Blandat för oljan efter Trumps löfte om Hormuz

Samtidigt kommer rapporter om att ett tankfartyg träffats av projektiler norr om staden Fujairah i Förenade Arabemiraten.

På oljemarknaden är handeln skakig på måndagen när handlarna utvärderar Donald Trumps besked om att se till så att fartyg som fastnat i blockerade Hormuz får fri passage genom den för världsekonomin så viktiga farleden.

Det uppger bland andra CNBC och berättar att juliterminerna för det internationella riktmärket Brent står marginellt lägre och handlas för 101,94 dollar per fat.

Den amerikanska WTI-råoljans terminskontrakt för juni är upp 0,15 procent till 108,33 dollar fatet.

”Marknaden reagerar på signaler. När tonen skiftar mot lättnader, även retoriskt, ser vi hur en del av riskpremien i oljepriserna försvinner. Trumps uttalanden tar inte bort den underliggande spänningen”, säger Haris Khurshid, investeringschef på Karobaar Capital, till Bloomberg.

I ett inlägg på Truth Social kallar Trump sin insats att befria strandsatta fartyg i Hormuzsundet för ”Projekt Frihet”, som är planerat att starta i dag, måndag.

”USA:s militära stöd till Project Freedom kommer att omfatta jagare med styrda missiler, över 100 land- och havsbaserade flygplan, obemannade plattformar för flera domäner och 15 000 soldater”, meddelar samtidigt USA:s kommandocentral.

Fortsatta hot om minor och attacker

Kritiker menar dock att det militära hotet mot sjöfarten i regionen inte är undanröjt för att Trump hävdar det.

”Förslaget är minst sagt vagt. Om ni leds ut av ett västerländskt krigsfartyg kan ni bli ett ännu mer attraktivt mål för revolutionsgardet”, säger Kostas Karathanos från det grekiska rederiet GasLog till Wall Street Journal.

”Iran har lagt ut minor i sundet och utfört attacker mot minst 25 kommersiella fartyg under konflikten. Dessutom driver landets revolutionsgarde en så kallad ”myggflotta” av snabba motorbåtar som kan trakassera större fartyg”, konstaterar också norska Dagens Næringsliv.