Sjösjuk av börsens svängningar? - tre stabila "tråk-aktier"

”Låg risk”

”Det är inte nödvändigtvis aktierna som kommer att ge allra bäst avkastning på lång sikt, men risken är förhållandevis låg”, skriver tidningen själv och menar att;

”Flera av bolagen ger dessutom en hygglig direktavkastning. Urvalet kan ses som en lågriskportfölj för den riskaverta investeraren – inte minst när börsen rusat till nya rekordnivåer”.

Den första aktien av de tre är hygienbolaget Essity (börskurs Essity).

”Starka finanser”

ANNONS

Relativt nya vd:n Ulrika Kolsrud var veckans börsprofil hos Dagens PS i vintras och sa då att;

”Eftersom Essity tillhandahåller produkter som är helt nödvändiga i människors vardag är vi relativt motståndskraftiga mot konjunktursvängningar”.

Bolaget har ett beta på 0,27 och Privata Affärer gillar den låga risken;

”Bolagets finanser är starka vilket ytterligare borgar för låg risk. Används utrymmet för en lyckosam förvärvsoffensiv kan det rent av bli ganska spännande”.

Lågt värderad nu

Aktie nummer två är fettbolaget AAK (börskurs AAK) med ett beta på 0,51.

”Sedan noteringen 2005 har aktien genererat en totalavkastning på 1 650 procent – motsvarande 17,5

gånger pengarna för investerare som ägt den sedan första handelsdagen”, skriver tidningen och fortsätter:

”Men nu är det en rejäl rabatt mot den historiska värderingen. Aktien har kommit ner från 2024 års toppar och handlas nu till p/e-tal på 17,3 för årets förväntade vinst och 15,7 för nästa år.”

Gått bra på börsen

ANNONS

Den sista aktien med ett beta på 0,3 är läkemedelsjätten AstraZeneca (börskurs AstraZeneca).

Aktien har gått bra senaste året, plus 28 procent, men Privata Affärer ser den även som ett bra val framåt.

”Den tidigare högavkastaren Astra Zeneca ger idag bara knappa två procent i direktavkastning”, skriver tidningen och konstaterar;

”Om bolaget fortsatt kan investera i nya projekt på ett liknande sätt som den övertygande historiken är det dock ingen nackdel. Aktien får en given plats i vår defensiva portfölj”.

Läs även: Portföljkampen: Investor-effekt i Kinnevik – Dagens PS