Det är fordon i form av lastbilar och bussar som är ryggraden i Europas ekonomi. Nu måste EU inse det, menar Scanias vd Christian Levin.
Scanias vd: "Vi är ryggraden i Europas ekonomi"
Mest läst i kategorin
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Staten köper ut kinesiskt bolag
Ett svartlistat kinesiskt företag köps ut ur fordonstillverkaren Valmet Automotive, som i stället får ett stabilt statligt ägande. Det handlar om Finland och om fordonstillverkaren Valmet Automotive. Där köper finska staten nu ut kinesiska Catl som tvingas sälja sin andel på drygt 20 procent till finska staten och investeringsbolaget Pontos. Efter affären kommer staten att …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Klarna klar för börsdebut – 11 procent upp innan handelsstart
Svenska betalbolaget Klarna är nu helt klar för börsen. Första handelsdag på New Yorks handelsgolv blir i dag onsdag 10 september. Intresset uppges ha varit enormt för att köpa in sig i bolaget vilket gör att noteringskursen är över priset per aktie som Klarna gick ut med i prospektet. Läs även: Nu ska investerarna ”besikta” …
Experten efter veckans börsrekord: Så borde du göra nu
I torsdags förra veckan slog den amerikanska börsen ännu ett nytt alla-tiders-börsrekord, eller ATH som det heter. Läge att sälja av lite aktier eller kanske istället köpa mer? Den frågan har Handelsbankens börsexpert Mats Nyman ett tydligt svar på efter att ha gjort en stor genomgång av data vid liknande historiska scenarion. Läs även: AI-fondernas …
EU:s nuvarande regleringsväg sätter Europas lastbils- och busstillverkare i en besvärlig situation, menar Christian Levin, ordförande för Aceas styrelse för kommersiella fordon och vd för Traton (börskurs Traton) och Scania.
I en debattartikel hos Euronews efterlyser han konkreta resultat för den strategiska dialogen kring fordonssektorn.
Acea är samarbetsorganisationen för Europas största fordonstillverkare.
”När Europa debatterar framtiden för sin bilindustri måste ett faktum stå i centrum: lastbilar och bussar är ryggraden i Europas ekonomi”, skriver Levin.
”Varje dag levererar de viktiga varor och tjänster till hundratals miljoner medborgare och företag. De är också kärnan i vår kontinents klimatambitioner.”
Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige. Dagens PS
Har redan satsat
Scania-vd:n påpekar att branschen redan investerar miljarder i utsläppsfria fordon och i dag kan erbjuda sådana lösningar för alla transportbehov.
Ändå kan övergången till sådana fordon misslyckas, eftersom de flesta förutsättningar som ska göra den möjlig inte finns på plats i dag, enligt Levin.
”Enligt de nuvarande koldioxidmålen för 2030 måste marknadsandelen för elbilar öka från dagens cirka 3,5 procent till minst 35 procent på mindre än fem år. Det tiofaldiga steget skulle vara ambitiöst under alla omständigheter, men det kommer att vara omöjligt utan kritiska infrastrukturnivåer och sammanhängande strategier som verkligen driver övergången”, konstaterar Christian Levin.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
”Konkreta och snabba åtgärder”
”Det är därför EU-kommissionens strategiska dialog måste leda till konkreta och snabba åtgärder för Europas tillverkare av kommersiella fordon”, skriver Levin.
”Vår sektor levererar redan fordon”, påpekar han och tillägger att ”om de andra pusselbitarna inte faller på plats kommer vi att missa målen för 2030”.
”Och låt mig vara tydlig: Detta är inte ett tekniskt misslyckande; det är ett politiskt misslyckande.”
Enligt EU:s regelverk är lastbils- och busstillverkare de enda aktörer som utsätts för drakoniska påföljder för bristande efterlevnad, även om det beror på så många andra, menar Christian Levin och nämner energileverantörer, infrastrukturoperatörer, transportörer och beslutsfattare.
”Utan snabba förbättringar riskerar vi orimliga böter för omständigheter utanför vår kontroll. Det är varken rättvis eller smart industriell strategi”, slår Levin fast.
Uppmaningen: ”Samarbeta med oss”
Christian Levin vill även se en utökad samarbetsvilja från EU:s sida.
”Samarbeta med oss i särskilda arbetsflöden inriktade på vår branschs omställning, så att lösningar kan skräddarsys till de unika utmaningar vi står inför, och Europas lastbils- och busstillverkare kan försvara sitt globala ledarskap”, uppmanar han.
”Världen tittar på om Europa kan leda vägen inom hållbara transporter samtidigt som vi skyddar sin konkurrenskraft. Låt oss bevisa att vi kan genom att göra denna strategiska dialog till en vändpunkt.”
Scanias ellastbil slår rekord. Dagens PS
Scanias jättevarsel pekas ut som Trump-effekt. Realtid
Senaste nytt
Trump testar ny strategi för att pressa Ryssland
Frustrationen växer hos Donald Trump. Nu vill han att EU hjälper till att sätta Rysslands kunder under press – och reagerar samtidigt på kränkningen av polskt luftrum. USA:s president Donald Trump vill bli den som får slutet på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Men hans ansträngningar har hittills inte gett resultat. Han har lagt fram …
Gruvbolag täljer guld när priset fortsätter uppåt
Guldpriset har bara stigit och stigit. Det skapar stora vinster för bolag i råvaruländer som Australien – men det medför också problem. Det låga oljepriset gör det svårt för producenter att överleva. När det gäller guld är situationen den helt motsatta. Det historiskt höga guldpriset har utlöst en ny boom i Australien, där gruvbolagen ser …
Scanias vd: "Vi är ryggraden i Europas ekonomi"
Det är fordon i form av lastbilar och bussar som är ryggraden i Europas ekonomi. Nu måste EU inse det, menar Scanias vd Christian Levin. EU:s nuvarande regleringsväg sätter Europas lastbils- och busstillverkare i en besvärlig situation, menar Christian Levin, ordförande för Aceas styrelse för kommersiella fordon och vd för Traton (börskurs Traton) och Scania. …
Sänkt straffålder får skarp kritik
Regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det får nu tung kritik från flera håll. Att sänka straffbarhetsåldern har varit på tapeten sen ett tag tillbaka. Tidigare i år föreslog regeringens utredare, Gunnel Lindberg, att straffåldern skulle sänkas till 14 år, rapporterade Sveriges Radio. Nu går regeringen och SD ett steg längre och …
Så rik hade du varit om du följde med på AI-jättens resa
Företaget var nära att aldrig bli till. I dag är AI-jätten världens mest värdefulla – och investerare som hängt med från början har blivit stormrika. Nvidia har gått från att bygga grafikkort för spel till att bli en av världens mest värdefulla techjättar. Resan har inte bara förändrat en hel bransch utan också gjort lojala …