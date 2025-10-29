SKF:s vd avslöjar fler detaljer om "nya Volvo-aktien"

Men mest intressant i rapporten var kanske de nya detaljer som vd:n Rickard Gustafson avslöjade kring det pågående arbetet att börsnotera sin fordonsverksamhet som ett separat bolag.

Inte en avknoppning bland andra

Det var för ganska precis ett år sedan, den 31 oktober, som SKF (börskurs SKF) avslöjade att man beslutat ett börsnotera sin fordonsverksamhet som ett eget bolag.

Att det sker avknoppningar på börsen är kanske ingen jättenyhet i sig. Senaste åren har en våg av nynoteringar kommit den vägen.

Men det som gör SKF:s beslut lite speciellt – och historiskt om man så vill – handlar dels om vad man knoppar av och den tidpunkt man valt.

Det är också bolaget själva högst medvetna om.