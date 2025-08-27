Dagens PS
Skrällen bland Sverigefonderna: Uppstickarens vd "väldigt stolt"

Mattias Öqvist, vd på Cliens kapitalförvaltning vars Sverigefond kom med i den nya smalare PPM-upphandlingen.
Mattias Öqvist, vd på Cliens kapitalförvaltning vars Sverigefond kom med i den nya smalare PPM-upphandlingen. (Foto: Cliens kapitalförvaltning)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Swedbank, SEB och Handelsbanken. Det var några av de väntade jättarna när Fondtorgsnämnden i dag gav besked om vilka Sverigefonder som svenska PPM-sparare fortsatt kan välja på.

På listan fanns också ett kanske för många sparare mer okänt namn; Cliens Kapitalförvaltning. För Dagens PS berättar nu bolagets vd Martin Öqvist om vad han tror fällde avgörandet.

Läs mer: Klart: Sverigefonderna där ditt pensionsspar tvångsförflyttas – Dagens PS

Etablerade Sverigefonder valdes bort

“Vi är väldigt stolta och glada att komma med på Pensionsmyndighetens fondtorg då det är en kvalitetsstämpel för bolaget och vår Sverigeförvaltning”, berättar vd:n.

Och stolta kan det vara med en bedrift som flera andra betydligt mer etablerade spelare misslyckades med.

Bland de Sverigefonder som valdes bort, baserat på Fondtorgets egen listning per sista juli i år, finns exempelvis anrika svenska fondförvaltare som Lannebo fonder, PriorNilsson och sparprofilen Per H Börjessons Spiltans fonder.

Även storbanken Nordeas, numera baserad i Finland, fonder ratades.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

“Allokerade mycket resurser”

“Vi allokerade mycket resurser till upphandlingen och förhoppningsvis lyste det engagemanget igenom. Vi fick genomgående höga betyg på de kriterier som Fondtorgsnämnden hade satt upp”, säger Martin Öqvist på frågan varför han tror att just Cliens valdes ut.

Cliens är ett fristående fondbolag som förvaltar totalt omkring 45 miljarder i nio fonder samt diskretionära mandat berättar fond-vd:n och lägger till;

Därför har småbolagsförvaltaren “dipp-köpt” Sweco

“Jag gillar tävlingsmomentet”, säger Veckans börsprofil Johanna Ahlqvist, förvaltare av Cliens nystartade Small och Micro-cap fond, om vad som lockar med börsen. Hon berättar också varför hon valt att öka i Sweco trots en dålig rapport.

“Vi har gjort en resa från att förvalta institutionellt kapital till att nu finnas på de flesta distributionsplattformar med våra småbolagsfonder och Sverigefonder.”

Våren 2024 adderade bolaget exempelvis en Small och Micro-cap fond där Dagens PS intervjuade förvaltare Johanna Ahlqvist som Veckans börsprofil.

“Ger större exponering”

Dagens beslut innebär att cirka 92 miljarder kronor av premiepensionsspararnas medel ska fördelas till de fonder som nu har valts ut.

Total cirka 570 000 pensionssparare har innehav i fonder som berörs av upphandlingen enligt pensionsmyndigheten.

Att väljas ut som en av de sju fondbolagen vars Sverigefonder kommer vara fortsatt valbara för svenska PPM-sparare tror Martin Öqvist dock kan få betydelse för bolaget även utanför “PPM-kretsen”.

“Att vara med på fondtorget ger både en större exponering mot pensionssparare men också mot andra kunder och de som redan är kunder hos oss via andra kanaler”, säger han till Dagens PS.

Läs även: Granskning: Avanzas egna fonder ingen succé för spararna – Dagens PS

    David Ingnäs
    David Ingnäs

    Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

