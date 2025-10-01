Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Analys: 27 procents uppsida i aktien inför historiska avknoppningen

Börsens vd Adam Kostyal kommer kunna se fram emot att ta emot en historisk ny aktie som knoppas av under 2026.
Börsens vd Adam Kostyal kommer kunna se fram emot att ta emot en historisk ny aktie som knoppas av under 2026. (Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Handelsbanken skruvar upp riktkursen rejält i en ny analys av en svensk klassisk aktie. Den planerade avknoppningen nästa år spås ge ett kurslyft i nivå med övriga sektorn.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

“Aktien handlas fortfarande till drygt 30 procents värderingsrabatt jämfört med sektorns EV/EBIT”, skriver Hampus Engellau, analytiker vid banken.

Läs även: Ny rekordnivå för Skistar: “Står nu för 50 procent” – Dagens PS

ANNONS

Volvo en global framgång

1926 knoppade verkstadsbolaget SKF (börskurs SKF) av sin fordonsverksamhet.

Avknoppningen är det som vi i dag känner som den svenska framgångssagan Volvo (börskurs Volvo).

Svenska industrijättens historiska nysatsning

Senaste gången industrijätten SKF knoppade av en fordonsverksamhet resulterade det i Volvo. Framtida får utvisa om detta mynnar ut i en likartad succé.

Exakt hundra år senare vill SKF:s ägare med familjen Wallenbergs FAM och Christer Gardells Cevian Capital göra om reptricket.

“1926 knoppade vi av något som blev Volvo. Hundra år senare skapar vi en ny fordonsverksamhet – det är industrihistoria”, sa SKF:s vd Rickard Gustafson i samband med att planerna offentliggjordes för ett år sedan.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Starka inom elbilar

ANNONS

Om den kommande avknoppningen blir lika lyckad som sitt hundra år äldre syskon återstår att se men Handelsbankens börsexpert är i alla fall positiv redan nu;

“Vi tror att SKF Automotive är positionerat för att växa ungefär dubbelt så snabbt som marknaden för kullager till fordon, drivet av att elbilsvolymerna väntas öka med i genomsnitt cirka 16 procent per år under 2024–2030p och att SKF:s försäljning följer den utvecklingen”, skriver Hampus Engellau och utvecklar;

“Detta ger stöd för en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt på cirka 4 procent för verksamheten (exklusive prishöjningar eller mer värdeskapande innehåll, vilket kan ge ytterligare uppsida).”

Banken menar vidare att SKF redan är en marknadsledare inom elbilssegmentet.

Aktien kan vara värd ännu mer än riktkursen

SKF:s aktie har stigit drygt 13 procent i år men Handelsbanken påpekar samtidigt att värderingen är under sektor som helhet.

Den kommande avknoppningen är en möjlighet att “stänga det gapet” för aktien enligt banken.

Riktkursen sätts till 300 kronor, upp från 270 kronor sedan tidigare. Det ger en samlad uppsida på runt 27 procent.

Samtidigt tror Handelsbankens analytiker att värdet på aktien skulle kunna vara ännu högre;

ANNONS

“I vår värdering av delarna är Industrial värt 298 kronor per aktie och Automotive 22:50 kronor per aktie. Vårt beräknade kombinerade rimliga värde är således 321 kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 38 procents uppsida jämfört med nuvarande aktiekurs.”

Läs mer: Pareto satsar på två fallna börsstjärnor i oktober – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
SKFStockholmsbörsenSverigeVolvo ABWallenberg
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS