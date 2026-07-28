Börsdramatiken håller i sig i halvledarbolagen och under morgonen har det drabbat bland andra SK Hynix och Samsung Electronics i Asien.
Nya kursras i chipjättar – "otrolig osäkerhet"
Aktien i SK Hynix föll med mer än 13 procent i Asien medan Samsung-aktien tappade över 12 procent.
Även flera andra bolag kopplade till AI har fått se en fortsatt dramatisk utförsäljning av sina aktier under handeln på Asiens börser på morgonen, svensk tid.
Enligt CNBC:s börsrapport backade Samsung SDI med drygt 10 procent, LG Innotek sjönk med nästan 18 procent, Seoul Semiconductor med cirka 7 procent, LG Chem stod på minus med mer än 6 procent.
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Blytunga kursfall på bred front
I Japan backade Tokyo Electron med nästan 11 procent, Advantest föll med över 10 procent och Soft Bank med 6,3 procent.
Där till föll aktierna i den japanska datortillverkaren Kioxia med över 18 procent.
Taiwans TSMC var ned 2,9 procent och det tunga teknikindexet Chi Next 300 i Kina föll med 4,7 procent.
Samtidigt var Hang Seng China Semiconductor Chips Index ned med 5 procent.
Den negativa utvecklingen för de asiatiska halvledarbolagen följer på en svag handel för amerikanska halvledaraktier på måndagen, där AMD och Teradyne sjönk med 5 procent respektive 4 procent.
Van Eck Semiconductor ETF föll med mer än 2 procent och Micron Technology med cirka 2 procent.
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Smittar av sig på hela sektorn
”Svagheten understryker hur nära sammanflätade asiatiska teknologiaktier och amerikansk AI-handel har blivit”, skriver CNBC.
Owen Lamont, senior vice president på Acadian Asset Management, som uttalar sig för den amerikanska finansnyhetskanalen menar att investerare fortfarande har liten insikt i hur AI i slutändan påverkar ekonomin.
”Just nu står vi inför en otrolig osäkerhet. Ingen har någon aning om hur denna AI-process kommer att påverka vår ekonomi, så jag tror att det kommer att bli tufft oavsett vad.”
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