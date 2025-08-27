Dagens PS
Klart: Sverigefonderna där ditt pensionsspar tvångsförflyttas

Tusentals svenska pensionssparare tvingas ny byta Sverigefond efter att ett antal klassiska svenska fondförvaltare ratats i Fondtorgsnämndens upphandling.
David Ingnäs
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Nu har Fondtorgsnämnden gjort sitt val. 22 aktivt förvaltade Sverigefonder har blivit 10. Bland de ratade fonderna finns flera anrika fondförvaltare där pensionsspararnas pengar nu tvångsförflyttas om man inte gör ett eget aktivt val.

“Sju fondförvaltare får möjlighet att teckna fondavtal för totalt tio fonder”, skriver Fondtorgsnämnden om det historiska beslutet.

Läs även: Snart kan du tvingas byta fonder – hälften ska bort – Dagens PS

570 000 pensionssparare berörs

Dagens beslut innebär att cirka 92 miljarder kronor av premiepensionsspararnas medel ska fördelas till de fonder som nu har valts ut.

Bakgrunden är att Fondtorgsnämnden fått till uppdrag att städa upp i utbudet av fonder som PPM-sparare kan välja på för att säkerställa att inga oseriösa aktörer är valbara.

”Vår bedömning är att detta är fonder av hög kvalitet som har förutsättningar för att skapa en god avkastning över tid. Dessutom får spararna möjlighet att placera i fonderna till generellt låga avgifter”, säger Mats Dillén, ordförande i Fondtorgsnämnden i en kommentar.

Total cirka 570 000 pensionssparare har innehav i fonder som berörs av upphandlingen enligt myndigheten.

Sparprofilens fond ratas

Bland de Sverigefonder som väljs bort, baserat på Fondtorgets egen listning per sista juli i år, finns exempelvis anrika svenska fondförvaltare som Lannebo, PriorNilsson och sparprofilen Per H Börjessons Spiltan fonder.

Även storbanken Nordeas, numera baserad i Finland, fonder ratas.

“De fonder inom kategorin som inte fått tilldelning kommer efter en avvecklingsfas att avregistreras från fondtorget”, skriver Fondtorget och tillägger;

“Sparare med fonder som tas bort från fondtorget ges möjlighet att göra ett nytt val. Om spararen inte gör ett val flyttas medlen automatiskt till en likvärdig, upphandlad fond.”

Sverigefonderna som är kvar

Betydligt gladare nyheter är det då för de pensionssparare och förvaltare som lyckats kvala in på den nya smalare fondtorget.

Dessa är:

MF Fonder AB
AMF Aktiefond Sverige

Carnegie Fonder AB
Carnegie Sverigefond

Carnegie Fonder AB
D&G Aktiefond

Cliens Kapitalförvaltning AB
Cliens Sverige

Handelsbanken Fonder AB
Handelsbanken Sverige Selektiv

SEB Funds AB
SEB Sverigefond

SEB Funds AB
SEB 3 – SEB Sweden Equity Fund

Simplicity AB
Simplicity Sverige

Swedbank Robur Fonder AB
Folksam LO Sverige

Swedbank Robur Fonder AB
Swedbank Robur Sverige

Läs även: Då tjänar du in till pensionen – utan jobb – Dagens PS

FondtorgPPMStockholmsbörsenSverigeSverigefonder
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
