Granskning: Avanza egna fonder ingen succé för spararna

"Det är tråkigt att fonderna inte har levererat bättre", säger Gustaf Unger, vd på Avanza, om de egna fondernas svaga prestation.
"Det är tråkigt att fonderna inte har levererat bättre", säger Gustaf Unger, vd på Avanza, om de egna fondernas svaga prestation. (Foto: Avanza bank)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Fyra av fem fonder som ingår i Avanzas egna aktivt förvaltade utbud med profilerade förvaltare har gått sämre än sitt jämförelseindex sedan starten.

Det visar en granskning som tidningen Privata Affärer låtit göra av fondernas utveckling sedan start.

Lanserat flera aktiva fonder senaste åren

Mellan juni 2020 och januari 2023 lanserade nätmäklaren Avanza inte mindre än sex egna aktivt förvaltade fonder under varumärket “by Avanza”.

Sedan tidigare hade man de två passiva index-fonderna Avanza Zero och Avanza Global i sitt utbud som blivit en framgång både för spararna och nätmäklaren själv.

Över 800 000, respektive 600 000, sparare har till i princip en obefintlig förvaltningsavgift fått en avkastning på 40 respektive 45 procent senaste tre åren skriver Privata Affärer.

För de aktiva fonderna by Avanza är dock facit mer dystert.

Tappat 21 procent mot index

Sämst i nätmäklarens egna utbud har Avanza Impact by Circulus gått enligt granskningen;

“Fonden investerar globalt i småbolag som bidrar till hållbar utveckling enligt FN:s mål. Sedan starten i mars 2023 har den avkastat 2,5 procent, vilket är avsevärt lägre än 23,5 procent för jämförelseindex.”

Så sparar Avanzas nya vd

Gustaf Unger är sedan 25 mars ny vd för nätmäklaren Avanza med nära två miljoner småsparare som kunder. Men hur investerar den nya börs-vd:en sina egna slantar?

Därmed har spararna tappat 21 procent i avkastning jämfört med om fonden presterat enligt sitt index.

Nästan 14 procent back index är fonden Avanza World Tech by TIN som stigit 50 procent sedan starten i juni 2020. Motsvarande index är upp drygt 64 procent under samma period.

“Tråkigt att de inte levererat bättre”

Även Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult och Avanza Småbolag by Skoglund är back sina jämförelsetal, dock mer marginellt 8 respektive 1 procent.

Enda aktiva Avanza fonden där spararna gått plus i förhållande till sitt index är Avanza Fastigheter by Norhammar som är plus 12 procent. Kanske en klen tröst eftersom den totalt är ned drygt 17 procent även om sektorn som helhet är back strax över 29 procent.

“Det är tråkigt att fonderna inte har levererat bättre. Det är förstås viktigt att leverera bra både absolut och relativ avkastning”, säger Avanzas vd Gustaf Unger i en kommentar till Privata Affärer.

Avanza har även en sjätte aktivt förvaltat produkt, Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Den saknar dock jämförelseindex enligt tidningen men har gått starkt sedan start i januari 2023, plus 84 procent.

David Ingnäs
David Ingnäs

