Finansmannen Erik Selin är på väg att sätta punkt. Han lämnar vd-posten för sin skapelse Balder och säljer samtidigt ut fastighetsbolagets aktier i nischbanken Norion.
Selins klipp: "Är nog värt 5-6 miljarder nu"
”Det är ju inte så skojigt att tiden går fort och man snart är död. Men man måste tänka på bolagets bästa över tid”, berättade han i en längre öppenhjärtig intervju med Dagens PS för ett par veckor sedan.
Tror starkt på fastigheter
”Är det något jag känner så är det tacksamhet snarare än stolthet”, sa Erik Selin då också om sina 21 år som börs-vd för Balder (börskurs Balder).
En tjänst han alltså kliver av på stämman den 8 maj.
Men tron på fastighetsbranschen är fortfarande orubblig.
”Långsiktigt är det ju en väldigt intressant trend ända sedan 1970-talet egentligen att vi som befolkning lägger mer och mer pengar på våra bostäder men också restaurang- och hotellbesök”.
Vill renodla mer
Nu utvecklar Erik Selin sina tankar mer om sitt nästa steg för Handelsbankens mediekanal EFN.
Och specifikt varför Balder också väljer att sälja ut hela sitt innehav i nischbanken Norion (börskurs Norion).
”Om du ska ha kvar det så måste nästa vd kunna fastigheter och bank, och då inser man att om du alltid ska ha någon som vill köra båda de branscherna så blir det ett mindre startfält kandidater i praktiken”, säger han han och tillägger;
”Äger du 40 procent så har du 100 procents ansvar”.
Selin: ”17 procent årlig avkastning”
Men försäljningen beror knappast på att aktien inte har presterat.
”Vi har sammanlagt investerat 1,2 miljarder och säg att det är värt 5,5–6 miljarder nu, säger Erik Selin till EFN.
Nischbanken Norion avslöjad – toppchefer tjänar pengar på egna lån
Nischbanken Norion befinner sig på djupt vatten efter ett Di-avslöjande att flera chefer har tjänat stora summor på bankens fastighetslån. Som ett
”Det borde vara en snittavkastning på, inte vet jag, 17 procent årligen kanske”.
Sharam Rahi, som varit Erik Selins parhäst under många år, är den som tar över som ny vd på Balder.
