SKF, ett av Sveriges mest anrika börs- och verkstadsbolag, har kommit med en rapport som i stort levde upp till marknadens förväntningar.
SKF:s vd avslöjar fler detaljer om "nya Volvo-aktien"
Mest läst i kategorin
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Här tillverkas grönt stål – på riktigt
Fossilfritt stål? På riktigt? Jodå. SSAB har just tecknat avtal på att leverera 120 ton fossilfritt stål till ett unikt projekt. Som omväxling till krisrubriker, konkurshot och förutsägelser om nästa konkurs inom den gröna omställningen av industrin, kan det vara kul att berätta om något positivt i sektorn. De goda nyheterna kommer från SSAB (börskurs …
Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras
“Den enes död, den andres bröd brukar det heta”. Och aldrig har det väl varit så tydligt som i en av dagens rapporterande aktier. För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att …
Men mest intressant i rapporten var kanske de nya detaljer som vd:n Rickard Gustafson avslöjade kring det pågående arbetet att börsnotera sin fordonsverksamhet som ett separat bolag.
Läs även: Analys: 27 procents uppsida i aktien inför historiska avknoppningen – Dagens PS
Inte en avknoppning bland andra
Det var för ganska precis ett år sedan, den 31 oktober, som SKF (börskurs SKF) avslöjade att man beslutat ett börsnotera sin fordonsverksamhet som ett eget bolag.
Att det sker avknoppningar på börsen är kanske ingen jättenyhet i sig. Senaste åren har en våg av nynoteringar kommit den vägen.
Men det som gör SKF:s beslut lite speciellt – och historiskt om man så vill – handlar dels om vad man knoppar av och den tidpunkt man valt.
Det är också bolaget själva högst medvetna om.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
100 år efter Volvo
“1926 knoppade vi av något som blev Volvo. Hundra år senare skapar vi en ny fordonsverksamhet – det är industrihistoria”, sa nämligen SKF:s vd Rickard Gustafson i samband med att planerna offentliggjordes för ett år sedan.
Räkna därför med att det blir lite extra ögon på det nya bolaget när det börjar handlas på börsen våren 2026 som tidpunkten är förlagd till.
Kan det vara ett nytt Volvo (börskurs Volvo lastvagnar) som vi då ser dagens ljus?
Hittills har vi inte fått veta så mycket mer om den pågående delningen men i samband med rapporten avslöjade SKF:s vd lite mer för marknaden.
SKF ger mer information om två veckor
“Separationen av fordonsverksamheten fortsätter i hög takt och vi gör stora framsteg. Mer än 50 procent av affärsvolymerna från fordonsverksamheten har överförts till nya juridiska enheter och merparten av bemanningen är slutförd”, skriver Rickard Gustafsson i rapporten och fortsätter;
“Vi förväntar oss att vara operativt redo att börsnotera fordonsverksamheten på Nasdaq Stockholm i mitten av 2026, i enlighet med tidigare förmedlad plan”.
SKF understryker att notering förutsätter att styrelsen föreslår notering och aktieägarnas godkännande.
Den 11 november, om cirka två veckor, håller SKF kapitalmarknadsdag med syfte att bland annat berätta ännu mer om den kommande “nya Volvo-aktien”.
Läs även: Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle.? Ja, åtminstone om man ska tro rapporten "Sverige Betalar" från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år. Rapporten visar att andelen svenskar som …
Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande
Finansinspektionens konsumentskyddsekonom Moa Langemark berättar hur hon själv bygger sin fondportfölj utan onödiga fond-fällor. Dyra fondavgifter kan bli en dyrköpt läxa för svenska sparare. Enligt Finansinspektionen riskerar den som väljer fel fond att förlora upp till 229 000 kronor på avgifter – bara under en trettioårsperiod. Det rapporterar News55. MISSA INTE: Guldet faller under viktiga …
Trots EU-sanktioner: "Kan agera ostört"
Ett nätverk av baltiska företag uppges hålla i gång den ryska skuggflottan genom att bland annat tanka fartygen i hemlighet. Baltikum vill isolera Ryssland både politiskt och ekonomiskt. Samtidigt finns det ett nätverk av företag i Litauen, Lettland och Estland som bidrar till att hålla den ryska skuggflottan i gång, enligt litauiska public service-bolaget LRT. …
Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen
Rapportsäsongen är i full gång och många bolag överraskar – men inte alla i rätt riktning. En färsk genomgång från Avanzas tidning Placera pekar ut två sektorer med tydlig comeback, medan andra halkar efter. "Två tredjedelar av de 200 största bolagen väntas öka sina intäkter", säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS. "Och en bransch …
SVT på ecstasy: Testar droger i "vetenskapens namn"
SVT tar folkbildningen till nästa nivå. I nya serien Så knarkar Sverige reser programledaren Johan Wicklén till Nederländerna för att undersöka vad som händer när public service bokstavligen går all in – på MDMA. Syftet? Att visa hur forskning, fakta och kroppsliga upplevelser kan mötas i en av samtidens mest laddade frågor: vår relation till …