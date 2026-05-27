Börsen är ingen plats för den som har dålig nattsömn eller har lätt att blå åksjuk. Bara nu i vår har index svängt från plus nära tio procent till ned lika mycket inom bara ett par månader.
Sjösjuk av börsens svängningar? - tre stabila "tråk-aktier"
För den investerare som inte orkar hänga med på alla svängar och vil hitta betydligt lugnare aktier finns det ett nyckeltal är hålla ögonen på.
Har du koll på nyckeltalet?
Beta är ett mått på hur mycket en aktie brukar svänga jämfört med börsen som helhet.
En aktie med beta över 1 rör sig normalt mer än börsen, medan en aktie med beta under 1 brukar vara stabilare.
Just det nyckeltalet har varit utgångspunkt för Privata Affärer nu vaskat fram tre guldkorn på den svenska börsen för den som vill undvika risken för magsår i sommar.
”Låg risk”
”Det är inte nödvändigtvis aktierna som kommer att ge allra bäst avkastning på lång sikt, men risken är förhållandevis låg”, skriver tidningen själv och menar att;
”Flera av bolagen ger dessutom en hygglig direktavkastning. Urvalet kan ses som en lågriskportfölj för den riskaverta investeraren – inte minst när börsen rusat till nya rekordnivåer”.
Den första aktien av de tre är hygienbolaget Essity (börskurs Essity).
”Starka finanser”
Relativt nya vd:n Ulrika Kolsrud var veckans börsprofil hos Dagens PS i vintras och sa då att;
”Eftersom Essity tillhandahåller produkter som är helt nödvändiga i människors vardag är vi relativt motståndskraftiga mot konjunktursvängningar”.
Bolaget har ett beta på 0,27 och Privata Affärer gillar den låga risken;
”Bolagets finanser är starka vilket ytterligare borgar för låg risk. Används utrymmet för en lyckosam förvärvsoffensiv kan det rent av bli ganska spännande”.
Lågt värderad nu
Aktie nummer två är fettbolaget AAK (börskurs AAK) med ett beta på 0,51.
”Sedan noteringen 2005 har aktien genererat en totalavkastning på 1 650 procent – motsvarande 17,5
gånger pengarna för investerare som ägt den sedan första handelsdagen”, skriver tidningen och fortsätter:
”Men nu är det en rejäl rabatt mot den historiska värderingen. Aktien har kommit ner från 2024 års toppar och handlas nu till p/e-tal på 17,3 för årets förväntade vinst och 15,7 för nästa år.”
Gått bra på börsen
Den sista aktien med ett beta på 0,3 är läkemedelsjätten AstraZeneca (börskurs AstraZeneca).
Aktien har gått bra senaste året, plus 28 procent, men Privata Affärer ser den även som ett bra val framåt.
”Den tidigare högavkastaren Astra Zeneca ger idag bara knappa två procent i direktavkastning”, skriver tidningen och konstaterar;
”Om bolaget fortsatt kan investera i nya projekt på ett liknande sätt som den övertygande historiken är det dock ingen nackdel. Aktien får en given plats i vår defensiva portfölj”.
