Investerarna struntar i oron – USA-börs på rekordnivå

Finns oro kring oljepriset

Även den trettioåriga obligationsräntan backade efter att ha handlats på nivåer som inte setts sedan tiden före finanskrisen.

De stigande räntorna har tidigare under veckan satt press på aktiemarknaden.

Oron har framför allt handlat om att en utdragen konflikt mellan USA och Iran kan hålla oljepriserna höga under längre tid, vilket i sin tur riskerar att spä på inflationen och minska möjligheterna till framtida räntesänkningar.

Oljepriset låg relativt stilla under fredagen efter de kraftiga uppgångarna tidigare i veckan.

Hoppas på diplomatisk lösning

Marknaden tycks samtidigt hoppas på en diplomatisk lösning som kan minska risken för fortsatta störningar i Mellanöstern och kring oljetrafiken genom Hormuzsundet.

Trots svängningarna är de amerikanska huvudindexen på väg mot tydliga veckouppgångar.

S&P 500 ser ut att avsluta på plus för åttonde veckan i rad. Det skulle bli den längsta positiva sviten sedan slutet av 2023.

Dow Jones har stigit drygt två procent under veckan, medan Nasdaq också pekar mot en ny uppgångsvecka.

Minskat förtroende

Samtidigt visar ny statistik att det amerikanska konsumentförtroendet fortsätter att försvagas. Indexet föll i juni till den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes.

Konsumenter uppges vara oroade över stigande bensinpriser och att inflationen ska sprida sig till fler delar av ekonomin.

Utvecklingen illustrerar den dubbla bilden på finansmarknaderna just nu: starka företagsvinster och börsoptimism på ena sidan, men fortsatt osäkerhet kring inflation, geopolitik och hushållens framtidstro på den andra.

