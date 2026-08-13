OpenAI-chefen Sam Altman lever. Men på onsdagen fick Googles användare läsa att han lönnmördats. Google skyller på vandaler på Wikipedia.
Google dödförklarade Sam Altman – skyller på vandalism
Det var användare på X och Reddit som först uppmärksammade det märkliga sökresultatet. När man sökte på Sam Altman visade Google information som hävdade att OpenAI vd hade dött samma dag. Uppgifterna låg kvar under en begränsad tid innan de togs bort.
Google bekräftade senare att uppgifterna var felaktiga.
”Tack för att ni uppmärksammade det. Det här visas inte längre och var ingen manuell ändring av Google”, skrev företaget i ett svar på X.
Hade redigerats på Wikipedia
Google menar att vandalism av offentliga informationskällor kan påverka den information som visas i sökresultaten.
Misstankarna riktades snabbt mot Wikipedia. Där hade Sam Altmans sida utsatts för en ovanligt intensiv redigeringsaktivitet under onsdagen. Totalt registrerades 22 ändringar, jämfört med bara fem ändringar under resten av augusti fram till dess.
Klockan 09.47 UTC ändrades sidan så att det felaktigt stod att Altman hade mördats och avlidit den 12 augusti. Uppgiften rättades 42 minuter senare. Därefter gjordes ytterligare vandaliseringsförsök, bland annat där Altman påstods vara död och där hans efternamn ändrades.
Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, bekräftar att ändringarna gjordes och säger att de snabbt återställdes. Enligt organisationen tog det mellan en och 43 minuter att återställa de olika vandaliserade versionerna. Sidan har dessutom försetts med så kallat halvskydd, vilket begränsar vilka användare som får redigera den.
Hämtar offentlig information
Incidenten visar en svaghet i hur dagens sökmotorer bygger sina svar. Googles så kallade kunskapspaneler hämtar information från en mängd offentliga källor. Wikipedia är en vanlig källa, men långt ifrån den enda.
När en felaktig uppgift väl plockas upp av Googles automatiska system kan den därmed snabbt få en betydligt större spridning.
Google har ett system där användare kan rapportera felaktig information och uppger att företaget manuellt kan ta bort innehåll som bryter mot dess regler.
OpenAI har inte kommenterat händelsen. Men kanske kan den inspirera Sam Altman att lämna ett gott eftermäle – det var nämligen vad som hände när Alfred Nobel dödförklarades av en fransk tidning 1888. Att få läsa negativa rubriker på sin egen dödsruna sägs ha inspirerat Alfred att instifta Nobelpriset.
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