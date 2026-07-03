Skanska: Ny datacenterorder i USA – detta händer i bolaget nu

En varningssignal bland siffrorna

Under första kvartalet 2026 omsatte Skanska 38,0 miljarder kronor, ned 10 procent mot fjolåret, med ett rörelseresultat på 1,1 miljarder och en byggmarginal som stärktes till 3,0 procent, enligt rapporten.

Nedsidan var ett negativt operativt kassaflöde på 1,3 miljarder. Orderstocken låg vid årsskiftet på cirka 258 miljarder kronor, omkring 19 månaders produktion, enligt bokslutet.

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En varningssignal finns dock här: Orderingången för Bygg USA föll 2025 till 87,6 miljarder från 132,2 miljarder året innan, så datacenter väger allt tyngre bland de ordrar som fortfarande kommer in.

Balansräkningen bär dock en god nettokassa och utdelningen för 2025 föreslogs till 14 kronor per aktie.

Värdering och risker

Snittriktkursen ligger på runt 276 kronor med samlat köpråd. Deutsche Bank har exempelvis en riktkurs på 300 kronor, medan Danske bank så sent som den 3 juli uppdaterade sin till 295 kronor. Placeras summan-av-delarna gav drygt 25 procents uppsida.

Riskerna vi ser är att halva omsättningen ligger i USA där varje politiskt utspel, tullar och fraktpriser kan påverka lönsamheten. Utöver det är kassaflödet ryckigt på grund av kapitalbindning i projektfasen, samt att den nordiska bostadsutvecklingen är fortsatt dämpad.

PS analys

De återkommande datacenterordrarna ger Skanska en ovanlig roll. Genom att köpa aktien satsar en svensk sparare indirekt på utbyggnaden av de datacenter som driver AI-vågen i USA, utan att behöva köpa amerikanska teknikaktier.

Samtidigt har bolaget mer pengar i kassan än skulder, vilket ger motståndskraft om konjunkturen viker. Den höga utdelningen ger dessutom löpande betalt medan man väntar på att caset ska spela ut.

Marknaden har redan prisat in en del av detta, då företaget behöver få in ordrar i väntan på att bostadsutvecklingen på hemmaplan vaknar till. Förhoppningsvis hinner inte efterfrågan på datacenter svalna innan detta händer, då blir det dubbelsmäll för bolaget.

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Q2-rapporten kommer den 17 juli.

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