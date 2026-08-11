Att börsen går upp och ner är de flesta medvetna om. Ändå väljer många att sälja i panik när kurserna sjunker. Men det finns ett bättre sätt.
Om börsraset kommer – den här strategin har aldrig misslyckats
De amerikanska börserna befinner sig på rekordnivåer samtidigt som flera etablerade mått på aktievärderingar pekar på en förhöjd risk för en nedgång.
Historiska data visar dock att långsiktiga investerare har haft goda möjligheter att återhämta sig även efter kraftiga börsras.
Både S&P 500 och Dow Jones Industrial Average har nyligen nått nya rekordnivåer. Samtidigt är investerarnas syn på marknaden splittrad.
Flera indikatorer på rekordnivå
I den senaste veckovisa undersökningen från American Association of Individual Investors uppgav 37 procent att de var optimistiska om de kommande sex månaderna, medan 38 procent var pessimistiska och 25 procent neutrala, skriver The Motley Fool.
Ett av måtten som väcker uppmärksamhet är det så kallade Buffett-indikatorn, som jämför börsvärdet med ekonomins samlade produktion. Måttet ligger nu på drygt 232 procent, den högsta nivån som uppmätts.
Även Shiller P/E, som jämför aktiekurserna med inflationsjusterade vinster över en längre period, ligger på en historiskt hög nivå.
Kvoten för S&P 500 är strax över 41. Det är den näst högsta nivån som noterats och ligger nära rekordet på omkring 44 från perioden före IT-bubblan sprack.
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Går normalt plus över tid
De höga nivåerna innebär inte att ett börsras är nära förestående. Värderingsmåtten kan däremot vara en indikation på att aktierna är dyra och att marknaden är känslig för negativa överraskningar.
Historiska data pekar samtidigt på betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv. Enligt analyser från Crestmont Research har samtliga 20-årsperioder för S&P 500 sedan 1919 slutat med en positiv totalavkastning.
De senaste 20 åren illustrerar utvecklingen. Under perioden har S&P 500 gett en totalavkastning på omkring 800 procent.
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Enskilda aktier kan falla kraftigt
Ett hypotetiskt engångsbelopp på 10 000 dollar som investerades i ett S&P 500-index i augusti 2006 skulle därmed ha vuxit till omkring 88 000 dollar utan ytterligare insättningar.
Historien visar dock också att enskilda aktier kan drabbas mycket hårt under börsras. Under IT-kraschen föll hundratals bolag kraftigt när företagens affärsmodeller inte höll.
För investerare innebär det att en lång placeringshorisont och fokus på finansiellt starka bolag kan vara viktigare än att försöka förutse nästa börsras.
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