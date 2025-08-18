Granskning: Avanza egna fonder ingen succé för spararna

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Tappat 21 procent mot index

Sämst i nätmäklarens egna utbud har Avanza Impact by Circulus gått enligt granskningen;

“Fonden investerar globalt i småbolag som bidrar till hållbar utveckling enligt FN:s mål. Sedan starten i mars 2023 har den avkastat 2,5 procent, vilket är avsevärt lägre än 23,5 procent för jämförelseindex.”

Därmed har spararna tappat 21 procent i avkastning jämfört med om fonden presterat enligt sitt index.

Nästan 14 procent back index är fonden Avanza World Tech by TIN som stigit 50 procent sedan starten i juni 2020. Motsvarande index är upp drygt 64 procent under samma period.

“Tråkigt att de inte levererat bättre”

Även Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult och Avanza Småbolag by Skoglund är back sina jämförelsetal, dock mer marginellt 8 respektive 1 procent.

Enda aktiva Avanza fonden där spararna gått plus i förhållande till sitt index är Avanza Fastigheter by Norhammar som är plus 12 procent. Kanske en klen tröst eftersom den totalt är ned drygt 17 procent även om sektorn som helhet är back strax över 29 procent.

“Det är tråkigt att fonderna inte har levererat bättre. Det är förstås viktigt att leverera bra både absolut och relativ avkastning”, säger Avanzas vd Gustaf Unger i en kommentar till Privata Affärer.

Avanza har även en sjätte aktivt förvaltat produkt, Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Den saknar dock jämförelseindex enligt tidningen men har gått starkt sedan start i januari 2023, plus 84 procent.

