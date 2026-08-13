VM blev ett praktfiasko för biljettbolaget – vinsten utraderad

Nekades inträde

Wall Street Journal har rapporterat om en våg av klagomål från VM-besökare som köpt biljetter månader i förväg men som nekades inträde kort före matcherna. Stubhub har hänvisat till problem med Fifas system.

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Problemen var dock inte begränsade till VM.

Tidningen har intervjuat fler än 50 StubHub-kunder som uppgett att de nekats inträde trots giltiga biljetter, fått ersättningsbiljetter med sämre platser eller tvingats vänta i månader på utlovade återbetalningar.

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Tufft på börsen

I vissa fall löstes problemen först efter att kunderna anlitat jurister eller vänt sig till medier.

Baker uppgav att den stora majoriteten av Stubhubs kunder inte hade några problem under VM. Samtidigt erkände han att en mindre grupp tvingades begära återbetalning.

För Stubhub innebär problemen ett kraftigt bakslag på börsen. Efter torsdagens ras är aktien ned omkring 70 procent från noteringskursen på 23,50 dollar i september förra året.

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