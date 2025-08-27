Klart: Sverigefonderna där ditt pensionsspar tvångsförflyttas

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

“Sju fondförvaltare får möjlighet att teckna fondavtal för totalt tio fonder”, skriver Fondtorgsnämnden om det historiska beslutet.

570 000 pensionssparare berörs

Dagens beslut innebär att cirka 92 miljarder kronor av premiepensionsspararnas medel ska fördelas till de fonder som nu har valts ut.

Bakgrunden är att Fondtorgsnämnden fått till uppdrag att städa upp i utbudet av fonder som PPM-sparare kan välja på för att säkerställa att inga oseriösa aktörer är valbara.

”Vår bedömning är att detta är fonder av hög kvalitet som har förutsättningar för att skapa en god avkastning över tid. Dessutom får spararna möjlighet att placera i fonderna till generellt låga avgifter”, säger Mats Dillén, ordförande i Fondtorgsnämnden i en kommentar.

Total cirka 570 000 pensionssparare har innehav i fonder som berörs av upphandlingen enligt myndigheten.