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Aktier

Nvidia väljer leverantörer för ny AI-plattform

Nvidiachefen Jensen Huang på Gimpo Airport i Seoul, Sydkorea.
Nvidiachefen Jensen Huang på Gimpo Airport i Seoul, Sydkorea. Foto: Lee Jin-man /AP/TT

Vera Rubin-plattformen är redan i full produktion och ska börja levereras under tredje kvartalet i år, enligt uppgifter som presenterades tidigare i veckan.

Samsung Electronics, SK Hynix och Micron Technology har godkänts av amerikanska Nvidia som leverantörer av de avancerade minneskretsarna till Nvidias nya AI-plattform Vera Rubin.

Alla tre leverantörerna har kvalificerats. Samtliga är i produktion och alla kämpar nu för att stödja Vera Rubin, säger Nvidias medgrundare och vd Jensen Huang efter att han landat i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Vera Rubin-plattformen är redan i full produktion och ska börja levereras under tredje kvartalet i år, enligt uppgifter som presenterades tidigare i veckan.

Systemet bygger på Nvidias Vera-processorer och Rubin-grafikkärnor, men för att hantera de enorma datamängderna krävs även avancerade minneskretsar av modellen HBM4.

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