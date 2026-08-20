SK Hynix spänner musklerna – aktien rusar

Trots motvinden för företag i halvledarsektorn inger det här förtroende hos investerare för SK Hynix vad det gäller tillväxtutsikterna på lång horisont, enligt bedömare.

Det får SK Hynix aktie att stiga med över 12 procent på Seoulbörsen på torsdagen.

Tror att aktiekursen kan ha bottnat

Företaget utökar sitt aktieåterköpsprogram och eftersträvar vid sidan av det att öka avkastningen till sina aktieägare med mer än 50 procent.

”Vi tror att initiativet förväntas fungera som en meningsfull botten för aktiekursen, vilket ger konkret stöd nedåt på kort sikt”, säger Peter Lee, analytiker på Citi, berättar CNBC som rapporterar om SK Hynix börsrally på torsdagen.

Även andra teknikaktier stiger i Asien efter att ha återhämtat sig från nedgångarna dagen innan.

SK Hynix bryter nu en negativ spiral

”Marknadssentimentet stöddes av uppgångar i amerikanska aktier, som bröt en tre dagar lång förlustsvit efter att avkastningen på längre löpande amerikanska statsobligationer sjönk från fleråriga toppar”, skriver den amerikanska finansnyhetskanalen och uppger att bland andra Samsung Electronics aktie rusar med 8,69 procent i Sydkorea och att Softbanks aktie är upp med 3,79 procent i Japan.

När det gäller halvledarsektorn har den kantats av stor volatilitet de senaste handelsdagarna, särskilt i Sydkorea där marknaden uppges ha pendlat mellan kraftiga förluster och vinster.

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