Gasbrist slår mot aluminium – lägsta lagren sedan 1990

Varnar för stort underskott

Norsk Hydro har redan varnat för att aluminiummarknaden kan gå mot ett betydligt större underskott. Bolaget bedömer att det globala underskottet kan uppgå till omkring 900 000 ton under 2026 om störningarna kring Hormuzsundet fortsätter.

En stor del av världens aluminiumproduktion finns i Mellanöstern. När transporterna genom Hormuzsundet störs måste producenter och köpare hitta längre och dyrare transportvägar.

Hydros vd Eivind Kallevik har beskrivit utvecklingen som snabbt försämrad och varnat för att ett utdraget läge skulle göra den globala marknaden ännu stramare.

Kopparpriset över 14 000 dollar

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Pressen syns även på andra industrimetaller. Koppar handlas nu över 14 000 dollar per ton i London.

En viktig faktor är att USA fyller på sina lager inför de väntade amerikanska tullarna. Metall som styrs mot den amerikanska marknaden försvinner därmed från den globala marknaden och bidrar till att pressa upp priserna.

När priserna på koppar och aluminium stiger blir elektrifiering och utbyggnad av energiinfrastruktur dyrare. En utdragen utbudsbrist riskerar därmed att öka kostnaderna för allt från elnät till fordon och annan industriell produktion.

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