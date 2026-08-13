Slut på billiga pengar? Nya ränteläget ändrar spelreglerna för dina aktier

Räntan på höga nivåer

Den otydliga kommunikationen är extra olycklig eftersom den kommer i ett läga där räntan är osedvanligt hög.

”Feds modellskattningar visar att USA:s tioåriga riskfria realränta – priset på pengar efter hänsyn till inflationen – ligger på 2,1procent. Det är en uppgång med 2,5 procentenheter på sex år”, skriver Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB i en krönika i AFV.

Enligt Bergqvist handlas realräntan nära de högsta nivåerna sedan den globala finanskrisen 2008–2009.

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”För sparare innebär det en attraktiv riskfri avkastning med riktig köpkraft. En ränteplacering framstår därmed som ett mer konkurrenskraftigt alternativ till aktier – om vi beaktar skillnaden i risk”.

Börsen reagerar knappt

Än så länge verkar aktiemarknaden dock ha tagit utvecklingen med ro.

Nya börsrekord har avlöst varandra under sommaren.

Men all ekonomisk logik och historia har lärt oss att högre räntor allt annat lika också ska göra börsen och aktier mindre attraktiva.

Rådet: var selektiv

Så vad innebär den höga räntan framåt?

”Det korta svaret är att vi har etablerat en ny – och mer normal – kostnad för investeringskapital. På lång sikt kan kapitalutbudet anpassas. Problemet är att efterfrågan har stigit snabbt här och nu”, menar Robert Bergqvist och tillägger:

”Det betyder högre finansieringskostnader för stater, företag och hushåll, men också att sparande åter ger real avkastning”.

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SEB:s seniorekonoms råd är att vara försiktig med vilka aktier man väljer att investera i om man fortfarande vill vara kvar på börsen.

”För börsen blir valet av bolag viktigare när framtida vinster inte längre kan diskonteras med låga räntor”.

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