EU vill få européer att spara i aktier – ligger långt efter USA

Européerna har betydligt mindre av sina finansiella tillgångar direkt placerade i aktier än amerikanerna, även om det ska sägas att Sverige ligger relativt bra till.

Långt efter USA

Vid den senaste EU-mätningen låg andelen under 10 procent, jämfört med omkring en fjärdedel i USA. Samtidigt har europeiska hushåll omkring 11 000 miljarder euro på bankkonton, skriver Bloomberg.

EU-kommissionen driver därför på för nya spar- och investeringskonton där privatpersoner ska kunna köpa aktier, obligationer och fonder för så lite som 10 euro i månaden.

Tanken är att kontona ska få en skattemässig behandling som gör investeringar mer attraktiva.

Elva europeiska länder har redan liknande lösningar, medan bland andra Frankrike, Portugal och Spanien planerar att införa dem.

EU vill dessutom att omkring 70 procent av investeringarna ska gå till europeiska tillgångar.

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