Google dödförklarade Sam Altman – skyller på vandalism

Google bekräftade senare att uppgifterna var felaktiga.

”Tack för att ni uppmärksammade det. Det här visas inte längre och var ingen manuell ändring av Google”, skrev företaget i ett svar på X.

Hade redigerats på Wikipedia

Google menar att vandalism av offentliga informationskällor kan påverka den information som visas i sökresultaten.

Misstankarna riktades snabbt mot Wikipedia. Där hade Sam Altmans sida utsatts för en ovanligt intensiv redigeringsaktivitet under onsdagen. Totalt registrerades 22 ändringar, jämfört med bara fem ändringar under resten av augusti fram till dess.

Klockan 09.47 UTC ändrades sidan så att det felaktigt stod att Altman hade mördats och avlidit den 12 augusti. Uppgiften rättades 42 minuter senare. Därefter gjordes ytterligare vandaliseringsförsök, bland annat där Altman påstods vara död och där hans efternamn ändrades.

Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, bekräftar att ändringarna gjordes och säger att de snabbt återställdes. Enligt organisationen tog det mellan en och 43 minuter att återställa de olika vandaliserade versionerna. Sidan har dessutom försetts med så kallat halvskydd, vilket begränsar vilka användare som får redigera den.