carlos Cuerpo till CNBC i april.

Han tillade att den spanska ekonomin är undantaget från regeln med sin sprakande tillväxt.

“Utmärkt ställe att investera”

”Det är också ett utmärkt ställe att investera”, har han sagt.

Den spanska finansministern betonar att ekonomins starka uppsving inte bara är kopplat till turistnäringen, det är tvärtom så att Spanien ”exporterar mer i form av tjänster till företag som IT, ansvarsförsäkringstjänster och finansiella tjänster än vad vi exporterar i form av turism – 100 miljarder euro (116,8 miljarder dollar) jämfört med 94,95 miljarder” (euro i turism), förklarar han och menar att det är en följd av en modernisering av landets ekonomi.

Spanien tampas dock med flera utmaningar, påpekar den amerikanska nyhetskanalen och pekar på att lönerna måste upprätthållas i takt med ökade levnadskostnader, att den politiska scenen är splittrad och att ungdomsssysselsättningsgraden är den högsta i EU.

Exporten rusar men tullarna oroar

Där till brottas Spanien med klimatförändringarna.

USA:s handelstullar är ett annat bekymmer när Spaniens varuexport ökar kraftigt.

”Den andra utmaningen är att sparkvoten fortfarande är relativt hög. En tredje källa är dessa låga investeringskvot. Och slutligen, hur man kan minska det offentliga underskottet och den offentliga skulden”, tillägger finansminister Cuerpo.  

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

