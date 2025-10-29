Dagens PS
SKF:s vd avslöjar fler detaljer om "nya Volvo-aktien"

SKF:s vd Rickard Gustafson avslöjar nu fler detaljer kring det potentiellt "nya Volvo" som ska sättas på börsen nästa vår.
SKF:s vd Rickard Gustafson avslöjar nu fler detaljer kring det potentiellt "nya Volvo" som ska sättas på börsen nästa vår.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

SKF, ett av Sveriges mest anrika börs- och verkstadsbolag, har kommit med en rapport som i stort levde upp till marknadens förväntningar.

Men mest intressant i rapporten var kanske de nya detaljer som vd:n Rickard Gustafson avslöjade kring det pågående arbetet att börsnotera sin fordonsverksamhet som ett separat bolag.

Inte en avknoppning bland andra

Det var för ganska precis ett år sedan, den 31 oktober, som SKF (börskurs SKF) avslöjade att man beslutat ett börsnotera sin fordonsverksamhet som ett eget bolag.

Att det sker avknoppningar på börsen är kanske ingen jättenyhet i sig. Senaste åren har en våg av nynoteringar kommit den vägen.

Men det som gör SKF:s beslut lite speciellt – och historiskt om man så vill – handlar dels om vad man knoppar av och den tidpunkt man valt.

Det är också bolaget själva högst medvetna om.

100 år efter Volvo

“1926 knoppade vi av något som blev Volvo. Hundra år senare skapar vi en ny fordonsverksamhet – det är industrihistoria”, sa nämligen SKF:s vd Rickard Gustafson i samband med att planerna offentliggjordes för ett år sedan.

Räkna därför med att det blir lite extra ögon på det nya bolaget när det börjar handlas på börsen våren 2026 som tidpunkten är förlagd till.

Kan det vara ett nytt Volvo (börskurs Volvo lastvagnar) som vi då ser dagens ljus?

Hittills har vi inte fått veta så mycket mer om den pågående delningen men i samband med rapporten avslöjade SKF:s vd lite mer för marknaden.

SKF ger mer information om två veckor

“Separationen av fordonsverksamheten fortsätter i hög takt och vi gör stora framsteg. Mer än 50 procent av affärsvolymerna från fordonsverksamheten har överförts till nya juridiska enheter och merparten av bemanningen är slutförd”, skriver Rickard Gustafsson i rapporten och fortsätter;

“Vi förväntar oss att vara operativt redo att börsnotera fordonsverksamheten på Nasdaq Stockholm i mitten av 2026, i enlighet med tidigare förmedlad plan”.

SKF understryker att notering förutsätter att styrelsen föreslår notering och aktieägarnas godkännande.

Den 11 november, om cirka två veckor, håller SKF kapitalmarknadsdag med syfte att bland annat berätta ännu mer om den kommande “nya Volvo-aktien”.

IPORickard GustafsonSKFStockholmsbörsenSverigeVolvo
