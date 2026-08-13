En större del av europeiska småsparares kapital ska hamna på börsen. Det är planen som EU nu satsar på att genomföra.
EU vill få européer att spara i aktier – ligger långt efter USA
EU vill få Europas småsparare att lämna bankkontona och i stället investera mer i aktier, obligationer och fonder.
Målet är att få mer kapital att stanna i Europa och samtidigt stärka hushållens långsiktiga ekonomi.
Européerna har betydligt mindre av sina finansiella tillgångar direkt placerade i aktier än amerikanerna, även om det ska sägas att Sverige ligger relativt bra till.
Långt efter USA
Vid den senaste EU-mätningen låg andelen under 10 procent, jämfört med omkring en fjärdedel i USA. Samtidigt har europeiska hushåll omkring 11 000 miljarder euro på bankkonton, skriver Bloomberg.
EU-kommissionen driver därför på för nya spar- och investeringskonton där privatpersoner ska kunna köpa aktier, obligationer och fonder för så lite som 10 euro i månaden.
Tanken är att kontona ska få en skattemässig behandling som gör investeringar mer attraktiva.
Elva europeiska länder har redan liknande lösningar, medan bland andra Frankrike, Portugal och Spanien planerar att införa dem.
EU vill dessutom att omkring 70 procent av investeringarna ska gå till europeiska tillgångar.
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Högre skatt i flera länder
Men det finns stora hinder. I flera europeiska länder har skattepolitiken gått i motsatt riktning. Nederländerna har exempelvis föreslagit en skatt på 36 procent av orealiserade vinster på aktier, obligationer och kryptovalutor.
Lettland har höjt skatten på kapitalvinster från 20 till 25,5 procent och Rumänien har höjt skatten på utdelningar från 10 till 16 procent.
Lettland är ett tydligt exempel på problemet. Bara 1,2 procent av hushållens finansiella tillgångar är placerade i aktier, medan hela 87 procent ligger på bankkonton.
Landet har också en historia av bankkollapser och ekonomiska kriser som har gjort många sparare försiktiga.
Samtidigt försöker banker och investeringsplattformar förändra beteendet.
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Många väljer hellre bankkontot
Swedbank marknadsför aktiehandel utan courtage på Riga-börsen, medan Mintos erbjuder möjligheten att köpa delar av obligationer.
På sociala medier försöker investeringsprofiler också få fler unga och kvinnor att börja investera.
EU:s plan handlar därmed inte bara om att skapa nya sparprodukter. Den kräver också att européerna förändrar sin syn på risk, sparande och aktiemarknaden.
För många hushåll är bankkontot fortfarande betydligt tryggare än börsen.
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