Om börsraset kommer – den här strategin har aldrig misslyckats

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Både S&P 500 och Dow Jones Industrial Average har nyligen nått nya rekordnivåer. Samtidigt är investerarnas syn på marknaden splittrad.

Flera indikatorer på rekordnivå

I den senaste veckovisa undersökningen från American Association of Individual Investors uppgav 37 procent att de var optimistiska om de kommande sex månaderna, medan 38 procent var pessimistiska och 25 procent neutrala, skriver The Motley Fool.

Ett av måtten som väcker uppmärksamhet är det så kallade Buffett-indikatorn, som jämför börsvärdet med ekonomins samlade produktion. Måttet ligger nu på drygt 232 procent, den högsta nivån som uppmätts.

Även Shiller P/E, som jämför aktiekurserna med inflationsjusterade vinster över en längre period, ligger på en historiskt hög nivå.

Kvoten för S&P 500 är strax över 41. Det är den näst högsta nivån som noterats och ligger nära rekordet på omkring 44 från perioden före IT-bubblan sprack.

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