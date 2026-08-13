Lagren av aluminium är de lägsta på 36 år. Nu halverar Norsk Hydro produktionen i Brasilien – och priserna pressas uppåt.
Gasbrist slår mot aluminium – lägsta lagren sedan 1990
Det blir allt mindre aluminium kvar i de lager som övervakas av London Metal Exchange, LME. Lagren har sjunkit till omkring 250 000 ton, den lägsta nivån sedan november 1990, rapporterar Oilprice.
Utbudet pressas också från flera håll. Norsk Hydro har tvingats halvera produktionen vid Alunorte i Brasilien efter störningar i leveranserna av naturgas. Anläggningen i delstaten Pará har en kapacitet på omkring 6,3 miljoner ton aluminiumoxid per år.
Högsta priset på sju veckor
Hydro uppger att produktionen har dragits ned till 50 procent av kapaciteten efter störningar i naturgasförsörjningen. När gastillförseln återgår till det normala ska produktionen kunna återgå till full kapacitet.
Beskedet fick aluminiumpriset i London att stiga närmare 2 procent. Priset nådde omkring 3 373 dollar per ton, den högsta nivån på sju veckor.
Varnar för stort underskott
Norsk Hydro har redan varnat för att aluminiummarknaden kan gå mot ett betydligt större underskott. Bolaget bedömer att det globala underskottet kan uppgå till omkring 900 000 ton under 2026 om störningarna kring Hormuzsundet fortsätter.
En stor del av världens aluminiumproduktion finns i Mellanöstern. När transporterna genom Hormuzsundet störs måste producenter och köpare hitta längre och dyrare transportvägar.
Hydros vd Eivind Kallevik har beskrivit utvecklingen som snabbt försämrad och varnat för att ett utdraget läge skulle göra den globala marknaden ännu stramare.
Kopparpriset över 14 000 dollar
Pressen syns även på andra industrimetaller. Koppar handlas nu över 14 000 dollar per ton i London.
En viktig faktor är att USA fyller på sina lager inför de väntade amerikanska tullarna. Metall som styrs mot den amerikanska marknaden försvinner därmed från den globala marknaden och bidrar till att pressa upp priserna.
När priserna på koppar och aluminium stiger blir elektrifiering och utbyggnad av energiinfrastruktur dyrare. En utdragen utbudsbrist riskerar därmed att öka kostnaderna för allt från elnät till fordon och annan industriell produktion.
Läs mer: Nya rekord för aluminium – men Sverige har ett ryskt problem
Läs mer: Kritiken mot Sverige: Pengar till oligarker – råvaror till kriget