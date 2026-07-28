Nya kursras i chipjättar – "otrolig osäkerhet"

Enligt CNBC:s börsrapport backade Samsung SDI med drygt 10 procent, LG Innotek sjönk med nästan 18 procent, Seoul Semiconductor med cirka 7 procent, LG Chem stod på minus med mer än 6 procent.

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Blytunga kursfall på bred front

I Japan backade Tokyo Electron med nästan 11 procent, Advantest föll med över 10 procent och Soft Bank med 6,3 procent.

Där till föll aktierna i den japanska datortillverkaren Kioxia med över 18 procent.

Taiwans TSMC var ned 2,9 procent och det tunga teknikindexet Chi Next 300 i Kina föll med 4,7 procent.

Samtidigt var Hang Seng China Semiconductor Chips Index ned med 5 procent.

Den negativa utvecklingen för de asiatiska halvledarbolagen följer på en svag handel för amerikanska halvledaraktier på måndagen, där AMD och Teradyne sjönk med 5 procent respektive 4 procent.

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Van Eck Semiconductor ETF föll med mer än 2 procent och Micron Technology med cirka 2 procent.

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