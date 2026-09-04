EU har gjort det lättare att fusionera bolag i Europa och nu spekuleras det om att svenska Saab kan ingå i en ny försvarsjätte.
Snacket går: Saab pekas ut i ny försvarsjätte i Europa
I ett scenario av sju möjliga jätteaffärer går svenska försvarskoncernen Saab samman med tysk-franska Airbus och bildar en europeiska försvarsgigant.
Det som banar väg för en fusion där Saab (börskurs) är inblandat är att EU vill minska regleringarna kring bolagsfusioner.
Förändringarna på området beskrivs som de mest omfattande på flera årtionden.
Allt enligt Financial Times, som skissar på vilka bolag som skulle kunna bli aktuella för fusioner i Europa när regelverket lättas upp.
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FT: En fusion med Saab rimlig
FT har gjort en enkät bland ett 30-tal representanter, bland annat på M&A-firmor och som en följd av att hotet från Ryssland har ökat, enligt bedömare, så behöver Europa kunna mobilisera sitt försvar snabbt, heter det.
Det ryska pch utdragna invasionskriget i Ukraina fortsätter som bekant och det innebär, menar FT, att de europeiska länderna snabbt behöver skala upp sina respektive vapenproduktioner.
Vinsten blir färre konkurrerande försvarssystem inom bland annat stridsflygplan och stridsvagnar, och ett sammanslaget Saab och Airbus är vägen dit, resonerar tidningen.
Därför är det politiskt laddat
Planerna, som alltså bara är spekulationer, kan emellertid falla på att tidigare försök med liknande fusioner fusioner har misslyckats.
Dessutom är risken stor, enligt FT, att det kan stöta på patrull politiskt då Europas länder är noga med att värna sin inhemska vapenproduktion, än mer nu när kriget i Ukraina förstärkt protektionismen.
Andra megafusioner som bland annat nämns, totalt sju till antalet, är exempelvis att bankbjässarna Deutsche Bank och BNP går samman, liksom att telekombolaget Deutsche Telekom och Orange fusioneras.
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