Nya hot i ordkriget mellan Trump och Teheran

“För Iran tickar klockan, och de borde sätta fart, SNABBT, annars kommer det inte finnas något kvar av dem. TIDEN ÄR AVGÖRANDE!”

Dagen efter kom ett nytt inlägg från Trump där han hävdade att han styrt av planerade attacker mot Iran på begäran av ledarna för Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Han antydde att ”seriösa förhandlingar nu pågår”, men varnade samtidigt för att en fullskalig attack fortfarande kan genomföras med ett ”ögonblicks varsel”.

”En timme bort”

Under tisdagen utvecklade den amerikanska presidenten i en filmad pressträff att nya attacker mot Iran var en knapp timme bort innan de allierade Gulfländerna stoppade honom.

Revolutionsgardet i Iran har nu svarat på hoten i statligt sänd tv.

”Om attacker mot Iran upprepas kommer det utlovade regionala kriget den här gången att sprida sig bortom regionens gränser”, sade Revolutionsgardet, enligt Reuters och fortsatte:

”Våra förkrossande slag kommer att leda er till undergång på platser ni inte ens kan föreställa er.”

”Inte ett evigt krig”

USA:s vicepresident JD Vance har dock konstaterat vid en tidigare pressbriefing, enligt CNBC, att varken Trump eller Teheran ville se fortsatt väpnad konflikt, och beskrev förhandlingarna mellan USA och Iran som i ett ”ganska bra” läge.

”Det här är inte ett evigt krig. Vi kommer att göra det som behöver göras och sedan åka hem”, sade Vance på tisdagen.



