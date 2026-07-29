Chip-aktier rasar trots rekordvinster: "Ger tillbaka skummet"

Oro för tillbakagång

Förklaringarna är flera. Investerare pekar till exempel på en ”avskuldsättningsprocess” i Sydkorea och ett svalare sentiment för teknikaktier generellt. Det betyder att en lånefinansierad börsfest nu har vänts i sin motsats. Sydkoreanska privatsparare lånade under våren rekordbelopp för att satsa på just chiptillverkare som Samsung och SK Hynix.

I maj passerade de utestående lånen för aktiehandel (så kallade marginallån) 60 biljoner won, och nyintroducerade hävstångs-ETF:er sålde slut samma dag de börsnoterades.

Det finns även en oro för hur mycket av de kommande årens AI-efterfrågan som redan är inprisad efter en flerårig rusning.

Konkurrenshot inom chip-sektorn

ANNONS

Till det kommer konkreta konkurrenshot: kinesiska minnestillverkaren CXMTs börsnotering samt tecken på att Kina tagit fram egen litografiutrustning för chiptillverkning.

Det skulle kunna urholka effekten av USA:s exportrestriktioner. Flera analytiker ser samtidigt nedgången som ett köpläge snarare än ett tecken på försämrade fundamenta.

Påverkan på svenska sparare

Svenska sparare är mer exponerade mot detta än de kanske tror. Globala indexfonder, en av de populäraste sparformerna i Sverige, innehåller i dag ofta uppemot 75 procent amerikanska aktier.

Där är Nvidia ett av de allra största innehaven i index som MSCI World. Även chip-fokuserade börshandlade fonder, som VanEck Semiconductor, hör till de mest ägda ETF:erna bland svenska sparare.

Teknikföretag faller

Rörelserna märks även direkt på Stockholmsbörsen. Teknikbolaget Mycronic, som tillverkar utrustning för halvledartillverkning och blivit alltmer exponerat mot AI och datacenter, föll drygt 4 procent på tisdagen.

Även Sivers Semiconductors och halvledarexponerade Atlas Copco backade, liksom Mycronics största ägare, investmentbolaget Bure.