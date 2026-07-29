Sydkoreanska SK Hynix redovisade sitt bästa kvartal någonsin, ändå rasade aktien 15 procent på en dag. Chip-sektorn har tappat motsvarande drygt 14 000 miljarder kronor i börsvärde sedan slutet av juni, en våg som även sköljer över Stockholmsbörsen och svenska globalfondssparare.
Chip-aktier rasar trots rekordvinster: "Ger tillbaka skummet"
SK Hynix redovisade på tisdagen ett rörelseresultat på 60,5 miljarder won, omkring 41,6 miljarder dollar. En ökning med mer än 550 procent jämfört med samma kvartal i fjol.
Ändå missade siffrorna analytikernas prognoser, och aktien föll till en rekordlåg nivå för bolagets amerikanska depåbevis.
Bred nedgång hos chiptillverkare
Tidigare i sommar tappade Samsung Electronics över 8 procent trots egna rekordsiffror i omsättning och rörelseresultat.
Nedgången är ingen isolerad händelse. Sedan slutet av juni har halvledarbolag i Yahoo Finances jämförelsekorg tappat omkring 1 500 miljarder dollar i sammanlagt börsvärde. Minneschipstillverkarna Micron och Sandisk har fallit över 20 procent från sina toppnoteringar. Formellt betyder det att sektorn befinner sig i en björnmarknad.
Oro för tillbakagång
Förklaringarna är flera. Investerare pekar till exempel på en ”avskuldsättningsprocess” i Sydkorea och ett svalare sentiment för teknikaktier generellt. Det betyder att en lånefinansierad börsfest nu har vänts i sin motsats. Sydkoreanska privatsparare lånade under våren rekordbelopp för att satsa på just chiptillverkare som Samsung och SK Hynix.
I maj passerade de utestående lånen för aktiehandel (så kallade marginallån) 60 biljoner won, och nyintroducerade hävstångs-ETF:er sålde slut samma dag de börsnoterades.
Det finns även en oro för hur mycket av de kommande årens AI-efterfrågan som redan är inprisad efter en flerårig rusning.
Konkurrenshot inom chip-sektorn
Till det kommer konkreta konkurrenshot: kinesiska minnestillverkaren CXMTs börsnotering samt tecken på att Kina tagit fram egen litografiutrustning för chiptillverkning.
Det skulle kunna urholka effekten av USA:s exportrestriktioner. Flera analytiker ser samtidigt nedgången som ett köpläge snarare än ett tecken på försämrade fundamenta.
Påverkan på svenska sparare
Svenska sparare är mer exponerade mot detta än de kanske tror. Globala indexfonder, en av de populäraste sparformerna i Sverige, innehåller i dag ofta uppemot 75 procent amerikanska aktier.
Där är Nvidia ett av de allra största innehaven i index som MSCI World. Även chip-fokuserade börshandlade fonder, som VanEck Semiconductor, hör till de mest ägda ETF:erna bland svenska sparare.
Teknikföretag faller
Rörelserna märks även direkt på Stockholmsbörsen. Teknikbolaget Mycronic, som tillverkar utrustning för halvledartillverkning och blivit alltmer exponerat mot AI och datacenter, föll drygt 4 procent på tisdagen.
Även Sivers Semiconductors och halvledarexponerade Atlas Copco backade, liksom Mycronics största ägare, investmentbolaget Bure.