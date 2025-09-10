Dagens PS
Scanias vd: "Vi är ryggraden i Europas ekonomi"

Politikerna gör klimatmål omöjliga, menar Scanias vd
Glad över branschen men besviken på EU. Christian Levin menar att det är politikerna som saboterar EU:s klimatmål till år 2030. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Det är fordon i form av lastbilar och bussar som är ryggraden i Europas ekonomi. Nu måste EU inse det, menar Scanias vd Christian Levin.

EU:s nuvarande regleringsväg sätter Europas lastbils- och busstillverkare i en besvärlig situation, menar Christian Levin, ordförande för Aceas styrelse för kommersiella fordon och vd för Traton (börskurs Traton) och Scania.

I en debattartikel hos Euronews efterlyser han konkreta resultat för den strategiska dialogen kring fordonssektorn.

Acea är samarbetsorganisationen för Europas största fordonstillverkare.

”När Europa debatterar framtiden för sin bilindustri måste ett faktum stå i centrum: lastbilar och bussar är ryggraden i Europas ekonomi”, skriver Levin.

”Varje dag levererar de viktiga varor och tjänster till hundratals miljoner medborgare och företag. De är också kärnan i vår kontinents klimatambitioner.”

Har redan satsat

Scania-vd:n påpekar att branschen redan investerar miljarder i utsläppsfria fordon och i dag kan erbjuda sådana lösningar för alla transportbehov.

Ändå kan övergången till sådana fordon misslyckas, eftersom de flesta förutsättningar som ska göra den möjlig inte finns på plats i dag, enligt Levin.

”Enligt de nuvarande koldioxidmålen för 2030 måste marknadsandelen för elbilar öka från dagens cirka 3,5 procent till minst 35 procent på mindre än fem år. Det tiofaldiga steget skulle vara ambitiöst under alla omständigheter, men det kommer att vara omöjligt utan kritiska infrastrukturnivåer och sammanhängande strategier som verkligen driver övergången”, konstaterar Christian Levin.

Bekymrad min hos Christian Levin. Fordonsbranschen gör sitt men politikerna klarar inte den gröna omställningen, är hans besked. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)
”Konkreta och snabba åtgärder”

”Det är därför EU-kommissionens strategiska dialog måste leda till konkreta och snabba åtgärder för Europas tillverkare av kommersiella fordon”, skriver Levin.

”Vår sektor levererar redan fordon”, påpekar han och tillägger att ”om de andra pusselbitarna inte faller på plats kommer vi att missa målen för 2030”.

”Och låt mig vara tydlig: Detta är inte ett tekniskt misslyckande; det är ett politiskt misslyckande.”

Enligt EU:s regelverk är lastbils- och busstillverkare de enda aktörer som utsätts för drakoniska påföljder för bristande efterlevnad, även om det beror på så många andra, menar Christian Levin och nämner energileverantörer, infrastrukturoperatörer, transportörer och beslutsfattare.

”Utan snabba förbättringar riskerar vi orimliga böter för omständigheter utanför vår kontroll. Det är varken rättvis eller smart industriell strategi”, slår Levin fast.

Uppmaningen: ”Samarbeta med oss”

Christian Levin vill även se en utökad samarbetsvilja från EU:s sida.

”Samarbeta med oss ​​i särskilda arbetsflöden inriktade på vår branschs omställning, så att lösningar kan skräddarsys till de unika utmaningar vi står inför, och Europas lastbils- och busstillverkare kan försvara sitt globala ledarskap”, uppmanar han.

”Världen tittar på om Europa kan leda vägen inom hållbara transporter samtidigt som vi skyddar sin konkurrenskraft. Låt oss bevisa att vi kan genom att göra denna strategiska dialog till en vändpunkt.”

BussarEUFordonsindustrinLastbilarScaniaTraton
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

