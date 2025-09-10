Scanias vd: "Vi är ryggraden i Europas ekonomi"

EU:s nuvarande regleringsväg sätter Europas lastbils- och busstillverkare i en besvärlig situation, menar Christian Levin, ordförande för Aceas styrelse för kommersiella fordon och vd för Traton (börskurs Traton) och Scania.

I en debattartikel hos Euronews efterlyser han konkreta resultat för den strategiska dialogen kring fordonssektorn.

Acea är samarbetsorganisationen för Europas största fordonstillverkare.

”När Europa debatterar framtiden för sin bilindustri måste ett faktum stå i centrum: lastbilar och bussar är ryggraden i Europas ekonomi”, skriver Levin.

”Varje dag levererar de viktiga varor och tjänster till hundratals miljoner medborgare och företag. De är också kärnan i vår kontinents klimatambitioner.”

Scania sparkar: 750 jobb bort i Sverige. Dagens PS

Har redan satsat

Scania-vd:n påpekar att branschen redan investerar miljarder i utsläppsfria fordon och i dag kan erbjuda sådana lösningar för alla transportbehov.

Ändå kan övergången till sådana fordon misslyckas, eftersom de flesta förutsättningar som ska göra den möjlig inte finns på plats i dag, enligt Levin.

ANNONS

”Enligt de nuvarande koldioxidmålen för 2030 måste marknadsandelen för elbilar öka från dagens cirka 3,5 procent till minst 35 procent på mindre än fem år. Det tiofaldiga steget skulle vara ambitiöst under alla omständigheter, men det kommer att vara omöjligt utan kritiska infrastrukturnivåer och sammanhängande strategier som verkligen driver övergången”, konstaterar Christian Levin.

Scania: Därför är Kina bättre än EU. Dagens PS