Dow Jones var uppe på rekordnivåer under fredagen. Trots orosmoln på horisonterna pekar börskurvan uppåt.
Investerarna struntar i oron – USA-börs på rekordnivå
Wall Street avslutade veckan uppåt efter att amerikanska obligationsräntor sjönk tillbaka från de senaste dagarnas toppnivåer.
Börsuppgången drevs samtidigt av fortsatt stark optimism kring bolagens kvartalsrapporter.
Den ökade oron för inflation och geopolitisk osäkerhet tycktes inte bekomma investerarna.
Stark börsvecka
Dow Jones-indexet steg med över 200 punkter under fredagens handel och noterade nya rekordnivåer under dagen.
Även breda S&P 500 och tekniktunga Nasdaq handlades på plus och är på väg mot ännu en stark börsvecka, rapporterar CNBC.
Investerare har under veckan följt utvecklingen på obligationsmarknaden noggrant.
Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen föll tillbaka något under fredagen efter att tidigare ha nått den högsta nivån på över ett år.
Finns oro kring oljepriset
Även den trettioåriga obligationsräntan backade efter att ha handlats på nivåer som inte setts sedan tiden före finanskrisen.
De stigande räntorna har tidigare under veckan satt press på aktiemarknaden.
Oron har framför allt handlat om att en utdragen konflikt mellan USA och Iran kan hålla oljepriserna höga under längre tid, vilket i sin tur riskerar att spä på inflationen och minska möjligheterna till framtida räntesänkningar.
Oljepriset låg relativt stilla under fredagen efter de kraftiga uppgångarna tidigare i veckan.
Hoppas på diplomatisk lösning
Marknaden tycks samtidigt hoppas på en diplomatisk lösning som kan minska risken för fortsatta störningar i Mellanöstern och kring oljetrafiken genom Hormuzsundet.
Trots svängningarna är de amerikanska huvudindexen på väg mot tydliga veckouppgångar.
S&P 500 ser ut att avsluta på plus för åttonde veckan i rad. Det skulle bli den längsta positiva sviten sedan slutet av 2023.
Dow Jones har stigit drygt två procent under veckan, medan Nasdaq också pekar mot en ny uppgångsvecka.
Minskat förtroende
Samtidigt visar ny statistik att det amerikanska konsumentförtroendet fortsätter att försvagas. Indexet föll i juni till den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes.
Konsumenter uppges vara oroade över stigande bensinpriser och att inflationen ska sprida sig till fler delar av ekonomin.
Utvecklingen illustrerar den dubbla bilden på finansmarknaderna just nu: starka företagsvinster och börsoptimism på ena sidan, men fortsatt osäkerhet kring inflation, geopolitik och hushållens framtidstro på den andra.
