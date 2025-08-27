Skrällen bland Sverigefonderna: Uppstickarens vd "väldigt stolt"

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

“Allokerade mycket resurser”

“Vi allokerade mycket resurser till upphandlingen och förhoppningsvis lyste det engagemanget igenom. Vi fick genomgående höga betyg på de kriterier som Fondtorgsnämnden hade satt upp”, säger Martin Öqvist på frågan varför han tror att just Cliens valdes ut.

Cliens är ett fristående fondbolag som förvaltar totalt omkring 45 miljarder i nio fonder samt diskretionära mandat berättar fond-vd:n och lägger till;

“Vi har gjort en resa från att förvalta institutionellt kapital till att nu finnas på de flesta distributionsplattformar med våra småbolagsfonder och Sverigefonder.”

Våren 2024 adderade bolaget exempelvis en Small och Micro-cap fond där Dagens PS intervjuade förvaltare Johanna Ahlqvist som Veckans börsprofil.

“Ger större exponering”

Dagens beslut innebär att cirka 92 miljarder kronor av premiepensionsspararnas medel ska fördelas till de fonder som nu har valts ut.

Total cirka 570 000 pensionssparare har innehav i fonder som berörs av upphandlingen enligt pensionsmyndigheten.

Att väljas ut som en av de sju fondbolagen vars Sverigefonder kommer vara fortsatt valbara för svenska PPM-sparare tror Martin Öqvist dock kan få betydelse för bolaget även utanför “PPM-kretsen”.

“Att vara med på fondtorget ger både en större exponering mot pensionssparare men också mot andra kunder och de som redan är kunder hos oss via andra kanaler”, säger han till Dagens PS.

