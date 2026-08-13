VM i USA blev inte alls den succé som Stubhub hoppats på. Med många reklamationer tvingades bolaget erkänna att det gick snett.
VM blev ett praktfiasko för biljettbolaget – vinsten utraderad
Stubhub skulle få ett lyft av fotbolls-VM. I stället blev det precis tvärtom.
Faktum är att mästerskapet raderade ut bolagets kvartalsvinst när kostnaderna steg kraftigt och biljettproblem ledde till klagomål och återbetalningar.
Stubhub-aktien föll omkring 16 procent i torsdagens inledande handel.
Skyllde på Fifas app
Det kom efter att bolaget rapporterat att kostnaderna ökade med 37 procent under kvartalet som avslutades den 30 juni. Intäkterna steg samtidigt 33 procent, skriver Wall Street Journal.
Bolagets vd Eric Baker erkände att vissa kunder hade problem med sina VM-biljetter.
Han pekade särskilt ut Fifas app för digitala biljetter, som enligt honom var speciellt skapad för turneringen.
Det skapade ytterligare komplexitet för Stubhub, som hanterade biljetter till 75 matcher under ungefär två veckor.
Läs mer: Spelbolagen gnuggar händerna – täljer guld på VM. Realtid
Nekades inträde
Wall Street Journal har rapporterat om en våg av klagomål från VM-besökare som köpt biljetter månader i förväg men som nekades inträde kort före matcherna. Stubhub har hänvisat till problem med Fifas system.
Problemen var dock inte begränsade till VM.
Tidningen har intervjuat fler än 50 StubHub-kunder som uppgett att de nekats inträde trots giltiga biljetter, fått ersättningsbiljetter med sämre platser eller tvingats vänta i månader på utlovade återbetalningar.
Läs mer: VM-febern gav Norge en turistboom – Haaland och vikingarna lockar världen. Realtid
Tufft på börsen
I vissa fall löstes problemen först efter att kunderna anlitat jurister eller vänt sig till medier.
Baker uppgav att den stora majoriteten av Stubhubs kunder inte hade några problem under VM. Samtidigt erkände han att en mindre grupp tvingades begära återbetalning.
För Stubhub innebär problemen ett kraftigt bakslag på börsen. Efter torsdagens ras är aktien ned omkring 70 procent från noteringskursen på 23,50 dollar i september förra året.
Läs mer: Chattboten vägrar använda AI – rekryterar människor istället. Realtid