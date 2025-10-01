Analys: 27 procents uppsida i aktien inför historiska avknoppningen

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Starka inom elbilar

Om den kommande avknoppningen blir lika lyckad som sitt hundra år äldre syskon återstår att se men Handelsbankens börsexpert är i alla fall positiv redan nu;

“Vi tror att SKF Automotive är positionerat för att växa ungefär dubbelt så snabbt som marknaden för kullager till fordon, drivet av att elbilsvolymerna väntas öka med i genomsnitt cirka 16 procent per år under 2024–2030p och att SKF:s försäljning följer den utvecklingen”, skriver Hampus Engellau och utvecklar;

“Detta ger stöd för en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt på cirka 4 procent för verksamheten (exklusive prishöjningar eller mer värdeskapande innehåll, vilket kan ge ytterligare uppsida).”

Banken menar vidare att SKF redan är en marknadsledare inom elbilssegmentet.

Aktien kan vara värd ännu mer än riktkursen

SKF:s aktie har stigit drygt 13 procent i år men Handelsbanken påpekar samtidigt att värderingen är under sektor som helhet.

Den kommande avknoppningen är en möjlighet att “stänga det gapet” för aktien enligt banken.

Riktkursen sätts till 300 kronor, upp från 270 kronor sedan tidigare. Det ger en samlad uppsida på runt 27 procent.

Samtidigt tror Handelsbankens analytiker att värdet på aktien skulle kunna vara ännu högre;

“I vår värdering av delarna är Industrial värt 298 kronor per aktie och Automotive 22:50 kronor per aktie. Vårt beräknade kombinerade rimliga värde är således 321 kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 38 procents uppsida jämfört med nuvarande aktiekurs.”

