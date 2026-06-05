Vera Rubin-plattformen är redan i full produktion och ska börja levereras under tredje kvartalet i år, enligt uppgifter som presenterades tidigare i veckan.
Nvidia väljer leverantörer för ny AI-plattform
Samsung Electronics, SK Hynix och Micron Technology har godkänts av amerikanska Nvidia som leverantörer av de avancerade minneskretsarna till Nvidias nya AI-plattform Vera Rubin.
Alla tre leverantörerna har kvalificerats. Samtliga är i produktion och alla kämpar nu för att stödja Vera Rubin, säger Nvidias medgrundare och vd Jensen Huang efter att han landat i Sydkoreas huvudstad Seoul.
Vera Rubin-plattformen är redan i full produktion och ska börja levereras under tredje kvartalet i år, enligt uppgifter som presenterades tidigare i veckan.
Systemet bygger på Nvidias Vera-processorer och Rubin-grafikkärnor, men för att hantera de enorma datamängderna krävs även avancerade minneskretsar av modellen HBM4.