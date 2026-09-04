Snacket går: Saab pekas ut i ny försvarsjätte i Europa

Förändringarna på området beskrivs som de mest omfattande på flera årtionden.

Allt enligt Financial Times, som skissar på vilka bolag som skulle kunna bli aktuella för fusioner i Europa när regelverket lättas upp.

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FT: En fusion med Saab rimlig

FT har gjort en enkät bland ett 30-tal representanter, bland annat på M&A-firmor och som en följd av att hotet från Ryssland har ökat, enligt bedömare, så behöver Europa kunna mobilisera sitt försvar snabbt, heter det.

Det ryska pch utdragna invasionskriget i Ukraina fortsätter som bekant och det innebär, menar FT, att de europeiska länderna snabbt behöver skala upp sina respektive vapenproduktioner.

Vinsten blir färre konkurrerande försvarssystem inom bland annat stridsflygplan och stridsvagnar, och ett sammanslaget Saab och Airbus är vägen dit, resonerar tidningen.